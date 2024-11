Wenn Sie nicht glauben, dass konventionelle Lebensmittel und allopathische Medizin in den USA die Hauptursachen für Krankheiten und Störungen sind, dann fragen Sie sich, was sich in den letzten 30 Jahren geändert hat? Vermeidbare Krankheiten und Störungen sind in die Höhe geschossen, so dass Sie der Genetik nicht die Schuld geben können, wie es die meisten Ärzte immer tun.

Beginnen wir mit den Diagnosen von Aufmerksamkeitsdefizitstörungen (ADS und ADHS), die aus den Charts liegen und seit 1990 um mehr als 800 Prozent gestiegen sind (der Anstieg mehr als verdoppelt sich alle 5 Jahre). Was hat sich geändert? Könnten es all die industriellen Farbstoffe in Lebensmitteln, Getränken und Süßigkeiten sein? Könnte es all dieser Maissirup mit hohem Fructosegehalt (HFCS) sein, der die Hyperaktivität anstiegt und so die Unfähigkeit nährt, still auf einem Stuhl zu sitzen und etwas zu lernen?

Könnte eine Hauptursache für ADS und ADHS viel zu viele Reize aus der Videobearbeitung, den sozialen Medien und der psychologischen Werbepropaganda sein? Vielleicht ist es der verdummte Kernlehrplan in öffentlichen Schulen, ohne herausfordernde Konzepte, engagierte Fähigkeiten zum kritischen Denken oder unvorberstehende Kognition. Hinzu kam eine massive Zunahme von Fehldiagnosen und Medikamentenfehlern für ADS und ADHS, mit satten 300 Prozent. Bei einem von 10 Kindern wird jetzt ADS oder ADHS „diagnostiziert“. Es ist ein großer Lebensmittel- und Pharma-Schläger, der von Tag zu Tag schlimmer wird.

Als nächstes kommt die Alzheimer-Krankheit, eine Fäulnis der Gehirnerkrankung, die in den letzten 35 Jahren um 300 Prozent in die Höhe geschossen ist. Was hat sich geändert? Sicherlich sind Millionen von amerikanischen Genen nicht plötzlich in einer Generation defekt geworden, also gehen wir nicht dorthin. Ist es das Aluminium in Lebensmitteln, Wasser und Impfstoffen? Ist es Quecksilber in Fisch, Grippeimpfungen und Zahnfüllungen? Was ist mit all den giftigen chemischen Pestiziden auf konventionellen Pflanzen? Oder das fluoridierte Wasser? Vielleicht ist es die ganze Plaquebildung im Gehirn durch den Verzehr von Rapsöl, Margarine, gesättigten Fettsäuren und jetzt den Covid-Gerinnselimpfungen.

Verfälschte Lebensmittel, Getränke, verschreibungspflichtige Medikamente und schmutzige Impfstoffe haben die Krankheits- und Störungsraten in den USA in den letzten 3 Jahrzehnten durch die Decke getrieben

Die Autismus-Raten sind in den letzten drei Jahrzehnten um mehr als 2000 Prozent gestiegen. Worum geht es dabei? Als die CDC in den 1990er Jahren den Impfplan für Kinder von 15 auf 65 Impfstoffe oder mehr im Alter von 6 Jahren erhöhte, gingen die Autismusraten durch die Decke. Jetzt, da die Covid-Gerinnsel-Schüsse das Chaos von ZNS-Störungen, chronischen Entzündungen und der absoluten Zerstörung guter Darmbakterien (nämlich Bifidobakterien) noch hinzufügen, erwarten Sie, dass die Autismus-Raten weiter steigen werden, möglicherweise sogar schneller. Vergessen Sie nicht den massiven Verbrauch von Pestiziden und Glyphosat und GVO.

Das chronische Müdigkeitssyndrom ist seit 1990 um über 11.000 Prozent gestiegen. Die Fibromyalgie ist seit 1990 um über 7.000 Prozent gestiegen. Depressionen und Angstzustände sind um fast 300 Prozent eskaliert. Kannst du fünfmal Blutgerinnselschüsse sagen, ohne müde und deprimiert zu werden?

Die Diabetesfälle sind in drei Jahrzehnten um 300 Prozent gestiegen. Fast 40 Millionen Amerikaner haben Diabetes – das ist einer von zehn Menschen, und 20 Prozent von ihnen wissen es laut CDC (Centers for Disease Continuation) nicht einmal. Etwa 100 Millionen amerikanische Erwachsene haben Prädiabetes, was bedeutet, dass sie kurz vor einem ausgewachsenen Diabetes stehen, wenn sie ihre Ernährung nicht drastisch ändern. Die Kosten betragen jährlich über 400 Milliarden Dollar. Zu ihren Gesundheitsrisiken gehören Blindheit, Nierenversagen, Herzerkrankungen, Krebs, Schlaganfall und Verlust von Gliedmaßen, Fingern und Zehen.

Die bipolare Krankheit bei Jugendlichen ist in nur drei Jahrzehnten um über 10.000 Prozent gestiegen. Kennt jemand die Ursache dafür? Geben medizinische Quacksalber auch die Genetik dafür verantwortlich? Vielleicht ist die Diagnose die falsche Behauptung des „chemischen Ungleichgewichts“ im Gehirn, das bereits von der Wissenschaft entlarvt wurde. Vielleicht werden die Jugendlichen schnell wütend und frustriert, weil die sozialen Medien sie einer Gehirnwäsche unterzogen haben, um sich selbst und jeden zu hassen, der nicht mit ihnen in allem übereinstimmt. Scheint heutzutage der Trend zu sein.

Schalten Sie Ihre Internet-Ziffer auf NaturalMedicine.news ein, um weitere Tipps zur Verwendung natürlicher Heilmittel für vorbeugende Medizin und zur Heilung zu erhalten, anstatt Big Pharma-Produkten zu erliegen, die Krankheiten und Störungen verursachen, verbreiten und verschlimmern.

