Das Geheimnis ewiger Jugend: So machen es die Japaner! 100 Jahre alt und schlank – ist die Okinawa-Diät der Schlüssel zum Glück?

Ein Phänomen fasziniert Wissenschaftler und Normalbürger weltweit: In keinem Land der Welt leben so viele Hundertjährige wie in Japan. Und sie sind nicht nur alt, sondern auch auffällig schlank und gesund. Was ist ihr Geheimnis? Die Antwort liegt offenbar auf einer kleinen Insel im Süden des Landes: Okinawa. Dort, wo Palmen wehen und das Meer türkisfarben ist, leben die ältesten und gesündesten Menschen der Welt. Ihre Ernährung, die sogenannte Okinawa-Diät, ist das Zentrum der Langlebigkeit und des Wohlbefindens. Doch was verbirgt sich hinter diesem Zauberwort, das nicht nur die Wissenschaft in den Bann zieht, sondern auch unzählige Diät-Ratgeber füllt? Das Geheimnis ist simpler, als man denkt. Es sind keine teuren Superfoods, keine komplizierten Ernährungspläne und keine radikalen Verzichtsprogramme. Es ist eine Philosophie, die sich um Einfachheit, Natürlichkeit und Ausgewogenheit dreht. Im Mittelpunkt der Okinawa-Diät stehen komplexe Kohlenhydrate wie Süßkartoffeln, die reich an Ballaststoffen und Vitaminen sind. Ergänzt wird der Speiseplan durch viel frisches Gemüse, Hülsenfrüchte, Sojaprodukte, Fisch und Seetang. Fleisch, Milchprodukte und Zucker sind die Ausnahme und werden nur in sehr geringen Mengen konsumiert. Entscheidend ist aber nicht nur, was die Menschen essen, sondern auch, wie viel sie essen. Die Okinawaner leben nach dem Prinzip „Hara hachi bun me“, was so viel bedeutet wie „Iss nur, bis du zu 80 Prozent satt bist“. Dieses Prinzip hilft, die Kalorienzufuhr zu kontrollieren und Übergewicht zu vermeiden, das als Hauptursache für viele Zivilisationskrankheiten gilt. Doch die Okinawa-Diät ist mehr als nur eine Ernährungsform, es ist eine Lebensweise. Die Menschen auf Okinawa sind ständig in Bewegung, pflegen enge soziale Bindungen und finden Erfüllung in ihrer Gemeinschaft. Sie haben eine positive Einstellung zum Leben und zum Alter. Diese Kombination aus Ernährung, Bewegung und geistiger Einstellung scheint das ultimative Rezept für ein langes und gesundes Leben zu sein. Und während wir in der westlichen Welt uns von einer Diät zur nächsten hangeln, scheinen die Okinawaner uns längst gezeigt zu haben, wie es wirklich geht. Es ist keine Zauberei, sondern eine Rückbesinnung auf das Wesentliche: Iss natürliche, unverarbeitete Lebensmittel, bewege dich und umgib dich mit Menschen, die dir guttun. Das wahre Geheimnis der Langlebigkeit der Japaner scheint in dieser Einfachheit zu liegen, die wir in unserer komplexen Welt oft vergessen. Die Ergebnisse sind unbestreitbar: In keinem anderen Land der Welt gibt es so viele glückliche und gesunde Hundertjährige. Und das ist eine Botschaft, die wir alle hören sollten.