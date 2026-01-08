DAS VERGESSENE POWER-METALL! WARUM KUPFER UNS ANTREIBT UND FEHLT

Es ist klein, unscheinbar und fast niemand spricht darüber – doch ohne Kupfer läuft im Körper fast nichts. Das Spurenelement ist ein stiller Antreiber für Energie, Blutbildung und starke Nerven. Kupfer hilft dabei, Sauerstoff im Blut zu transportieren, hält Bindegewebe elastisch und sorgt dafür, dass Muskeln, Gehirn und Immunsystem auf Touren bleiben. Wer sich ständig müde fühlt oder körperlich abbaut, übersieht oft genau dieses Mineral.

Das Problem: Moderne Diäten liefern häufig zu wenig Kupfer. Fertigkost, einseitige Ernährung oder Magenprobleme können dazu führen, dass der Körper in eine gefährliche Schieflage gerät. Die Folgen reichen von Blutarmut über Taubheitsgefühle bis hin zu Konzentrationsstörungen und Infektanfälligkeit. Besonders riskant wird es, wenn hoch dosierte Zinkpräparate eingenommen werden – sie können Kupfer regelrecht ausbremsen und den Mangel verschärfen.

Dabei liegt die Lösung auf dem Teller. Natürliche Lebensmittel wie Leber, Schalentiere, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte, Vollkorn und dunkle Schokolade liefern Kupfer im perfekten Zusammenspiel mit anderen Nährstoffen. Experten warnen: Kupfer lässt sich nicht ersetzen oder austricksen. Wer auf eine ausgewogene Ernährung achtet, seine Darmgesundheit im Blick behält und blindes Supplementieren vermeidet, gibt seinem Körper genau das zurück, was er im Stillen jeden Tag braucht.