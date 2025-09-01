+++ „BULLSHIT“-EKLAT UM CDU-CHEF! +++ SO KONTERT MERZ DIE VERBAL-ATTACKE VON BUNDESTAGSPRÄSIDENTIN BAS!

Düsseldorf – Der verbale Tiefschlag schlug hohe Wellen: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hatte CDU-Chef Friedrich Merz in einer Diskussion ungewöhnlich scharf attackiert – und seine Aussagen als „Bullshit“ abgetan! Jetzt, bei einem Besuch in Nordrhein-Westfalen, äußerte sich Merz erstmals öffentlich zu dem Eklat. „Ich finde die Wortwahl der Bundestagspräsidentin unangemessen – der Stil macht den Unterschied, auch im politischen Streit“, so Merz vor Journalisten. Der CDU-Chef zeigte sich sichtlich verärgert, blieb aber sachlich und betonte: „Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber man sollte das Amt, das man innehat, auch mit Würde ausfüllen.“ In der Union wächst unterdessen die Empörung – viele werfen Bas vor, ihre überparteiliche Rolle missbraucht zu haben. Aus dem Kanzleramt kam bislang keine Reaktion. Der „Bullshit“-Sager entwickelt sich zur neuen Reizfigur im Berliner Politikbetrieb – und befeuert den Ton im aufgeheizten Bundestagsklima.