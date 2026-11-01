„CHAOTEN AUS MIGRANTISCHEM MILIEU“: DOBRINDTS THESE IM FAKTEN-CHECK

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Berlin – Nach der Krawallnacht im Anschluss an die Gen-Z-Proteste hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) seine Schuldigen benannt: „Gewaltbereite linke Gruppen und Chaoten aus dem migrantischen Milieu haben gestern Abend die friedlichen Demonstrationen vom Nachmittag gekapert“, sagte er der BILD. Wir haben geprüft, was der Minister konkret gesagt hat, welche Zahlen er nennt – und ob Polizei oder Ermittler seine Einordnung stützen. Kurz gesagt: Zahlen nennt Dobrindt keine, und für den Teil mit dem „migrantischen Milieu“ gibt es bis Sonntagmittag keinen einzigen öffentlichen Beleg aus Polizei oder Justiz. Es ist seine Einschätzung.

Zuerst der genaue Wortlaut. Laut dpa, die das BILD-Interview am Sonntag um 11:12 Uhr zitierte, sagte Dobrindt wörtlich: „Gewaltbereite linke Gruppen und Chaoten aus dem migrantischen Milieu haben gestern Abend die friedlichen Demonstrationen vom Nachmittag gekapert. Die Randalierer und Plünderer werden identifiziert und zur Rechenschaft gezogen. Auf diesen Landfriedensbruch müssen harte Strafen folgen.“ Außerdem lobte er die Polizei: „Gewaltexzesse wie in Paris wurden dank unserer hoch engagierten Polizeikräfte verhindert. Ich bedanke mich bei allen Polizistinnen und Polizisten für ihren erfolgreichen Einsatz. Das Einsatzkonzept der Polizei mit massiver Präsenz und dezentraler Kräfteaufstellung ist aufgegangen.“ Eine eigene Pressekonferenz, eine Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums oder einen Post des Ministers auf X mit dieser Aussage haben wir bis Sonntagmittag nicht gefunden. Die Quelle ist allein das Gespräch mit BILD.

Wichtig ist ein kleines Wort. BILD gibt Dobrindt in indirekter Rede so wieder: Die Randalierer und Plünderer „seien identifiziert“ und würden zur Rechenschaft gezogen. Im wörtlichen Zitat, das dpa verbreitet, heißt es dagegen: „werden identifiziert“. Das ist ein Unterschied. Das eine klingt, als stünden die Täter schon fest. Das andere beschreibt, was die Polizei jetzt tun soll. Tatsächlich laufen die Ermittlungen gerade erst an. In Köln hat die Polizei ein Hinweisportal für Fotos und Videos eingerichtet, Frankfurt wertet Aufnahmen aus, die meisten Präsidien haben ihre Bilanzen erst für Sonntag oder Montag angekündigt. Und für alle Festgenommenen gilt bis zu einem Urteil die Unschuldsvermutung.

Auch die Überschrift von BILD verkürzt. Dort steht: „Linke Gruppen und Chaoten aus migrantischem Milieu“. Im Zitat selbst spricht Dobrindt von „gewaltbereiten“ linken Gruppen und von Chaoten „aus dem“ migrantischen Milieu. Und BILD nennt das Ganze eine „Krawall-Bilanz“. Eine Bilanz im eigentlichen Sinn ist es aber nicht. Dobrindt nennt im BILD-Text keine einzige Zahl – keine bundesweite Zahl der Festnahmen, keine Zahl verletzter Polizisten, keine Zahl der Straftaten. Auch vom Bundesinnenministerium gibt es bis Sonntagmittag keine bundesweite Übersicht. Das BMI meldete auf X lediglich, der Minister habe sich in der Nacht um 01:25 Uhr im Lagezentrum über die Situation informiert und sich bei den Einsatzkräften bedankt. Laut BILD hatte Dobrindt zuvor kurz vor Mitternacht Einsatzkräfte am Hackeschen Markt in Berlin besucht, begleitet von Bundespolizei-Präsident Dieter Romann und Verfassungsschutz-Chef Sinan Selen.

Was die Polizeibehörden selbst gezählt haben, haben wir in unserer Horror-Nacht-Bilanz ausführlich aufgeschrieben. Der Stand am Sonntagvormittag: In Frankfurt meldete die Polizei mehr als 30 vorläufige Festnahmen. Die Schäden seien „erheblich“, aber noch nicht beziffert. Ob und wie viele Menschen verletzt wurden, sei noch unklar, sagte ein Sprecher laut hessenschau. Für 13 Uhr haben Innenminister Roman Poseck, Polizeipräsident Stefan Müller, Einsatzleiter Erik Hessenmüller und Ordnungsdezernent Martin-Benedikt Schäfer eine Pressekonferenz angekündigt. Bei Redaktionsschluss lag sie noch nicht vor. Was in Frankfurt am Morgen danach zu sehen war, steht in unserem Bericht zur Frankfurter Nacht der Schande.

In Berlin wurden bei der Abenddemo, die keine Veranstaltung von „Gen Z regelt“ war, nach Polizeiangaben 27 Beamte leicht verletzt und 56 Personen festgenommen – wegen Körperverletzung, Widerstand, Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und Sachbeschädigung. In Hamburg nahm die Polizei laut NDR rund 120 Menschen in Gewahrsam, elf Polizistinnen und Polizisten wurden verletzt. In Köln gab es nach Polizeiangaben fünf Ingewahrsamnahmen auf der Domplatte – wir haben in unserem Bericht vom Kölner Dom darüber geschrieben –, zahlreiche Kontrollen am Rheinufer und Strafverfahren unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs. Plünderungen gab es dort laut Polizei nicht. In Leipzig registrierte die Polizei über 80 Straftaten, vor allem Vermummung und Pyrotechnik, danach randalierte eine Gruppe von circa 250 Personen im Süden der Stadt. In Stuttgart zählte die Polizei rund 50 Straftaten und fünf leicht verletzte Beamte. Zusammenzählen darf man diese Zahlen nicht, denn Festnahme, Gewahrsam und Festsetzung sind rechtlich verschiedene Dinge.

Dobrindts Satz, Exzesse „wie in Paris“ seien verhindert worden, lässt sich zumindest einordnen. In Frankreich wurden am Samstag laut dortigem Innenministerium, zitiert von dpa, bis 20 Uhr landesweit 511 Menschen festgenommen. Vergleichbare Größenordnungen gibt es aus Deutschland nicht. Dass das Einsatzkonzept „aufgegangen“ sei, sehen Ladenbesitzer auf der Frankfurter Zeil vermutlich anders. Dort wurden mehrere Geschäfte geplündert und ein Waffengeschäft aufgebrochen, wie wir im Bericht zum Waffenladen beschrieben haben.

Jetzt zum Kern: Gibt es Belege dafür, dass Menschen „aus dem migrantischen Milieu“ an den Krawallen beteiligt waren? Wir haben die Mitteilungen der Polizei aus Frankfurt, Köln, Hamburg, Berlin und Leipzig sowie die Aussagen der zuständigen Politiker und Polizeiführer durchgesehen. Ergebnis: Keine dieser Behörden hat bis Sonntagmittag öffentlich Angaben zu Herkunft, Staatsangehörigkeit oder Migrationsgeschichte der Tatverdächtigen gemacht. Auch zu Alter und Geschlecht der Festgenommenen gibt es bisher kaum Zahlen.

Was die Behörden tatsächlich sagen, klingt anders. Hessens Innenminister Poseck sprach von einer „verheerenden Verbindung von Linksextremisten und gewalttätigen jungen Menschen“ und sagte: „Wir gehen von ungefähr 100 linksextremistisch motivierten Gewalttätern aus.“ Kölns Polizeipräsident Johannes Hermanns sagte, die friedlichen Demonstranten seien „von Extremisten unterwandert“ worden, „die nichts anderes als Gewalt im Sinn hatten“, so zitieren ihn WDR und tagesschau.de. Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester (SPD) sprach von „Extremisten“, die Versammlungen an sich rissen. Nach Beobachtung von hr-Reportern waren die Randalierer der späten Stunden in Frankfurt größtenteils Jugendliche, von denen die Mehrheit nicht am Demozug teilgenommen habe. Die Deutsche Welle schreibt mit Blick auf Frankfurt: Unklar sei, welche Gruppen sich an den Krawallen beteiligt hätten.

Der linke Teil von Dobrindts Satz deckt sich also mit Aussagen von Behörden – zumindest für Frankfurt und Köln. Für den zweiten Teil gibt es diese Deckung nicht. Auch aus Hamburg nicht: Dort berichtet der NDR, dass in der Nacht pro-palästinensische Parolen gerufen wurden. Über die Herkunft der Menschen, die sie riefen, sagt das nichts. Ein Gesinnungsbild ist kein Herkunftsnachweis.

Auffällig ist: Die Formel ist nicht neu. Schon am 19. Oktober hatte Dobrindt – damals über die Krawalle in Frankreich – der BILD gesagt: „Wer nicht klar benennt, dass sich hier Linksextremisten und ein migrantisches Milieu zum gemeinsamen Kampf gegen das demokratische System auf der Straße treffen, hat die Situation nicht verstanden.“ Und vor den deutschen Protesten warnte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, laut Rheinischer Post, die Proteste könnten „durch linksextreme Kräfte, Teile des migrantischen Milieus und Kriminelle vereinnahmt werden“. Die Einordnung stand also schon vor der Nacht im Raum. Ob Ermittlungen sie stützen, ist offen. Eine Begründung oder Datengrundlage hat Dobrindt öffentlich nicht genannt.

Die Reaktionen der Parteien fallen bis zum Mittag vor allem als allgemeine Verurteilung der Gewalt aus. Eine direkte Antwort auf Dobrindts Formulierung haben wir bis Redaktionsschluss bei keiner Partei gefunden. CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann sagte der dpa, für einige sei der Protest „der perfekte Deckmantel für Gewalt und Ausschreitungen“ gewesen. Mit Blick auf migrantische Gewalttäter betonte sie, Respekt vor dem Staat und der Polizei sollte „bei der Aufnahme in unsere Gesellschaft zentral sein“. Grünen-Chefin Franziska Brantner sagte der Rheinischen Post: „Gewalt schadet dem berechtigten Anliegen der vielen, die friedlich protestiert haben.“ Wo es Ausschreitungen gegeben habe, verurteile sie das klar. Die Bundesregierung müsse auf die Botschaft der jungen Leute „antworten“.

Die Linke hatte schon vor den Protesten gewarnt. Parteichef Luigi Pantisano kritisierte am 30. Oktober eine „Hetzkampagne“ und „Vorverurteilungen“ gegen die Proteste. Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann hatte vor dem Samstag gemahnt, junge Menschen hätten „ein Recht darauf, gehört zu werden“. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dankte am Sonntag der Polizei und den friedlichen Teilnehmern: „Bei Gewalt und Krawall, da schreitet Bayern ein.“ Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) kündigte an, man werde „Aggressoren, Tätergruppen und Hergang genau bewerten“. Das ist bemerkenswert: Der Regierungschef des am stärksten betroffenen Landes will die Tätergruppen erst noch bewerten.

Die Polizeigewerkschaften setzen andere Schwerpunkte. Andreas Roßkopf, GdP-Vorsitzender für die Bundespolizei, sagte BILD: „Wir erwarten nun kurzfristige Urteile der Gerichte mit harten Strafen.“ Der Rheinischen Post sagte er laut FR, die Gen-Z-Proteste hätten sich „als sehr friedlich rausgestellt“. Bei den gewalttätigen Gruppen habe es sich um „autonome und zum Teil vermummte Personen“ gehandelt. Von einem migrantischen Milieu sprach er dabei nicht. Hessens GdP-Chef Jens Mohrherr nannte das große Polizeiaufgebot gegenüber dpa „absolut notwendig“.

Und die Initiative selbst? „Gen Z regelt“ distanzierte sich noch am Samstagabend auf Instagram „ausdrücklich von jeglicher Form der Gewalt sowie von gewalttätigen Handlungen anderer Gruppen oder Einzelpersonen, die nicht Teil unserer Demonstration waren“. Ein Sprecher sagte laut Rheinischer Post: „Was nach dem Ende der Kundgebungen passiert ist, darauf hatten wir keinen Einfluss.“ In ihrer Erklärung vor dem Protest hatte die Initiative geschrieben: „Egal welche Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion: Bei uns gehören alle dazu.“ Laut DW will sie sich am 20. November an europaweiten Protesten beteiligen.

Was bleibt nach dem Abgleich? Gesichert ist: Es gab in mehreren Städten schwere Ausschreitungen, Plünderungen in Frankfurt, Dutzende verletzte Polizisten und viele Festnahmen. Gesichert ist auch, dass Behörden in Hessen und Köln von Linksextremisten und Extremisten sprechen. Nicht gesichert ist, dass das „migrantische Milieu“ eine Rolle spielte, wie Dobrindt sagt. Das ist bislang eine Behauptung des Ministers ohne öffentlich vorgelegten Beleg. Sie kann sich durch Ermittlungen bestätigen – oder eben nicht. Bis dahin gilt: Die Täter sind Einzelpersonen, die für ihre Taten verantwortlich sind. Nicht ihre Herkunft, ihre Nachbarschaft oder ihre Familien.

KOMMENTAR / MEINUNG: Man muss dem Minister eines lassen: Er war schneller als jede Ermittlungsgruppe. Während die Polizeipräsidien noch Videos sichten und Festgenommene vernehmen, stand die Täteranalyse in Berlin offenbar schon vor dem Frühstück fest. Das spart Zeit – und, praktischerweise, auch die lästige Frage nach Belegen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Besonders praktisch ist die Formel, weil sie so gut zu allem passt. Krawalle in Frankreich? Linke und migrantisches Milieu. Krawalle in Deutschland? Linke und migrantisches Milieu. Vielleicht sollte das Ministerium sie gleich als Textbaustein ins Handbuch aufnehmen – mit einem kleinen Feld für die Stadt, das man hinterher noch ausfüllt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dabei hätte die Nacht genug echte Fragen geliefert: Warum konnte man auf der Zeil stundenlang Läden ausräumen? Wie kamen Molotowcocktails in eine Innenstadt voller Polizei? Wer zieht die Schläger zur Verantwortung? Das wären Themen für einen Innenminister. Schubladen sind bequemer, aber sie haben noch nie eine Schaufensterscheibe ersetzt!

Haben Sie in der Krawallnacht in Frankfurt, Köln, Hamburg, Berlin oder Leipzig etwas beobachtet oder gefilmt? Laden Sie Ihre Hinweise direkt bei der Polizei hoch – und nicht nur in den sozialen Netzwerken!

Quellen:

BILD – Krawall-Bilanz von Dobrindt: „Linke Gruppen und Chaoten aus migrantischem Milieu“ (01.11.2026, 11:09 Uhr): https://www.bild.de/politik/inland/krawall-bilanz-von-dobrindt-linke-gruppen-und-chaoten-aus-migrantischem-milieu-6ae6f889aedea8cd9ffc052a

SZ/dpa – Dobrindt verurteilt Gewalt nach Jugend-Demos (01.11.2026, 11:12 Uhr): https://www.sueddeutsche.de/politik/demonstrationen-und-krawalle-dobrindt-verurteilt-gewalt-nach-jugend-demos-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-261031-930-924968

BMI auf X – Dobrindt im Lagezentrum (01.11.2026, 01:25 Uhr): https://x.com/BMI_Bund/status/2116688092836901012

FAZ – Liveticker Gen-Z-Proteste (01.11.2026): https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/liveticker-gen-z-proteste-dobrindt-gewaltbereite-linke-gruppen-und-chaoten-aus-migrantischem-milieu-faz-201635936.html

hessenschau – Krawalle in Frankfurt: Mehr als 30 Festnahmen und „erhebliche Schäden“ (01.11.2026, 09:54 Uhr): https://www.hessenschau.de/gesellschaft/krawalle-in-frankfurt-mehr-als-30-festnahmen-und-erhebliche-schaeden-v1,bilanz-frankfurt-100.html

tagesschau.de – Ausschreitungen am Abend nach friedlichen Protesten am Nachmittag: https://www.tagesschau.de/inland/ausschreitungen-frankfurt-koeln-100.html

NDR – Ausschreitungen nach „Gen-Z-regelt“-Demo in Hamburg: 120 Festnahmen (01.11.2026, 11:21 Uhr): https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/ausschreitungen-nach-gen-z-regelt-demo-in-hamburg-120-festnahmen,genz-132.html

WDR – Nach Gen-Z-Demos: So verliefen die Proteste in NRW (01.11.2026, 11:17 Uhr): https://www1.wdr.de/nrw/koeln/polizei-greift-bei-demo-in-koeln-ein-100.html

RTL/dpa – Gen-Z-Proteste im Liveticker (01.11.2026): https://www.rtl.de/news/gen-z-regelt-proteste-im-liveticker-innenminister-dobrindt-zieht-krawall-bilanz-harte-strafen-id31466141.html

Radio Leipzig – 7.000 Demonstranten bei „Gen Z regelt“ in Leipzig (31.10.2026): https://www.radioleipzig.de/beitrag/2500-demonstranten-bei-gen-z-regelt-in-leipzig-895397/

FR – „Gen Z regelt“ zieht nach Demos positives Fazit (01.11.2026): https://www.fr.de/politik/gen-regelt-zieht-nach-demos-positives-fazit-deutliches-statement-zu-gewalt-eskalation-zr-94568108.html

DW – Schockiert über Gewaltexzesse in Frankfurt (01.11.2026): https://www.dw.com/de/nach-gen-z-demos-schockiert-%C3%BCber-gewaltexzesse-in-frankfurt/a-79820787

Tagesspiegel/dpa – Dobrindt sieht in Protesten Gewalt von Linksextremisten und Migranten (19.10.2026): https://www.tagesspiegel.de/politik/dpa-ausschreitungen-in-frankreich-dobrindt-sieht-in-protesten-gewalt-von-linksextremisten-und-migranten-16177814.html

n-tv – Union und SPD befürchten Unterwanderung von „GenZ regelt“: https://www.n-tv.de/politik/Union-und-SPD-befuerchten-Unterwanderung-von-GenZ-regelt-id31457027.html

Die Linke – Gemeinsam mit der GenZ auf die Straße! (30.10.2026): https://www.die-linke.de/start/presse/detail/news/gemeinsam-mit-der-genz-auf-die-strasse/

Gen Z regelt – Erklärung: friedlich, überparteilich, für alle: https://genz-regelt.de/assets/dokumente/erklaerung-gen-z-regelt.pdf

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