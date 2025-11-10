CDU-Krawall um die Rente: Nachwuchs gegen Merz!

In der Berliner Politik brodelt es gewaltig. Nicht etwa ein Oppositionsknall sorgt für Zündstoff – sondern ein Aufstand mitten aus den eigenen Reihen. Der CDU-Nachwuchs stellt sich offen gegen Parteichef Friedrich Merz und schießt scharf auf das geplante Rentenpaket. Die sogenannte „Junge Gruppe“ will sich nicht länger zum Schweigen verdonnern lassen und fordert, das Rentenniveau nicht auf Kosten kommender Generationen künstlich hochzuhalten.

Hinter verschlossenen Türen gärt es schon länger, doch nun platzt der Streit in aller Öffentlichkeit heraus. Während die Parteiführung noch an der schwarz-roten Koalition festhält und von Stabilität spricht, warnen die Jungen vor einem massiven Griff in die Staatskasse und werfen der Regierung vor, Wahlversprechen zu brechen. Sie drohen sogar, das Rentenpaket im Bundestag zu kippen, sollte es keine Änderungen geben – eine offene Kampfansage an Kanzler und SPD.

Das Machtspiel zwischen Parteialten und jungen Wilden wird zur Zerreißprobe. Wer so entschlossen gegen den eigenen Chef rebelliert, bringt die Koalition ins Wanken. Polit-Beobachter fragen sich jetzt, wie viel Druck die Partei und Merz aushalten – und ob aus dem Machtkampf ein Koalitionskollaps wird.