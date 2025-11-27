CDU-Machtknüppel gegen Renten-Rebellen

In der Union tobt ein Machtkampf, der jede heile Welt von Geschlossenheit und sachlicher Debatte brutal zerreißt und ein grelles Schlaglicht auf das Innenleben der Fraktion wirft. Hinter verschlossenen Türen wird nicht mehr fair gestritten, sondern mit Drohkulissen, Druck und politischer Erpressung gearbeitet, weil einige Abgeordnete es wagen, beim Rentenpaket der schwarz-roten Regierung nicht einfach die Hand zu heben. Ausgerechnet jene „Junge Gruppe“, die frischen Wind und eigenständiges Denken versprechen sollte, sieht sich nun mit der kalten Realität einer Fraktionsführung konfrontiert, die Abweichler am liebsten mundtot machen würde und Loyalität mit blindem Gehorsam verwechselt.

Fraktionschef Jens Spahn zieht die Daumenschrauben immer weiter an, indem er kritische Parlamentarier offen spüren lässt, wie schnell ihre politische Zukunft auf dem Spiel stehen kann, wenn sie sich dem Kurs der Führung widersetzen. Hinter vorgehaltener Hand ist von massiven Einschüchterungsversuchen die Rede, von Gesprächen, in denen weniger Argumente ausgetauscht als Drohungen angedeutet werden, etwa beim Blick auf künftige Listenplätze oder innerparteiliche Karrierewege. Wer das Rentenpaket ablehnt, gilt plötzlich nicht mehr als verantwortungsbewusster Mahner, sondern als illoyaler Störenfried, der angeblich die Koalition gefährdet und dafür mit politischer Kaltstellung rechnen soll.

Viele Abgeordnete fühlen sich in dieser Atmosphäre nicht mehr wie frei gewählte Vertreter ihrer Wählerinnen und Wähler, sondern wie Schachfiguren in einem zynischen Machtspiel, in dem Fraktionsdisziplin wichtiger ist als inhaltliche Überzeugung und Gewissen. Der interne Rentenstreit entlarvt eine Union, in der nach außen von Verantwortung, Generationengerechtigkeit und Sachpolitik gesprochen wird, während intern Druck, Angst vor Repressionen und das gezielte Mundtotmachen von Kritikern den Ton bestimmen. Zurück bleibt eine Fraktion, die vor öffentlich inszenierter Einigkeit strahlt, intern aber von Misstrauen, Einschüchterung und der bitteren Erkenntnis zerfressen ist, dass politische Karriere in dieser Partei offenbar nur dem zusteht, der den Kopf senkt und abnickt, statt aufzustehen und Nein zu sagen.