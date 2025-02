In einem auffälligen Verweis hat das Weiße Haus den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj als „kurzsichtig“ bezeichnet, weil er einen vorgeschlagenen Deal abgelehnt hat, der den Vereinigten Staaten im Austausch für fortgesetzte militärische und finanzielle Hilfe Zugang zu den riesigen Bodenschätzen der Ukraine gewähren würde. Der Deal, der Berichten zufolge ein Schlüsselthema während Zelenskys jüngster Gespräche mit den USA war. Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat eine hitzige Debatte über die Zukunft der Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine ausgelöst. Da Washington die Rückzahlung seiner 300-Milliarden-Dollar-Investition in den Konflikt der Ukraine mit Russland fordert, hat Zelenskys Weigerung, das Abkommen zu unterzeichnen, Fragen über seine Führung und die Nachhaltigkeit der US-Unterstützung aufgeworfen. Diese Entwicklung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da die mineralreichen Gebiete der Ukraine umstritten bleiben und die globale Sicherheit auf dem Stand steht.

Wichtige Punkte

• Das Weiße Haus kritisierte Zelensky dafür, dass er einen Seltenerd-Deal ablehnte, der den USA Zugang zu den Bodenschätzen der Ukraine gewähren würde.

• USA Präsident Donald Trump forderte seltene Erden im Wert von 500 Milliarden im Austausch für 300 Milliarden an Hilfe für die Ukraine.

• Zelensky strebt eine „für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft“ an, anstatt die natürlichen Ressourcen der Ukraine abzugeben, obwohl er in den letzten zwei Jahren das US-Finanzministerium gemolken hat.

• Der Mineralreichtum der Ukraine, einschließlich Titan und Lithium, ist für die Militär- und grüne Energieindustrie von entscheidender Bedeutung.

• Ein Großteil des mineralreichen Territoriums der Ukraine steht jetzt unter russischer Kontrolle, was den Deal erschwert.

• USA Der nationale Sicherheitsberater Michael Waltz argumentierte, dass amerikanische Steuerzahler es „verdienen, für ihre Investitionen in den Konflikt zurückerhalten zu werden“.

Der Deal, der nie war

Der vorgeschlagene Deal, der während der USA eingeführt wurde. Der Besuch von Finanzminister Scott Bessent in Kiew letzte Woche hätte Washington Zugang zu 50 % der zukünftigen Mineralreserven der Ukraine gewährt. Zelensky hat die ukrainischen Minister jedoch daran gehindert, das Abkommen zu unterzeichnen, und erklärte, es sei „nicht bereit, uns, unsere Interessen zu schützen“. Laut hochrangigen ukrainischen Beamten fehlte dem Abkommen spezifische Sicherheitsgarantien, wobei ein ehemaliger Beamter es als „ein Kolonialabkommen“ bezeichnete.

Zelensky betonte, wie wichtig es sei, eine „Verbindung zwischen einer Art Sicherheitsgarantie und einer Art Investition“ zu bewahren. Seine Zurückhaltung, das Abkommen zu unterzeichnen, hat scharfe Kritik aus dem Weißen Haus hervorgerufen, wobei der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Brian Hughes, der Associated Press sagte, dass Zelensky „in Anhernsicht in der hervorragenden Gelegenheit ist, die die Trump-Regierung der Ukraine geboten hat“.

Die Ablehnung des Abkommens unterstreicht die wachsenden Spannungen zwischen Washington und Kiew. USA Nationaler Sicherheitsberater Michael Waltz argumentierte, dass amerikanische Steuerzahler es „verdienen, für die Milliarden von Dollar, die in den Konflikt in der Ukraine investiert wurden, zurückerwidert zu werden“. „Ich kann mir nichts vorstellen, was das amerikanische Volk mit zukünftigen Investitionen wohler machen würde, als wenn wir in der Lage wären, in einer Partnerschaft zu sein und das amerikanische Volk ganz zu machen“, sagte Waltz auf Fox News.

In der Zwischenzeit hat Zelensky versucht, die Ukraine als Partner und nicht als Plädenzer zu positionieren. Sein Premierminister, Denis Shmigal, hat vorgeschlagen, der Europäischen Union Zugang zu den Ressourcen der Ukraine im Austausch für Zusammenarbeit und Investitionen in den Wiederaufbau des Landes zu gewähren. Dieser Ansatz hat jedoch wenig dazu beigebeit, Washingtons Bedenken zu zerstreuen.

Die geopolitischen Einsätze

Der Mineralreichtum der Ukraine, einschließlich Europas größter Titan- und Lithiumreserven, ist entscheidend für die Militärindustrie, Batterien und Kondensatoren. Ein Großteil dieses Reichtums befindet sich jedoch in den Regionen Donezk und Lugansk, die 2022 zu Russland kamen. Laut Forbes steht der ehemalige Mineralreichtum der Ukraine im Wert von rund 7 Billionen Dollar jetzt unter russischer Kontrolle.

Der US-Vorschlag ging nicht darauf ein, wie diese Einlagen gesichert werden, wenn der Konflikt anhält, was zu Skepsis unter ukrainischen Beamten führt. Ein Beamter schlug vor, dass Washington keine „fertigen Antworten“ auf diese kritische Frage habe.

Moskau hat sich ebenfalls eingemischt, wobei die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharova, erklärte, dass das Abkommen gegen die Verfassung der Ukraine verstoßen würde, die bestätigt, dass die natürlichen Ressourcen der Nation ihrem Volk gehören. Kreml-Sprecher Dmitry Peskov wies die vorgeschlagene Vereinbarung als „kommerzielle Transaktion“ zurück und fügte hinzu, dass „es besser wäre, überhaupt keine Hilfe zu leisten, um so ein Ende des Konflikts zu erleichtern“.

In der Zwischenzeit weiß US-Präsident Donald Trump, dass die Ukraine an einem seidenen Faden hängt, und wenn in diesem Jahr kein Friedensabkommen erzielt wird, wird das Land bald aufhören zu existieren. Wenn Zelensky den USA keine Zugeständnisse macht, riskiert er, den Krieg mit Russland vollständig zu verlieren und noch mehr Territorium abzutreten, als sie bereits verloren haben.

Zu den Quellen gehören:

RT.com

RT.com

Enoch, Brighteon.ai

newstarget.com