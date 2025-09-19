CORONA-RÜCKBLICK ENTFLAMMT NEUE DEBATTE! VIROLOGE DROSTEN VERTEIDIGT REGIERUNG – „DAS WAR ALLES VERHÄLTNISMÄSSIG!“

Die Corona-Pandemie ist vorbei, doch die Aufarbeitung beginnt erst – und sie spaltet erneut das Land! Virologe Christian Drosten, einst das wissenschaftliche Gesicht der Pandemie, hat sich jetzt öffentlich zu Wort gemeldet und die damalige Politik der Bundesregierung vehement verteidigt. In einem aktuellen Interview erklärte er: „Die Maßnahmen waren hart, aber notwendig – alles war verhältnismäßig.“ Damit gießt er neues Öl ins Feuer einer ohnehin aufgeheizten Debatte, denn viele Bürger empfinden heute genau das Gegenteil: Lockdowns, Schulschließungen, Maskenpflicht, Impfkampagnen und Kontaktverbote – all das hat das Land tief geprägt, Familien entzweit, Existenzen vernichtet und Kinder traumatisiert. Doch für Drosten war die Richtung klar: Die Politik habe richtig gehandelt, und er würde aus heutiger Sicht „nicht viel anders machen“. Kritiker reagieren entsetzt, werfen ihm Realitätsverlust vor und fordern endlich eine echte Aufarbeitung der politischen Fehlentscheidungen. Auch der Vorwurf der einseitigen Regierungsnähe wird neu belebt – zu oft sei auf dieselben Experten gehört worden, während abweichende Meinungen ignoriert oder diffamiert wurden. Für Millionen Bürger, die unter den Folgen der Maßnahmen leiden, klingt Drostens Verteidigung wie Hohn. Während Insolvenzen, Bildungsrückstände, psychische Erkrankungen und Impfnebenwirkungen weiter steigen, reden Politik und Wissenschaft von Erfolgen. Die Opposition fordert einen Corona-Untersuchungsausschuss, zahlreiche Verbände verlangen Entschädigungen und Rehabilitierung für Betroffene von Berufsverboten, Schulverweisen oder Impfdruck. Doch statt Selbstkritik kommt von Drosten nun ein glattes „weiter so“ – ein Signal, das viele auf die Palme bringt. Der Streit um die Wahrheit der Pandemie wird nun zum politischen Pulverfass – und Drosten steht wieder mitten im Feuer.