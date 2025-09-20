BÜRGERGELD-TRICKSEREI! SPD PLANT NUR MINI-SPARPAKET – UND BRINGT MERZ IN ERKLÄRUNGSNOT!

Es ist das nächste Pulverfass in der schwarz-roten Bundesregierung – und es droht zu explodieren: Das Bürgergeld entwickelt sich zum zentralen Zankapfel zwischen Union und SPD. Während CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz großspurig einen „Herbst der Reformen“ angekündigt hat, zeigt ein internes Papier aus dem Arbeitsministerium unter Leitung von SPD-Politikerin Bärbel Bas nun das genaue Gegenteil: Für das Jahr 2026 sind Einsparungen beim Bürgergeld von gerade einmal 1,5 Milliarden Euro geplant – und selbst diese Zahl ist laut Insidern ein Rechentrick! Denn tatsächlich sinken die Ausgaben lediglich aufgrund statistischer Effekte – etwa weil weniger Menschen bezugsberechtigt sind oder weil mit pauschalen Abzügen gerechnet wird. In Wahrheit soll am System kaum gerüttelt werden. Die Direktzahlungen belaufen sich in diesem Jahr auf 29,6 Milliarden Euro, im kommenden Jahr sind es laut Planung noch 28,05 Milliarden – ein Unterschied, der auf dem Papier als Einsparung verkauft wird, in der Realität jedoch keine echte Reform darstellt. Für Merz ist das ein politischer Albtraum: Sein Wahlversprechen, das Bürgergeld neu zu ordnen und klare Leistungsanreize zu schaffen, droht in der Koalition zu verpuffen – und mit ihm das Vertrauen der eigenen Wählerschaft. Immer mehr Stimmen aus der CDU fordern ein hartes Durchgreifen, doch die SPD hält dagegen – sie will den Sozialstaat weiter ausbauen und setzt auf Integration statt Sanktion. Der Kompromiss, den beide Seiten suchen, entpuppt sich immer mehr als Stillstand mit Ansage. Kritiker sprechen von einer „Mogelpackung“ und warnen: Wenn die Regierung keine echten Reformen liefert, droht ihr bei den nächsten Umfragen ein Absturz auf Raten. Denn gerade beim Thema Bürgergeld brodelt es an der Basis – viele Menschen empfinden die Leistungen als ungerecht, zu großzügig und wenig leistungsorientiert. Und jetzt, wo herauskommt, dass die geplanten Einsparungen kaum Substanz haben, wächst die Wut weiter. Für Kanzler Merz wird es eng – denn wer Reformen verspricht, aber Tricksereien liefert, verliert schnell jede Glaubwürdigkeit. Die Bürger fragen sich: Wo bleibt der versprochene Kurswechsel? Wer stoppt die teure Sozial-Politik auf Pump? Und wie lange kann sich eine Regierung halten, in der jeder Partner in eine andere Richtung marschiert? Klar ist: Das Bürgergeld bleibt ein Brandherd – und der „Herbst der Reformen“ droht zum „Herbst der Enttäuschung“ zu werden.