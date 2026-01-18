BÜRGERKRIEGS-ANGST IN MINNESOTA – ALEX JONES RUFT NACH TRUMPS HARTER HAND!

Amerika steht erneut am Rand der Eskalation! In Minneapolis kochen die Emotionen über, Straßen verwandeln sich in Schlachtfelder, und politische Gräben reißen immer tiefer auf. Während gewalttätige Anti-ICE-Proteste außer Kontrolle geraten, meldet sich der umstrittene Infowars-Gründer Alex Jones mit einem dramatischen Appell zu Wort. In einem aufsehenerregenden Video fordert er Ex-Präsident Donald Trump auf, sofort das Aufstandsgesetz zu verkünden, um das Chaos mit aller Macht zu stoppen. Seine Botschaft: Der Staat müsse jetzt hart durchgreifen, bevor die Lage endgültig explodiere.

Die Bilder aus Minnesota sind schockierend. Aufnahmen zeigen tobende Menschenmengen, aggressive Szenen und brutale Übergriffe mitten auf offener Straße. Laut Jones sollen linke Gruppen gezielt Unruhe stiften und wahllos Menschen attackieren. Besonders empörend: Der konservative Aktivist Jake Lang berichtet, während der Ausschreitungen von einem Angreifer mit einem Messer verletzt worden zu sein. Nur durch Zufall sei Schlimmeres verhindert worden. Die Stimmung in der Stadt ist aufgeheizt, Angst und Wut bestimmen den Alltag vieler Bürger.

Politiker schweigen, Sicherheitskräfte wirken überfordert – und die Spaltung des Landes wird immer deutlicher. Während die einen ein hartes Eingreifen fordern, warnen andere vor einer weiteren Militarisierung der Gesellschaft. Fest steht: Die Ereignisse in Minneapolis werfen ein grelles Schlaglicht auf ein Amerika, das innerlich zerrissen ist wie lange nicht mehr. Ob Trumps mögliche Rückkehr auf die politische Bühne tatsächlich Ruhe bringen würde, ist ungewiss. Sicher ist nur eines: Die Nation blickt nervös auf Minnesota – und fürchtet, dass dies erst der Anfang ist.