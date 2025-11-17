Bundes-MERZ: Waffen frei für den Krisenherd GAZA!

Ein umstrittener Schritt mit Sprengkraft

Die Entscheidung ist gefallen – und sie schlägt hohe Wellen: CDU-Chef Friedrich Merz hebt den vorübergehenden Waffenlieferungsstopp an Israel auf. Was offiziell mit „strategischer Partnerschaft“ und „Sicherheitsverantwortung“ begründet wird, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als politisches Pulverfass. Inmitten einer angespannten globalen Lage, wachsender Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen und einer dramatischen humanitären Krise, wirkt dieser Schritt nicht nur unzeitgemäß, sondern zutiefst verantwortungslos. Statt auf Diplomatie, Vermittlung und Deeskalation zu setzen, wird der direkte Draht zur Waffenindustrie wieder freigeschaltet – mit unabsehbaren Konsequenzen für das internationale Ansehen Deutschlands und die fragile Lage im Nahen Osten.

Zwischen Lobbyismus und Gewissensfrage

Dass Merz sich über mahnende Stimmen aus der internationalen Gemeinschaft hinwegsetzt, wirkt wie ein geopolitischer Kraftakt auf dem Rücken der Zivilbevölkerung. Menschenrechtsorganisationen hatten eindringlich davor gewarnt, in einer Phase eskalierender Gewalt erneut militärisches Gerät zu liefern. Doch offenbar haben andere Interessen das Ruder übernommen: industriepolitische Erwägungen, transatlantischer Druck oder parteiinterne Machtspiele? Die Argumente bleiben vage, die Begründung dünn – und der Schaden gewaltig. Denn mit diesem Kurs stellt sich Deutschland ein weiteres Mal auf eine Seite, die zunehmend isoliert dasteht. Die Frage, was aus ethischer und völkerrechtlicher Sicht noch vertretbar ist, bleibt bewusst unbeantwortet. Und genau das ist das eigentliche Drama hinter dieser Entscheidung.

Politischer Rückschritt statt Führung mit Weitblick

Die Aufhebung des Waffenstopps ist nicht nur ein innenpolitischer Tabubruch, sondern ein außenpolitisches Armutszeugnis. Während andere europäische Staaten um Zurückhaltung bemüht sind und nach diplomatischen Auswegen suchen, setzt die deutsche Union auf Konfrontation durch Lieferung. Die Bundesregierung steht nun vor einem neuen Dilemma – entweder sie toleriert diesen Kurs und riskiert das Vertrauen großer Teile der Bevölkerung, oder sie muss sich gegen den eigenen Koalitionspartner stellen. So oder so: Der Schaden ist da. Vertrauen verspielt, internationale Zweifel gesät, moralische Führungsrolle verspielt. In einer Zeit, in der Deutschland mehr denn je als Stimme der Vernunft gebraucht würde, hallt aus Berlin nun das Gegenteil: ein lautes Klicken der Waffenlieferketten.