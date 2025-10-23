„DAS KLIMA-MÄRCHEN IM FERNSEHEN! – WARUM UNS DER ‚JAHRHUNDERT-WINTER‘ ALS ANGST-SHOW VERKAUFT WIRD!“

Es ist jedes Jahr dasselbe Schauspiel – und doch wird es immer absurder: Kaum fallen ein paar Schneeflocken, überschlagen sich die Fernsehsender mit Schlagzeilen über den angeblichen „Jahrhundert-Winter“. Dramatische Musik, Schneestürme im Zeitraffer, Reporter mit kalten Nasen und dicken Mützen – und dazu hysterische Prognosen über Eiseskälte, Stromausfälle und Verkehrschaos. Doch Moment mal – ist das nicht das Land, das laut denselben Medien wegen der Klimaerwärmung angeblich kurz vor dem Hitzetod steht? Wie passt das zusammen? Während uns Politiker und Experten seit Jahren einreden, die Erde glühe, basteln die TV-Anstalten an einem frostigen Märchen für die Quote. Es ist die perfekte Inszenierung: Panik verkauft sich einfach besser als Vernunft – egal, ob die Nachrichten von Flammen oder Frost handeln.

Die Widersprüche sind kaum zu übersehen. Noch vor wenigen Monaten warnte man vor Dürre, vertrockneten Flüssen und Ernteausfällen – jetzt sollen wir plötzlich zittern vor einem „arktischen Monsterwinter“. Mal ist das Wetter der Beweis für die Katastrophe, mal das Gegenteil. Hauptsache, es passt ins Drehbuch der Angst! Während Meteorologen nüchtern erklären, dass extreme Wetterlagen nichts Ungewöhnliches sind, verwandeln Redaktionen jedes Schneegestöber in einen apokalyptischen Filmtrailer. Und immer mit derselben Botschaft: „Der Mensch ist schuld!“ Ob zu heiß, zu nass oder zu kalt – die Schuldfrage steht schon vor der Wetterkarte fest. Für viele Zuschauer wirkt das wie eine endlose Dauerschleife aus Hysterie und Widerspruch, in der der gesunde Menschenverstand längst erfriert.

Doch hinter der TV-Schnee-Show steckt mehr als nur Klickgier. Es geht um politische Stimmungsmache – um Narrative, die verfangen sollen. Wenn der „Jahrhundert-Winter“ tobt, werden sofort Forderungen nach noch mehr Klimaschutz, CO₂-Steuern und Verbotsmaßnahmen laut. Der Bürger wird zum Schuldigen erklärt, während sich Expertenrunden in den Studios gegenseitig übertrumpfen mit Extremszenarien. Dabei wäre Ehrlichkeit längst überfällig: Das Klima ändert sich, ja – aber nicht erst seit gestern. Die Erde hatte schon Eiszeiten und Tropenperioden, lange bevor der Mensch überhaupt das Wort „CO₂“ kannte. Doch diese Wahrheit passt nicht ins Konzept einer Medienlandschaft, die lieber mit Angst Politik macht, als mit Fakten aufzuklären. Und so frieren wir weiter – nicht nur draußen, sondern auch im Vertrauen auf eine ehrliche Berichterstattung.