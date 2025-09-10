CORONA-WELLE ROLLT WIEDER! ARZT SCHLÄGT ALARM: MASKEN ZURÜCK IN BUS UND BAHN – WIRD JETZT WIEDER ALLES WIE FRÜHER?

Die Zahlen steigen, die Sorge wächst – und jetzt meldet sich auch die Ärzteschaft zu Wort! Angesichts rasant zunehmender Corona-Infektionen fordert ein erfahrener Mediziner aus Nordrhein-Westfalen eine Rückkehr zur Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und möglicherweise sogar in Supermärkten. „Wir dürfen nicht dieselben Fehler wie in den letzten Jahren machen – Prävention muss jetzt oberste Priorität haben“, erklärt der Lungenfacharzt Dr. Martin H. gegenüber der Presse. Während viele Bürger Corona längst abgehakt haben und sich über ein Leben ohne Einschränkungen freuen, zeichnet sich im Hintergrund eine gefährliche Entwicklung ab: Laut Robert Koch-Institut nehmen die Atemwegserkrankungen seit Wochen wieder deutlich zu – vor allem in Bussen, Bahnen und geschlossenen Räumen, in denen viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Besonders betroffen: ältere Menschen, Immungeschwächte und chronisch Kranke. In mehreren Kliniken wurde bereits wieder auf „interne Schutzkonzepte“ umgestellt, in einigen Pflegeheimen gilt sogar erneut Maskenpflicht für Besucher. Dr. H. warnt: „Das Virus ist nicht weg – es hat nur gewartet.“ Seine Forderung: Eine bundesweite Empfehlung für das Tragen von FFP2- oder medizinischen Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln – zumindest temporär und freiwillig, wenn keine politische Mehrheit für eine Pflicht zustande kommt. Unterstützung bekommt der Arzt von mehreren Kollegen aus dem hausärztlichen Bereich, auch Verbände wie der Deutsche Hausärzteverband und die Bundesärztekammer äußern sich zunehmend besorgt. In sozialen Netzwerken wird die Debatte bereits heftig geführt: Während die einen von „Panikmache“ sprechen, warnen andere davor, „das Risiko zu unterschätzen“. Politiker zeigen sich bislang zurückhaltend – doch aus dem Bundesgesundheitsministerium heißt es, man beobachte die Entwicklung „mit großer Aufmerksamkeit“ und arbeite an möglichen Empfehlungen. Dr. H. bleibt trotzdem dabei: „Warten wir, bis es zu spät ist, oder lernen wir endlich aus der Vergangenheit?“ Eine Frage, die nun wieder Millionen Bürger beschäftigt – und Erinnerungen an Zeiten weckt, die viele längst hinter sich glaubten. Kommt jetzt die große Kehrtwende im Corona-Alltag? Klar ist: Die Pandemie ist nicht vorbei – und der Herbst hat noch nicht einmal richtig begonnen.