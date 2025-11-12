CHIPS? NICHT MIT UNS!

Kartoffelvernichtung trotz Hunger – ein Skandal mit System

Während in Supermarktregalen die Preise für Kartoffelprodukte stabil bleiben und weltweit über Lebensmittelverschwendung diskutiert wird, geschieht in deutschen Feldern das Unfassbare: Landwirte sehen sich gezwungen, makellose Kartoffeln zu vernichten. Der Grund? Die Ernte war zu gut – und niemand will die Knollen haben. Anstatt aus dem Überfluss Nutzen zu ziehen, verrotten Tonnen von Lebensmitteln oder werden zu Biogas verarbeitet. Der Irrsinn zeigt einmal mehr, wie starr und unflexibel unser Ernährungssystem geworden ist – auch in Zeiten des Überflusses.

Industrie zeigt der Realität die kalte Schulter

Große Hersteller wie Lorenz-Bahlsen bleiben unbewegt. Verträge seien langfristig fixiert, der Bedarf angeblich gedeckt – keine Notwendigkeit zur Anpassung, heißt es. Auf Nachfrage weicht man mit betriebswirtschaftlichen Phrasen aus, spricht von Qualitätseinbußen bei der Lagerung und überfüllten Hallen. Doch was bleibt, ist ein bitterer Beigeschmack: Hier wird nicht etwa nach Lösungen gesucht, sondern stur am Status quo festgehalten. Die flexible Nutzung regionaler Rohstoffe? Offenbar ein Fremdwort in der Welt standardisierter Produktionsprozesse und planwirtschaftlich anmutender Lieferketten.

Ein System voller Widersprüche

Die Frage drängt sich auf: Wie kann es sein, dass in einem Land mit wachsender Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln Ernten vernichtet werden? Wie passt das zusammen mit politischen Appellen gegen Lebensmittelverschwendung? Die Antwort ist unbequem: Solange Profit und Planbarkeit über dem gesunden Menschenverstand stehen, wird sich daran nichts ändern. Dass ausgerechnet Chips, das Sinnbild für industrielle Massenverarbeitung, in dieser Debatte als unflexibel und rigide erscheinen, ist ein trauriges Zeugnis eines Systems, das an seinen eigenen Regeln scheitert.