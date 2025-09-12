CORONA-SKANDAL EXPLODIERT! „HEILIGER“ FAUCI ENTLARVT – LÜGEN, LÖSCH-AFFÄRE UND DAS ENDE DES PANIK-NARRATIVS!

Es ist der Super-GAU für das Corona-Establishment und ein politischer Flächenbrand in den USA: Dr. Anthony Fauci, jahrzehntelang gefeierter Immunologe und in den Corona-Jahren zur quasi-religiösen Symbolfigur der „Wissenschaft™“ hochstilisiert, fällt mit einem Knall – und mit ihm das gesamte offizielle Pandemie-Narrativ! Neue Enthüllungen bringen ans Licht, was viele Kritiker seit Jahren vermuten: Der „Hohepriester des Maskenkults“, wie ihn Gegner nennen, hat gelogen, vertuscht und offenbar sogar Aktenvernichtung befohlen. Senator Rand Paul hat die Bombe platzen lassen und Beweise vorgelegt, die alles bisher Dagewesene übertreffen: Eine Mail aus dem Februar 2020, in der Fauci seinen damaligen Kollegen und NIH-Direktor Francis Collins explizit auffordert, die Nachricht nach dem Lesen zu löschen – ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als im Hintergrund die Weichen für das offizielle Corona-Narrativ gestellt wurden. Es ging um nicht weniger als die weltweite Kommunikation zur Herkunft des Virus, zur Diffamierung abweichender Expertenmeinungen und zur Kontrolle der öffentlichen Meinung durch gezielte mediale Kampagnen. Der Skandal ist doppelt brisant, denn Fauci hatte unter Eid vor dem US-Kongress behauptet, er habe nichts dergleichen getan – jetzt steht er als Meinungsterrorist mit Gedächtnislücken vor dem politischen Scherbenhaufen seiner Karriere. Die Vorwürfe reichen von Falschaussage bis zu Vertuschung in einer Zeit, in der Millionen Bürger ihrer Grundrechte beraubt, Existenzen zerstört und Kritiker kaltgestellt wurden. Was als globale Gesundheitskrise begann, entpuppt sich nun immer mehr als abgekartetes Machtspiel – mit einem Strippenzieher, der sich als Lichtgestalt der Wissenschaft inszenierte, aber offenbar skrupellos mit dem Vertrauen der Bevölkerung spielte. Der Fall Fauci ist kein Einzelfall, sondern Symbol einer weltweiten Täuschung, deren Auswirkungen noch lange nachhallen werden. Das Corona-Kartenhaus wankt – und mit dem Sturz seiner bekanntesten Galionsfigur steht es kurz vor dem totalen Kollaps.