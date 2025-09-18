CORONA-RAZZIA BEIM SPD-STAATSSEKRETÄR! 430.000 EURO STEUERGELD WEGEN UNTREUE-VERDACHT IN DEN SAND GESETZT?

Ein politisches Erdbeben erschüttert Mecklenburg-Vorpommern bis in die Grundfesten und wirft einen dunklen Schatten auf die Landesregierung in Schwerin, denn mitten im Herzen der Macht schlugen die Ermittler mit voller Wucht zu und ließen einen Skandal von gewaltiger Sprengkraft hochgehen, der selbst hartgesottene Polit-Beobachter fassungslos macht: Die Staatsanwaltschaft hat die Dienstzimmer von keinem Geringeren als Innenstaatssekretär Wolfgang Schmülling, einem ranghohen SPD-Mann und Vertrauten von Innenminister Christian Pegel, sowie die Büroräume des kommissarischen Leiters des Landesamtes für Polizeitechnik, Brand- und Katastrophenschutz, Andreas Walus, durchsuchen lassen, ein Paukenschlag, der das Ergebnis monatelanger, verdeckter Ermittlungen ist und den Verdacht auf einen unfassbaren Sumpf aus Filz und Misswirtschaft nährt. Der Vorwurf wiegt Zentnerlasten und könnte die Karrieren der beiden Spitzenbeamten in Schutt und Asche legen: Es geht um Untreue beziehungsweise Beihilfe dazu im Zusammenhang mit der chaotischen Beschaffung von Corona-Schutzausrüstung, als das Land im Krisenmodus war und offenbar alle Sicherungen durchbrannten. Die Geschichte, die die Ermittler aufgedeckt haben, liest sich wie ein Krimi über Behördenversagen und politische Verantwortungslosigkeit: Bereits im Schicksalsjahr 2020 soll Amtsleiter Walus im großen Stil Corona-Schutzmaterialien für die Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern besorgt haben, eine an sich notwendige Maßnahme in einer Zeit größter Not, doch der Haken an der Sache ist so unglaublich, dass es einem die Sprache verschlägt – die Rechnungen für die teure Ausrüstung wurden den Landkreisen schlicht und ergreifend nie geschickt. Statt die Kommunen zur Kasse zu bitten, soll Walus Däumchen gedreht und auf eine Anweisung von ganz oben, von Staatssekretär Schmülling persönlich, gewartet haben, bevor er weitere Schritte einleitete, so der brisante Vorwurf der Anklagebehörde. Doch aus dem Innenministerium kam offenbar nichts, der Vorgang versandete, die Akten verstaubten und der SPD-Politiker Schmülling, so die Staatsanwaltschaft, soll es schlicht unterlassen haben, die Sache weiterzuverfolgen und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten, um das Geld für den Steuerzahler zu sichern. Das Ergebnis dieses mutmaßlichen Behörden-Pingpongs ist ein finanzielles Desaster für das Land: Forderungen in der schwindelerregenden Höhe von 430.000 Euro gegenüber den Kreisen sind inzwischen rettungslos verjährt, das Geld ist unwiederbringlich verloren, einfach futsch, und kann somit nicht mehr eingetrieben werden. Während die Bürger unter der Last von Steuern und Abgaben ächzen, versickert in den Mühlen der Bürokratie fast eine halbe Million Euro, weil offenbar niemand den Überblick behalten wollte oder konnte – eine Frage, die nun die Justiz klären muss, während die politische Opposition bereits Sturm läuft und schonungslose Aufklärung fordert.