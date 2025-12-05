Datenschutz-Wahnsinn! Palmer wütet gegen Behörden-Irrsinn

Kaum ein Politiker sorgt so regelmäßig für Schlagzeilen wie der Tübinger Oberbürgermeister – und diesmal trifft es ihn wegen eines vermeintlich harmlosen Geburtstagsgrußes. Eine Datenschutzbehörde eröffnete tatsächlich ein Verfahren, weil Palmer einem Bürger öffentlich gratulierte. Was zunächst wie ein bürokratischer Scherz klang, entpuppte sich schnell als echter Verwaltungsakt. In Rathauskreisen herrscht ungläubiges Kopfschütteln, viele Bürger reagieren mit Spott und Ärger über ausufernde Vorschriften. Der Fall zeigt einmal mehr, wie absurd übertriebene Regelungen im Alltag wirken können, wenn sie gesunden Menschenverstand durch Paragrafen ersetzen.

Palmer selbst reagierte gewohnt kämpferisch. Statt sich kleinlaut zu entschuldigen, griff er die Behörden frontal an und sprach von einem ausufernden Kontrollsystem, das sich längst vom eigentlichen Sinn des Datenschutzes entfernt habe. Mit markigen Worten kündigte er an, den Verwaltungsdschungel radikal zu stutzen – sinnbildlich „mit der Kettensäge“, wie er es formulierte. Seine Botschaft: Schluss mit Papierkrieg, Stempelflut und dem endlosen Abnicken sinnfreier Regeln. Unterstützer applaudieren ihm dafür, Kritiker werfen ihm Populismus vor. Doch die Wucht seiner Worte zündet – sowohl bei Anhängern als auch bei politischen Gegnern.

In Tübingen hat der Vorfall einen Nerv getroffen. Tausende diskutieren in Cafés, Geschäften und Onlineforen über die Frage, ob Datenschutz zum Selbstzweck geworden ist. Während Juristen nüchtern auf Vorschriften verweisen, empfinden viele Bürger die Regeln längst als Farce. Was eigentlich schützen soll, wird in den Augen vieler zu einem Instrument, das lähmt. Palmer hat einmal mehr geschafft, eine bürokratische Absurdität in ein landesweites Gesprächsthema zu verwandeln – und zeigt, dass Politik manchmal genau dann funktioniert, wenn sie den Nerv des Alltags trifft. Der Datenschutz-Streit wird so zur Grundsatzdebatte darüber, wie viel Staat das Land eigentlich noch erträgt.