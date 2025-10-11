DER GROSSE ÜBERWACHUNGS-SKANDAL! CHATKONTROLLE DURCH DIE HINTERTÜR – BUPOL-GESETZ ENTHÜLLT: SPANN TÄUSCHT, MERZ FORDERT PRÄVENTIVE TELEKOM-ÜBERWACHUNG!

Was nach dystopischer Zukunft klingt, ist längst Realität: Unter dem Deckmantel des sogenannten BuPol-Gesetzes soll in Deutschland die totale Chatkontrolle eingeführt werden! Offiziell geht es um „Sicherheitsvorsorge“ und „Gefahrenabwehr“, doch in Wahrheit öffnet das Gesetz der flächendeckenden Überwachung Tür und Tor. Politiker aller Lager sind alarmiert – doch während Innenpolitiker noch abwägen, ziehen CDU-Größen wie Friedrich Merz und Jens Spahn unbeirrt ihren Kurs durch. Spahn wiegelt ab, redet von „Fake News“ und „Missverständnissen“, doch interne Papiere zeigen: Die Bundespolizei soll künftig präventiv in private Kommunikation eingreifen dürfen – ohne konkreten Tatverdacht! WhatsApp, Signal, Telegram – nichts wäre mehr sicher vor staatlichen Augen. Experten sprechen von einem massiven Eingriff in die Grundrechte, Datenschützer schlagen Alarm. Es droht die Abschaffung des digitalen Briefgeheimnisses, wie es Deutschland seit Jahrzehnten garantiert. Doch statt Einsicht herrscht Ignoranz: Merz fordert sogar noch weitergehende Maßnahmen, will verdachtsunabhängige Telekommunikationsüberwachung, angeblich „zum Schutz der Bürger“. Kritiker nennen das, was sich hier anbahnt, beim Namen: einen Präventivstaat, der Misstrauen zur politischen Doktrin erhebt. Die Opposition warnt vor einer Überwachungsgesellschaft nach EU-Vorbild, in der Bürger pauschal verdächtigt und ihre Kommunikation analysiert wird – durch Algorithmen, Filter und automatisierte Auswertung. Besonders brisant: Laut Insidern soll das BuPol-Gesetz im Schnellverfahren durch den Bundestag gepeitscht werden – möglichst ohne öffentliche Debatte. Spahn und Merz, die einst vor zu viel Staat warnten, verwandeln Deutschland jetzt selbst in ein digitales Kontrolllabor. Datenschützer nennen es den größten Angriff auf die Privatsphäre seit Einführung der Vorratsdatenspeicherung. Der Bürger als gläsernes Objekt – überwacht, analysiert, gespeichert. Die Bundespolizei als Chat-Leser, Politiker als Schönredner, und die Freiheit? Sie bleibt auf der Strecke. Ausgerechnet jene, die Freiheit und Verantwortung im Munde führen, reißen sie nun Stück für Stück nieder. Deutschland taumelt in den Überwachungsstaat – und viele merken es erst, wenn es längst zu spät ist.