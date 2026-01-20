Corona ist vorbei – die Verfolgung von Ärzten, Bürgern und Kritikern nicht. AfA spricht Klartext.

CORONA VORBEI – DOCH DIE ABRECHNUNG GEHT WEITER!

Die Pandemie ist offiziell Geschichte, doch für viele Menschen hat der Albtraum kein Ende gefunden. Ärzte, kritische Bürger und Mahner, die während der Corona-Jahre Zweifel anmeldeten, werden bis heute verfolgt und vor Gericht gezerrt. Berufsverbote, Ermittlungen und gesellschaftliche Ächtung – all das geht weiter, als hätte es nie einen Kurswechsel gegeben. Während Politik und Behörden längst zur Tagesordnung übergegangen sind, zahlen Kritiker noch immer den Preis für ihre Meinung.

Die „AfA“ spricht nun Klartext und prangert diese Zustände scharf an. Nach ihrer Ansicht werden unbequeme Stimmen systematisch mundtot gemacht, statt eine ehrliche Aufarbeitung zu ermöglichen. Viele Betroffene fühlen sich im Stich gelassen und fordern Gerechtigkeit. Doch anstatt Versöhnung und Dialog herrschen weiter Misstrauen und Druck. Für sie ist klar: Corona mag vorbei sein – der Kampf um Meinungsfreiheit ist es nicht.