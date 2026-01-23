BUßGELD-KEULE STATT FREIHEIT – IMPFZWANG SCHOCKIERT DIE SCHWEIZ!

Im Kanton St. Gallen kocht die Stimmung über. Die geplante Impfpflicht mit drakonischen Strafandrohungen wirkt wie ein Brandbeschleuniger und treibt die Menschen auf die Barrikaden. Eine Umfrage des Onlineverbunds Portal 24 zeigt eine überwältigende Ablehnung in der Bevölkerung. Für viele Bürger ist klar: Hier geht es nicht mehr um Gesundheit, sondern um Zwang, Druck und einen massiven Eingriff in Grundrechte. Der Ruf nach Selbstbestimmung wird lauter, während die Politik stur an ihrem Kurs festhält.

Auch andere Kantone verschärfen den Ton, allen voran Zürich. Kritiker sprechen von einem autoritären Maßnahmenstaat, der lieber mit der Busskeule regiert als mit Überzeugung. Besonders brisant: Leitmedien wie der Tages-Anzeigerverteidigen die harten Strafen offen und argumentieren, ohne schmerzhafte Sanktionen verliere ein Impfobligatorium seine Wirkung. Gesundheitsdirektor Bruno Damann schlägt in dieselbe Kerbe und macht klar, dass Nachsicht nicht vorgesehen ist. Für viele Bürger ist das ein Offenbarungseid der politischen Klasse.

Den Gipfel der Entlarvung liefert der Infektiologe Christoph Berger. In der Neue Zürcher Zeitung stellt er sich demonstrativ hinter die Regierung und pocht auf die Umsetzung des Epidemienrechts. Pikant dabei: Nicht die Strafen an sich seien problematisch, sondern nur ihre offene Benennung. Andere Kantone würden Sanktionen einfach geschickter verpacken. Für Kritiker ist das der Beweis, dass es nie um Transparenz ging, sondern um Kontrolle. Der Widerstand wächst – und mit ihm die Angst, dass Grundrechte zur Verhandlungsmasse werden.

