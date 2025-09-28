DER DEUTSCHLAND-UNTERGANG? ZUSÄTZLICHE FEIERTAGE FÜR MUSLIME IN SCHLESWIG-HOLSTEIN – WUT UND VERSTÄNDNISLOSIGKEIT NACH NEUER REGELUNG!

Es ist eine Entscheidung, die für gewaltigen Wirbel sorgt – politisch, gesellschaftlich und emotional: Das Bundesland Schleswig-Holstein hat bekanntgegeben, dass Muslime künftig zusätzliche Feiertage begehen dürfen, und löst damit landesweit eine hitzige Debatte aus, die längst über die Grenzen des Nordens hinaus schwappt. In der Bevölkerung macht sich Unverständnis breit, von einem „Kniefall vor dem Islam“, einem „Dammbruch im Wertegefüge“ und sogar vom „Anfang vom Ende des deutschen Kulturstaats“ ist in sozialen Medien und Kommentarspalten die Rede. Doch was steckt hinter dem Beschluss? Laut dem Bildungsministerium sollen muslimische Arbeitnehmer und Schüler in Schleswig-Holstein künftig an hohen islamischen Feiertagen wie dem Opferfest oder dem Fest des Fastenbrechens (Zuckerfest) auf Antrag freibekommen können, ähnlich wie es bei jüdischen oder christlich-orthodoxen Gläubigen bereits gängige Praxis ist. Es handle sich ausdrücklich nicht um gesetzliche Feiertage für alle, sondern um individuelle Freistellungsregelungen aus religiösen Gründen. Doch das reicht, um die Gemüter zum Kochen zu bringen. Kritiker sprechen von einer „kulturellen Aushöhlung“, von einer „schleichenden Islamisierung“ und vom „Zerfall gemeinsamer Werte“. Besonders im Netz werden die Stimmen laut, die den Beschluss als Symbol für eine angebliche Bevorzugung muslimischer Interessen werten. Auch erste Protestaufrufe und Petitionen gegen die Maßnahme kursieren bereits – sie fordern ein „klare Leitkultur“ und lehnen Sonderregelungen strikt ab. Die Landesregierung hingegen verteidigt die Entscheidung als Zeichen von Toleranz und Religionsfreiheit. In einem Land, das sich Vielfalt und Integration auf die Fahnen schreibt, sei es nur logisch, religiöse Minderheiten in ihrer Glaubenspraxis zu respektieren. Man verweist zudem auf das Grundgesetz, das die freie Religionsausübung garantiert – und betont, dass es keine zusätzlichen arbeitsfreien Feiertage auf Kosten der Allgemeinheit geben werde. Doch der Sturm der Empörung ist entfacht. Auch aus anderen Bundesländern melden sich Stimmen, die vor einem „falschen Signal zur falschen Zeit“ warnen. Die AfD wittert politischen Rückenwind und kündigt Widerstand im Landtag an. Selbst innerhalb der etablierten Parteien gibt es kritische Töne. Viele Bürger fühlen sich nicht mitgenommen, nicht verstanden – und fragen sich, ob ihre eigenen christlichen oder traditionellen Werte noch denselben Stellenwert haben. Gleichzeitig melden sich auch muslimische Verbände zu Wort, die den Schritt als längst überfällige Anerkennung ihrer Lebensrealität begrüßen – viele Muslime in Deutschland leben hier in dritter oder vierter Generation, sind vollständig integriert und sehen die Möglichkeit religiöser Freistellung als Akt der Gleichbehandlung, nicht der Bevorzugung. Doch in Zeiten gesellschaftlicher Spaltung, Vertrauenskrise und Identitätsdebatten reicht schon eine solche Entscheidung, um die Republik in Aufruhr zu versetzen. Was als Schritt zu mehr Toleranz gedacht war, wird von vielen als Provokation empfunden – und trifft mitten ins Herz einer nervösen Nation, die sich immer wieder fragt: Wer sind wir – und wohin steuern wir? Die Debatte um die muslimischen Feiertage in Schleswig-Holstein ist weit mehr als ein regionaler Verwaltungsakt – sie ist ein politischer Flächenbrand, der zeigt, wie fragil der gesellschaftliche Zusammenhalt geworden ist.