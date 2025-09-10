CORONA – ES GEHT WIEDER LOS! WOLFSBURGER ARZT IMPFT WIEDER OHNE TERMIN – DER ANSTURM IST RIESIG!

Die Corona-Welle rollt zurück – und in Wolfsburg geht ein Arzt nun mit gutem Beispiel voran: Während die Infektionszahlen bundesweit steigen, hat Allgemeinmediziner Dr. Klaus B. kurzerhand reagiert und bietet ab sofort wieder Corona-Impfungen ohne Termin in seiner Praxis an – ganz wie in den Hochzeiten der Pandemie. „Die Menschen haben Angst, die Fälle nehmen spürbar zu, und viele wollen sich jetzt schnell und unkompliziert schützen“, erklärt der Mediziner, der mit seinem spontanen Angebot einen regelrechten Ansturm ausgelöst hat. Schon am ersten Tag standen dutzende Patienten vor seiner Praxis in der Innenstadt – jung, alt, Erstimpfung, Auffrischung, alle mit demselben Ziel: Schutz vor der neuen Corona-Welle. Laut Robert Koch-Institut steigen die Zahlen der Atemwegserkrankungen rapide an, besonders in Schulen, Betrieben, Pflegeheimen und im Nahverkehr wird bereits über lokale Maßnahmen diskutiert. Auch in Wolfsburg sind wieder erste Schulklassen betroffen, einzelne Arztpraxen berichten von Personalengpässen wegen Corona-Fällen, und mehrere Patienten landeten jüngst auf den Intensivstationen des Klinikums. Dr. B., der bereits während der Pandemie Tausende geimpft hat, sagt: „Wir müssen jetzt handeln, nicht erst, wenn alles wieder aus dem Ruder läuft!“ Deshalb verzichtet er auf bürokratische Hürden und impft täglich von 9 bis 17 Uhr – ohne Anmeldung, ohne Wartezeiten, mit klarer Botschaft: Wer sich schützen will, ist willkommen. Besonders gefragt sei derzeit der neue angepasste Impfstoff, der laut Experten auch gegen die aktuell kursierenden Varianten wirksam ist. Die Resonanz in Wolfsburg ist überwältigend: „Endlich macht mal wieder einer was!“, sagt eine 68-jährige Rentnerin, die sich ihre vierte Impfung holte. Auch Familienväter, Lehrer und Pflegekräfte nutzten das Angebot bereits – viele von ihnen nach langer Impf-Pause. Während andere Ärzte noch zögern, geht Dr. B. voran – und fordert zugleich mehr Unterstützung von Politik und Krankenkassen, denn das Interesse wachse täglich. Auch aus umliegenden Gemeinden wie Gifhorn oder Braunschweig kommen Patienten extra angereist. Für Dr. B. ist klar: „Corona ist nicht vorbei, es beginnt gerade wieder – aber diesmal sind wir vorbereitet.“ Ein Signal, das weit über Wolfsburg hinausstrahlen könnte.