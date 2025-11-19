Chemiekrise in Duisburg und ganz Deutschland: Hoffnungslosigkeit pur!

Eine ganze Branche wurde im Rekordtempo dank der Politik vernichtet!

Der Traditionsstandort Duisburg steht vor den Trümmern seiner industriellen Vergangenheit. Das Chemieunternehmen Venator Germany, einst ein Urgestein der deutschen Produktion, taumelt in die Insolvenz – und zieht damit ein ganzes Stadtviertel voller Chemie ins Verderben. Über Jahrzehnte hinweg wurde hier geforscht, produziert und exportiert; jetzt droht der schmutzige Abgesang auf 145 Jahre Innovationsgeschichte. Die Insolvenzverwalterin müht sich um Schadensbegrenzung, doch das Werk scheint dem gnadenlosen Abriss geweiht. Schon jetzt rücken Sorgen um die Kosten, die Sicherheit und das Risiko für Umwelt und Steuerzahler ins Zentrum. Niemand kann absehen, wie und ob dieser Zusammenbruch gestoppt werden kann.

Zurück bleibt ein Flickenteppich aus gescheiterten Hoffnungen, leerstehenden Anlagen und verlorenen Existenzen. Über das Gelände zieht sich eine bedrückende Stille, die nur von auslaufenden Chemikalientanks und rostenden Reaktoren gestört wird. Die hochspezialisierten Produkte, einst gefragt in Farben, Kunststoffen und Kosmetik, werden künftig nicht mehr in Duisburg hergestellt. Der Niedergang eines einzelnen Werks offenbart die ganze Dramatik der deutschen Chemiekrise: Energiepreise steigen ins Unermessliche, Schlüsselindustrien brechen weg und der kostspielige Umbau der Branche liegt wie Blei auf den Schultern der letzten verbliebenen Mitarbeiter. Selbst engagierte Betriebsräte und qualifizierte Teams können gegen den wirtschaftlichen Abschwung, den Wegfall von Konzernmitteln und die globale Konkurrenz wenig ausrichten.

Während die Insolvenz die Belegschaft um ihre Zukunft bringt, wächst die Angst vor dem vollständigen Kollaps der Branche. Experten warnen vor der anhaltenden Schwäche, mangelnden Nachfrage und finsterer Perspektive – niemand sieht einen einfachen Ausweg. Die Hoffnung ruht jetzt auf einem Rettungsinvestor, doch die Realität ist trist: Wird Venator begraben, bleibt Duisburg ein stillgelegtes Stück Industrie – Sinnbild für den deutschen Rückzug aus der Spitzenproduktion. Die Chemie in Deutschland taumelt und mit ihr ein Ort, der einmal für Fortschritt und Innovation stand. Übrig bleibt der bittere Geschmack von Verfall und Ratlosigkeit.