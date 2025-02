Fast fünf Jahre nach dem Ausbruch des COVID-19-Skandals hat ein freigegebener CIA-Bericht die Debatte über die Ursprünge von SARS-CoV-2 neu entfacht. Der Bericht, der unter der Biden-Regierung veröffentlicht, aber vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump freigegeben wurde, kommt zu dem Schluss, dass ein Laborherkunft für das Virus „am wahrscheinlichsten“ ist. Die eigentliche Bombe liegt jedoch in dem, was der Bericht auslasst: Beweise für fast identische Virusforschung, die vom Pentagon im Jahr 2017 durchgeführt wurde. Diese Enthüllung, gepaart mit einer bahnbrechenden deutschen Studie, deutet auf eine koordinierte Anstrengung hin, die Rolle der US- und westlichen Behörden bei der Entwicklung von SARS-CoV-2 zu verbergen und gleichzeitig die Schuld auf China zu schieben. Die Ergebnisse werfen dringende Fragen zur Biowaffenforschung, zur globalen Rechenschaftspflicht und zu den ethischen Auswirkungen der Gentechnik von V-Irusen auf, um mRNA-Impfstoff- und Testprogramme zu entfesseln.

CIA-Bericht bestätigt Laborursprung für COVID-19, strategische Planung

Die im Januar 2025 veröffentlichte Einschätzung der CIA markiert eine bedeutende Verschiebung in der Erzählung rund um die Ursprünge von COVID-19. Die Agentur erklärte mit „geringem Vertrauen“, dass das Virus wahrscheinlich aus einem Labor stammt, und schloss sich dem FBI und dem Energieministerium bei dieser Schlussfolgerung an. Der Bericht verfehlt jedoch die Zuweisung der Verantwortung und konzentriert sich stattdessen auf Chinas angeblichen Mangel an Transparenz.

John Ratcliffe, ehemaliger CIA-Direktor, unterstützt die Theorie des Laborlecks lange Zeit und sagte im April 2023 einem Kongressausschuss, dass sie die „einzige“ Erklärung für die Pandemie ist. Die Ergebnisse der CIA basieren jedoch nicht auf neuen Beweisen, sondern auf bestehenden Informationen, was Fragen zu dem Zeitpunkt und den Beweggründen für die Veröffentlichung des Berichts aufwirft.

Die Veröffentlichung des Berichts fällt mit einer deutschen Studie zusammen, die ein vom Pentagon finanziertes Experiment aus dem Jahr 2017 mit einem chimären MERS-Virus mit einer Furinspaltungsstelle identifiziert, die mit der von SARS-CoV-2 identisch ist. Diese Entdeckung, die in BMC Genomic Data veröffentlicht wurde, liefert eine „rauchende Waffe“, die die US-Forschung mit dem Pandemievirus verbindet.

Die deutsche Studie unter der Leitung des Computerbiologen Andreas Martin Lisewski zeigt, dass ein Experiment aus dem Jahr 2017 mit einem mausadaptierten MERS-Virus (MERS-MA30) eine fast identische Furin-Spaltungsstelle mit der von SARS-CoV-2 ergab. Diese Stelle, eine molekulare „Schere“, die es dem Virus ermöglicht, in menschliche Zellen einzudringen, ist ein Schlüsselfaktor für die Letalität und Übertragbarkeit des Virus.

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie gehören:

• Die Furin-Spaltungsstelle in SARS-CoV-2 enthält eine einzigartige Sequenz (RRAR), die auch im MERS-MA30-Virus 2017 vorhanden war.

• Die Stelle enthält zusätzliche funktionelle Motive, darunter ein nukleares Lokalisierungssignal und O-Glykosite, die dem Virus helfen, dem Immunsystem zu entfliehen.

• Das Experiment 2017 wurde von der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des Pentagon finanziert und unter der Aufsicht von Dr. Ralph Baric, ein führender Coronavirus-Forscher an der University of North Carolina.

Dr. David Baltimore, ein mit dem Nobelpreis ausgezeichneter Virologe, beschrieb die Furin-Spaltungsstelle als die „rauchende Waffe“ für den künstlichen Ursprung des Virus. „Als ich zum ersten Mal die Furin-Spaltungsstelle in der Virussequenz mit ihren Arginin-Codons sah, sagte ich meiner Frau, dass es die rauchende Pistole für den Ursprung des Virus war“, sagte er.

Die Vertuschung: CIA, Pentagon und globale Komplizenschaft

Der Bericht der CIA und die deutsche Studie weisen auf ein breiteres Muster von Verschleierung und Fehlleitung hin. Untersuchungen von Gospa News und anderen unabhängigen Medien haben Beweise für die Beteiligung der USA an der Coronavirus-Forschung aus den 1990er Jahren aufgedeckt, darunter:

• Die Vereinbarung von 1998 zwischen Präsident Bill Clinton und dem chinesischen Präsidenten Jiang Zemin über die Zusammenarbeit bei der bakteriologischen Waffenforschung.

• Die Einrichtung des Biological Technologies Office (BTO) des Pentagons im Jahr 2014, das die Gain-of-Function-Forschung zu Coronaviren finanzierte.

• Die Rolle von Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), bei der Überwachung dieser Experimente.

Der Bericht der CIA geht auch nicht auf den mysteriösen Tod von Professor Frank Plummer ein, einem führenden Wissenschaftler, der an MERS- und SARS-Viren gearbeitet hat. Plummer starb plötzlich im Februar 2020, nur wenige Tage bevor die COVID-19-Pandemie ausgerufen wurde.

Die Enthüllungen rund um die Ursprünge von SARS-CoV-2 zeichnen ein beunruhigendes Bild der globalen Komplizenschaft bei der Entwicklung und Verbreitung eines potenziell konstruierten Virus. Der Bericht der CIA erkennt zwar einen Laborursprung an, dient aber als Nebelwand und lenkt die Aufmerksamkeit von der Rolle des Pentagons bei fast identischer Virusforschung ab. Die deutsche Studie liefert unterdessen unwiderlegbare Beweise für eine „rauchende Waffe“, die US-Experimente mit dem Pandemievirus und den anschließenden totalitären Maßnahmen von Regierungen weltweit für die schnelle Umsetzung von mRNA-„Impfstoff“-Experimenten verbindet.

Zu den Quellen gehören:

GospaNews.net

BMCGenomdata.pmc.biomedcentral.gov

Substack.com

newstarget.com