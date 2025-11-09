Der Maskenmann: Ein Albtraum kehrt zurück

Die Schatten der Vergangenheit holen Europa erneut ein: Martin Ney, bekannt als der „Maskenmann“, steht abermals im Fokus der Justiz. Diesmal in Frankreich – wegen eines Mordes, der seit über zwei Jahrzehnten ungelöst war. Die grausame Entdeckung der mit einem Betonklotz beschwerten Kinderleiche von Jonathan Coulom hatte damals Entsetzen ausgelöst. Nun richtet sich der Blick wieder auf einen Mann, der bereits wegen mehrerer Morde an Jungen im Gefängnis sitzt. Der neue Prozess soll Licht in eine der dunkelsten Ecken der europäischen Kriminalgeschichte bringen – doch er reißt auch alte Wunden wieder auf.

Ein mutmaßlicher Täter ohne Reue

Die Ermittler werfen Ney vor, den kleinen Jonathan im Jahr 2004 brutal aus einem Ferienlager entführt und schließlich getötet zu haben. Der Verdacht wiegt schwer, auch wenn der Tatnachweis komplex ist. Der Fall wird in Frankreich mit großem medialem Interesse verfolgt – zu verstörend sind die Parallelen zu Neys früheren Verbrechen, zu groß die Hoffnung auf Gerechtigkeit. Angehörige der Opfer berichten von quälenden Jahren zwischen Hoffen und Verzweiflung. Nun könnte ausgerechnet der Mann, der bereits durch seine skrupellose Kälte bekannt wurde, zur Rechenschaft gezogen werden – erneut. Die Vorstellung ist erschütternd.

Ein Land blickt mit Entsetzen auf den Prozess

Frankreich rüstet sich für einen Prozess, der nicht nur juristisch, sondern auch emotional von enormem Gewicht ist. Das Vertrauen in die Ermittlungsbehörden steht auf dem Prüfstand, ebenso wie die Frage, warum es so lange dauerte, bis ein möglicher Täter überhaupt in Betracht gezogen wurde. Der Name Martin Ney ist zum Symbol für ein unvorstellbares Grauen geworden – einer, der sich nun noch weiter vertiefen könnte. Die Öffentlichkeit fragt sich: Wie viele dunkle Geheimnisse liegen noch im Schatten dieses Mannes? Und wie viele weitere Opfer könnten nie Gerechtigkeit erfahren? Der Prozess gegen den „Maskenmann“ wird alles andere als gewöhnlich.