Der Skandal um Jeffrey Epstein lässt Amerika nicht los – und immer wieder führen die Spuren in die höchsten Etagen der Politik. Als der House Oversight Committee Bill und Hillary Clinton zu einer geschlossenen Befragung laden wollte, kam keine Reue, kein Erscheinen, kein Wort der Aufklärung. Stattdessen der Vorwurf einer politischen Hexenjagd. Beobachter sprechen von offener Verachtung gegenüber dem Kongress und fragen, warum Regeln für manche gelten – und für andere offenbar nicht. Der Zorn wächst, denn der Eindruck verfestigt sich: Wer mächtig genug ist, entzieht sich jeder Kontrolle.

Brisanz bekommt die Affäre durch die Warnung von Glenn Beck, verbreitet über Blaze Media. Beck rät nicht zur Schonung, sondern zur Vorsicht. Seine These ist düster: Die Clintons verfügten noch immer über ein unsichtbares Netz aus Einfluss, Geld und Verbindungen in Politik, Medien, Konzernen und internationalen Zirkeln bis hin zum World Economic Forum. Wer sie öffentlich demütige, riskiere Chaos, Unruhen und gezielte Destabilisierung – angeheizt von radikalen Protesten, Attacken auf Behörden wie ICE und einem ideologischen Druck, der das Land spalte. Becks Bild ist drastisch: Man drückt keinen roten Knopf, wenn man die Explosion nicht kontrollieren kann.

Doch die Vorwürfe bleiben schwer und konkret. In Akten und Zeugenaussagen tauchen Bill Clinton und sein Umfeld immer wieder auf, begleitet von Bildern mit Ghislaine Maxwell und Geschichten aus dem innersten Zirkel Epsteins. Der frühere Ermittler Glenn Prager spricht von Verbrechen im Umfeld privater Flüge und von Schutzmechanismen, die bis zu Geheimdiensten wie der CIA reichen sollen. Überlebende wie Chauntae Davies berichten von Ohnmacht, Angst und zerstörten Leben – und von einer Elite, die sich unantastbar gab. Während Taktiker vor dem großen Knall warnen, bleibt die Frage brennend: Wie lange können die, die am roten Knopf sitzen, der Wahrheit noch entkommen?

