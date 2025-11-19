CHRISTOPH KLEIN – Die Wahrheit bricht durch | Epischer KI-Film über Gerechtigkeit & Mut

CHRISTOPH KLEIN – Die Wahrheit bricht durch Ein KI-generierter Kurzfilm über Mut, Widerstand und den unerschütterlichen Kampf um Wahrheit. Inspiriert von den realen Ereignissen aus Christoph Kleins Büchern „European Politics on Drugs“ und „Die Asthma-Lüge“, erzählt dieses Video eine Geschichte, die noch lange nicht beendet ist — denn der Kampf um Gerechtigkeit geht jeden Tag weiter. Mit Hilfe modernster KI-Tools entstanden, vereint dieses Projekt Musik, Erzählung und filmische Bilder zu einer kraftvollen Botschaft über Korruption, Ungerechtigkeit und den Willen, immer wieder aufzustehen.