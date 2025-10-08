Dein Weg zur Gesundheit, Selbstheilung und neuer Lebensenergie … durch uraltes tibetisches DaoYoga und die Parchitala Methode

Niki Vogt auf Telegram folgen

Die etwas Älteren von uns erinnern sich sicher an die siebziger Jahre und die Aufbruchstimmung in den „Aussteigerkreisen“ der jungen Reichen und Schönen, sich den mentalen Techniken zuzuwenden, zu meditieren und verschiedene Arten von Yoga zu praktizieren. Man beschäftigte sich mit Buddhismus und sang Mantras bei Kerzenschein mit vielen „Oooohhhhmmms“. Wirklich tiefgehend und ernsthaft war das nur in wenigen Fällen. Im Schlepptau der asiatischen Methoden kamen Kampfsportarten, Chi Gong, Tai Chi oder Zen. Man erfuhr von Chakren und Yin und Yang. Grund dafür war sicherlich nicht zuletzt, dass diese mentalen Techniken ein Gegenpol zum hektischen Erfolgsstreben und der materialistischen Ausrichtung der westlichen Lebensart boten.

Die Sehnsucht nach mehr, als nur materiellem Erfolg

Doch mit der Zeit setzte einen Wandel ein. Viele, die auf gnadenlosem Erfolgskurs waren, entdeckten dabei, dass sie dabei ein inhaltsloses Leben lebten und ihre Seele und Persönlichkeit dabei auf dem Niveau eines verwöhnten Kindes verharrte, das nie genug Spielzeug bekommen kann. Bald zeigte sich nur allzu deutlich, dass diese Jagd nach „immer mehr“ – oder, wie im amerikanischen „höher, weiter, schneller“ – eine innere Leere und eine vom Materiellen übertünchte Orientierungslosigkeit erzeugte. Die eigene Seele und Persönlichkeit entwickelte und entfaltete sich nicht mit.

Diejenigen, die nach mehr als Materiellem suchen, tun es nicht aus innerer Leere und Langeweile, nicht mehr, um interessant zu sein. Sie wollen echte Gesundheit, tiefe Einsichten, Frieden, und einen klaren Geist. Sie wissen um die große Macht der Gedanken – denn nur diese kann wahre geistige, seelische und körperliche Gesundheit schenken.

Denn um die körperliche und mentale Gesundheit ist es nämlich heute trotz aller „Fortschritte“ nicht gut bestellt. Emotionale Sicherheit, echte Zufriedenheit, Geborgenheit, stabile, harmonische Familien und Arbeitsverhältnisse findet man selten. Die Folge sind Depressionen, Suchtkrankheiten aller Art, problembelastete Ehen, Partnerschaften, Familien und Arbeitsverhältnisse. Überforderung, Einsamkeit, Krankheiten durch schlechte Lebensmittel (Junk Food) oder viele Medikamente sind häufig und oft der wahre Grund für chronische Krankheiten, wie beispielsweise Herzinfarkte, Burnouts und Krebs.

Die moderne Wissenschaft sucht nach Pillen und Therapien, um diesem Massenphänomen entgegenzuarbeiten. Und doch führt die Produktion immer neuer pharmazeutischer Substanzen nicht dazu, dass die Menschen gesünder und glücklicher sind.

Tatjana Lackmann – Ärztin aus zwei Welten

Tatjana Lackmann ist eine akademisch ausgebildete Allgemeinmedizinerin. Nach einem wissenschaftlichen Studium der Humanmedizin in Russland absolvierte sie einen Lehrgang bei dem Gelehrten Kandyba in St. Petersburg. Dort wurde sie zum Doktor der Indo-Tibetischen Medizin approbiert. Danach machte sie eine weitere Ausbildung in Trancemedizin und Tibetischer Massage im Ausbildungszentrum der Kurgewerkschaft St. Petersburg.

Das Studium der Medizin gab ihr die heutige, wissenschaftliche Grundlage und den akademischen Blick für die Diagnose. Doch die Indo-Tibetische Medizin, eine traditionelle, vor etwa 3.000 Jahren entwickelte, sehr effektive Methode, eröffnete ihr eine andere Welt der Behandlung von Patienten. Und das in einer sanften, ganzheitlichen Weise, ohne Chemikalien und den Körper belastenden Substanzen. Denn jeder Arzt weiß, dass die pharmazeutischen Produkte neben der erwünschten Wirkung durchaus auch Nebenwirkungen haben. Und je mehr verschiedene Medikamente im Körper miteinander reagieren, umso mehr und unberechenbare Nebenwirkungen kann es geben.

Die asiatische, alte Medizin wirkt sanfter, ohne potenziell schädliche Stoffe, die die Körperchemie überwältigen, sondern setzt auf die Selbstheilungsmöglichkeiten des Körpers und auf die mentale Kraft des Wesens Mensch. Nicht auf Substanzen, die das in Jahrmillionen entwickelte, feine Konzert der komplizierten Abläufe, der inneren Kommunikation und der Macht der Seele durcheinanderbringen.

Die moderne Medizin entdeckt ständig Neues und versucht, die Vorgänge im Körper immer besser zu verstehen. Das bedeutet aber, dass diese rein materielle Forschung damit auch zugibt, dass ihr noch sehr viele Geheimnisse, wie Lebewesen „funktionieren“ und wie sie sich normalerweise selbst heilen können, völlig unerforscht sind.

Die moderne Schulmedizin mag viel Interessantes und Großartiges leisten. Dagegen hat die Indo-Tibetische Medizin aber in Jahrtausenden gereifter, den ganzen Menschen verstehende Medizin, einen unglaublichen Erfahrungsschatz gesammelt und auch niedergeschrieben. Es ist eine Medizin, die bis heute Geltung hat und millionenfach seit Jahrtausenden mit Erfolg angewandt wird.

Tatjana Lackmann hat sich viele Jahre mit den altindischen Schriften, den Veden, beschäftigt. Sie lernte zu diesem Zweck die heilige, alte Sprache Sanskrit, um die Texte und Anleitungen auf den originalen, alten Rollen zu verstehen und zu durchdringen. Es gibt nur sehr Wenige auf der Welt – wenn überhaupt – , die diese Kombination von modernem, wissenschaftlich-medizinischem Studium und gleichzeitig die umfassende Ausbildung in alter, überlieferter, tibetischer Medizin haben und auch noch dieses tiefe Verständnis der uralten Veden in Sanskrit verinnerlichen konnten.

Alte Schriftrollen in der Bibliothek im Kloster Lachung, Sikkim. Bild: Wikimedia commons, CC BY-SA 4.0

Uralte, fernöstliche Medizin meets moderne Medizinwissenschaft

Tatjana Lackmann entwickelte eine sehr individuelle und einmalige Methode. Diese speist sich nicht nur aus den alten, wirkmächtigen Quellen der fernöstlichen Medizin und den Erkenntnissen der modernen Medizin. Tatjana Lackmann hat in ihrem Beruf einen reichen Erfahrungsschatz gesammelt, da sie Hunderte Patienten erfolgreich behandelt hat. Sie beschäftigt sich mit der ganzen Persönlichkeit ihrer Patienten und deren individuelle Probleme. So erfühlt und erfasst sie sehr schnell die Gründe und Ursprünge von Gesundheitsproblemen der Person, die da zu ihr kommt. Denn nur, wenn die Diagnose tiefer geht, als nur die Symptome abstellen zu wollen, kann der Hilfesuchende Mensch wieder gesund werden.

Einige davon haben schon eine Odyssee durch Arztpraxen, Physiotherapien und Psychotherapien hinter sich. Und doch liegt die Lösung darin, sich selbst zu „heilen“, alte Prägungen und Lasten abzuarbeiten und Energiekanäle zu reinigen. Welche Wege und Methoden dabei die individuell geeigneten sind, das kann die von Tatjana Lackmann entwickelte Methode, die sie Parchitala® nennt, ermitteln.

Parchitala® – eine höchst effektive, aber sanfte Methode zur Selbstbehandlung mit großer Wirkung

Parchitala® ist eine Methode, die mehrere, sehr effektive Komponenten kombiniert. Außerdem beinhaltet Parchitala® zahlreiche Meditationsübungen, Selbstbehandlungsübungen, sowie die Lösung negativer Ereignisse.

Sie enthält eine ergänzte Weiterentwicklung des ältesten Yoga der Welt, des „Dao-Yoga“. Es ist eine auf den Wesenskern des Menschen gerichtete, spirituelle Meditation. Es reinigt dabei die Energiekanäle, aktiviert sie und transformiert.

„Dao“ ist ein sehr altes, chinesisches Wort und bedeutet wörtlich „Weg“. Es schwingt aber mit, dass es der „richtige, der gute Weg“ ist, der mit bestimmten Übungen mental und physisch gegangen werden soll, eine Methode mit Regeln. Die daoistische, chinesische Philosophie sieht in diesem „Dao“ ein ewig-zeitloses Wirk- und Schöpferprinzip der Entstehung der Welt in Einheit, Dualität und Vielfalt. Das ist nicht weit weg vom christlichen Schöpfungsmythos. Gott trennte das Licht von der Dunkelheit, das feste Land von Wasser … die Polaritäten Yin und Yang, wo jedes einen kleinen Kern des anderen enthält und allein nicht sein kann. Und daraus erschafft der göttliche Wille alle Wesen und alle Dinge (in der daoistischen Philosophie „die Zehntausend Dinge“) und so auch den Menschen.

Das Wort „Yoga“ stammt aus dem altindischen Sanskrit und bedeutet „zusammenfügen,

zusammenbinden“ und meint ein ausgearbeitetes System zusammenwirkender, körperlicher und geistiger Übungen, die auf den richtigen, guten Weg (Dao) führen.

Mit Dao-Yoga beginnt ein Entwicklungsprozess, die spirituelle und die physische Lebensenergie wird stärker und baut kreative, göttliche Energie auf. Diese göttliche Energie durchdringt den Menschen vollkommen und auf allen Ebenen. So kann er sich auch damit physisch wieder in den Zustand der Gesundheit versetzten: Die Selbstheilung ist eine der inhärenten (sich von selbst dabei ergebenden) Wirkungen des Dao-Yoga.

„Der Geist kann die Selbstheilung in Gang bringen.

Die dazu notwendige Anleitung muss er jedoch erst nach und nach lernen.”

(Tatjana Lackmann)

Oben: Ein antikes, tibetisches Schaubild: zur Anatomie des Menschen (CC BY-SA 3.0 )

Unten: Antikes tibetisches Schaubild: Der Baum der Diagnostik und Behandlung (CC BY-SA 4.0 )

Die zweite Säule ist die Traditionelle Tibetische Medizin (TTM), auch Sowa Rigpa genannt, ist ein altes, ganzheitliches Heilsystem aus Tibet und ebenfalls etwas mehr als 3.000 Jahre alt. Es gründet sich auf die „vier Tantras“ (oder vier Wurzeln) als Basistexte. Buddhistische Prinzipien und Naturheilkunde sind die Leitlinien dieser Medizin.

Die Grundeigenschaften des Körpers werden als „Nyes pa“ definiert, wörtlich Fehler oder Makel. Ein Nyes pa ist jeder Fehler oder Irrtum, jeder Verstoß gegen den Lebensrhythmus, der Chaos verursacht. Befinden sich diese nicht im ausgeglichenen Zustand, zerstören sie den Körper; wenn sie zusammen in Harmonie arbeiteten, dann ist der Mensch gesund. Wenn sich diese Körperprinzipien in einem Zustand des Mangels, des Überschusses oder der Störung befinden, stören sie sich gegenseitig, was zur Entstehung von Krankheiten führt.

Die TTM integriert Kräuterheilkunde, spezielle Therapien wie Akupunktur und Massagen sowie eine umfassende Diagnose zur Wiederherstellung des Gleichgewichts der fünf Elemente und der drei Säfte. Die TTM ist tief mit der tibetischen Kultur und Umwelt verbunden und wird zur Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten eingesetzt, von Unpässlichkeiten bishin zu schweren Krankheiten. Tibetische Heilpflanzen wurden im altertümlichen China wegen ihrer hervorragenden Qualität hoch geschätzt, und bereits in frühen pharmakologischen Texten erwähnt.

Schon vor über 2.700 Jahren fanden die Massage-Methoden Eingang in die schriftlichen Überlieferungen der Tibeter. Die nachgewiesenen Wirkungen verblüffen immer wieder. Die Tibetische Massage hat wesentliche Vorteile gegenüber anderen, klassischen Behandlungsmethoden.

Mit der Tibetischen Massage wird eine Brücke zwischen unserem Bewusstsein und dem Körper hergestellt. Durch den Druck auf gezielte Reizpunkte unseres Körpers lässt sich Stress auf wohltuende Weise abbauen. Gleichzeitig wird die Muskulatur gestärkt, was auch zur erheblichen Entlastung unserer Gelenke und des Knochenbaus führt. Durch regelmäßige Anwendung verbessert sich unser Wohlbefinden und wir erlangen eine höhere Lebensqualität. Das macht sich in allen Lebensbereichen sehr positiv bemerkbar.

Unser ganzes Leben lang findet in unserem Körper ein Prozess der Organregeneration statt. Durch Erneuerung der Zellen wird altes Gewebe durch neues ersetzt. Dies geschieht z. B. in den Nieren oder in der Leber. Diese Regulierung wird von unserem Gehirn aus dem Unterbewusstsein gesteuert.Diese „Brücke“ zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein nutzt ein weiterer Baustein der Parchitala®-Methode, die Trancemedizin, um die Informationen„einzuspeisen“, die das Unterbewusstsein dann im Körper umsetzt.

Dabei wird der Patient nicht bewusstlos, wie manche erwarten. Man ist bei vollem Bewusstsein, aber das Unterbewusste hört mit und setzt die Heilung in Gang. Der Körper baut wieder gesundes Gewebe auf und lässt das kranke absterben, wie bei jeder Heilung, über die wir uns keine Gedanken machen. Wenn man sich in die Finger geschnitten hat, heilt der Körper das auch von selbst. Doch es gibt viele Fälle, in denen eine Heilung nicht von selbst eintritt, aufgrund von Ursachen, die permanent schädigen. Das können ständige Belastungen sein, wie Stress, auf Dauer schädliche Substanzen, eine allgemein ungesunde Lebensführung oder tiefe Traurigkeit und Depressionen.

Eine dritte Hauptkomponente von Parchitala® stellt die Abhärtung dar. Tatjana selber hat erlebt, wie gut das wirkt. Sie litt seit ihrer Kindheit an immer wieder aufflammender Angina, bis ins Erwachsenenalter. Als sie Kinder hatte, die ebenfalls sehr krankheitsanfällig waren, hat ein Sportlehrer ihre Kinder gelehrt, dass Eintauchen in eiskaltes Wasser viele dieser chronischen Beschwerden beseitigt. Heute weiß Tatjana Lackmann nach vielen Erfahrungen ihrer Patienten um die unglaublichen Vorteile mit Abhärtung und den Erfolgen (sogar bei Asthma und Herzinsuffizienz!). Eine Methode, die den Körper reinigt, stärkt, widerstandsfähig und sehr lebendig macht. Hier ein kurzes Video dazu.

Bitte auf das Bild klicken

Parchitala® hat aber noch mehr mögliche Komponenten, die umfassende Selbstheilung in Eigenregie möglich macht. So erlaubt diese Methode es jedem Menschen, die mitgeschleppten Prägungen, die er als negativ empfindet, zu transformieren und mit der frei gewordenen Energie sogar die Zukunft zu gestalten. Denn Tatjana Lackmann erfährt immer wieder, dass Menschen krank werden oder resignativ und traurig sind, weil sie unter Erfahrungen – oft im Kindesalter – bis ins hohe Alter leiden. Mithilfe der ausgearbeiteten Bewusstseinstechnik von Parchitala® kann jeder seine Aufmerksamkeit so auf negative Ereignisse und Erfahrungen in seinem Leben fokussieren, dass sie im Nachhinein in positive Energie umgewandelt und die negativen Auswirkungen praktisch gelöscht – und jetzt nutzbar gemacht werden können.

Einer der erstaunlichen Parchitala®-Erfahrungsberichte von vielen, denen Tatjana Lackmann helfen konnte. Hier ist sie mit einem ihrer Patienten bei Norbert Brakenwagen auf TimeToDo.ch schildern (bitte auf das Bild oder hier anklicken).

Wollen sie eine bessere Lebensqualität? Worauf warten Sie?

Für alle, die ihre verborgenen geistigen Fähigkeiten entdecken und damit die Gesundheit ihres Körpers unterstützen wollen: Welche Verbesserung Sie auch wünschen, ob bei einer schweren Krankheit, einer schwierigen Lebensphase, einem Verlust, den Sie verarbeiten müssen oder bei ständiger Erschöpfung … mithilfe von verschiedenen Energieübungen und Meditationen können Sie eine Selbstbehandlung durchführen, die Ihrem Leben wieder Kraft, Selbstvertrauen und Gesundheit bringt.

Sie stärken und harmonisieren mit Parchitala® Ihr Immunsystem, Ihr Nervensystem, Ihr Hormonsystem und Ihre Organe. Auf diese Weise schöpfen Sie neue Lebensenergie – und in der Folge auch neue Lebensfreude.

Steigern Sie Ihre Lebensqualität und Ihr Wohlbefinden. Vereinbaren Sie jetzt einfach einen Beratungstermin, bei dem ihre ganz persönlichen Wünsche und Probleme besprochen werden. Ein Beratungsgespräch klärt Sie ganz genau über die Möglichkeiten der einzelnen Behandlungsmethoden auf.

Lieber Leser, Sie sind interessiert und wissbegierig geworden?

Dann lade ich Sie ein zu meinem Weihnachts-Spezial: Es ist bereits zu einer Tradition geworden, dass ich zur Weihnachtszeit ein spezielles, gesundheitsförderndes Programm sowohl für meine bekannten Patienten als auch absolut neue Interessenten und Teilnehmer durchführe.

Dieses Programm besteht aus mehreren Webinaren, die die Gesundheit des gesamten Organismus fördern.

Für die Teilnahme an den Webinaren sind keine Vorkenntnisse oder Erfahrungen notwendig, diese sind auch für absolute Einsteiger bestens geeignet.

Während jeden Webinars findet die Aktivierung Ihrer Energie in den Energiekanälen statt, die als „100-gradige Wärme“ zu spüren ist. Somit wird das Energiesystem gereinigt.

Unter meiner Führung werden Sie eine Selbstoperation mit Hilfe einer dritten mentalen Hand im entsprechenden Organ durchführen.

Dieser Prozess dient der Gesundheitsförderung, der Regeneration und Verjüngung des jeweiligen Organs und des gesamten Körpers.

Die erlernte Selbstbehandlung können Sie natürlich nach dem Webinar selbständig weiter praktizieren.

Vor der gesundheitsfördernden Serie leite ich ab dem 10. November 2025 ein 10-tägiges Webinarprogramm für die Löschung der Phantome der negativer Ereignisse, die sich in Ihrem Energiesystem über Ihr ganzes Leben und auch aus Ihren früheren Reinkarnationen angesammelt haben.

Anschließend werden wir kurz vor Neujahr am 30. Dezember 2025 Phantome der positiven Ereignisse zur Realisierung Ihrer Wünsche für das kommende Jahr 2024 erschaffen und diese in Ihren zukünftigen goldenen Lebensstrahl integrieren.

So wie jedes Jahr biete ich für besonders fleißige und aktive Teilnehmer spezielle Angebote an.

Wählen Sie Ihr Webinar / Ihre Webinare:

Buchen Sie 4 Weihnachtsspezial Webinare und bekommen Sie ein weiteres Webinar geschenkt!

Buchen Sie 8 Weihnachtsspezial Webinare und bekommen Sie 3 Webinare geschenkt!

Buchen Sie 12 Weihnachtsspezial Webinare und bekommen Sie 4 Webinare geschenkt!

Buchen Sie bitte 4, 8 oder 12 Webinare über unsere Webseite und nennen Sie uns bitte 1, 3 oder 4 Webinare, die Sie geschenkt haben möchten.

Oder bezahlen Sie alle Webinare direkt mit einer Überweisung, schreiben Sie uns dazu bitte eine E-Mail.

Natürlich können Sie aber auch separat einzelne Webinare buchen.

Auf meiner Webseite finden Sie alle 16 Webinare, sowie Löschung negativer Ereignisse: https://parchitala.ch/webinare

Ich freue mich auf Sie und dass ich Ihnen helfen kann!

Tatjana Lackmann

Hauptsitz:

Institut Lackmann und Praxis

Frau Tatjana Lackmann

Im Buchenpark 2

8304 Wallisellen, Schweiz

Mobil +41 (0)77 46 01 448

info@parchitala.ch