Butter-Preis-Schock! Aldi und Lidl treiben Bauern in die Krise

Im deutschen Lebensmittelhandel tobt ein erbitterter Preiskampf, und diesmal trifft es die Butter. Discounter-Giganten Aldi und Lidl haben am Wochenende die Preise für deutsche Markenbutter drastisch gesenkt. Das goldene Stück vom Frühstückstisch wird plötzlich zum Schnäppchen – doch was für Verbraucher wie ein kleines Wunder klingt, ist für die Landwirte ein wirtschaftlicher Albtraum.

Hinter den glänzenden Angebotsplakaten spielt sich ein Machtduell der Superlative ab. Aldi und Lidl wetteifern um den günstigsten Preis im Kühlregal, und dabei bleibt kein Raum für Rücksicht auf die Erzeuger. Milchbauern blicken fassungslos auf die neuen Dumpingpreise, die weit unter ihren Produktionskosten liegen. Viele Betriebe fürchten massive Einbußen – einige sogar das endgültige Aus.

Der Deutsche Bauernverband spricht von einem gefährlichen Preiskrieg, der die heimische Landwirtschaft an den Rand drängt. Vertreter der Branche warnen vor einer Entwertung regionaler Qualitätsprodukte und einem zunehmenden Druck auf kleinere Familienbetriebe. Die Butter mag jetzt billig sein, doch der wahre Preis wird auf den Höfen bezahlt – und der könnte am Ende bitter schmecken.