DER PASS-TRICK AUS COTTBUS! WIE EINE KANZLEI AUS DER VERZWEIFLUNG VON AUSLÄNDERN EIN MILLIONENGESCHÄFT MACHT!

Ein bizarrer Werbeclip flimmert durch die sozialen Netzwerke und verspricht Tausenden von Ausländern in Deutschland das Blaue vom Himmel, eine Verheißung, die so schön klingt, dass sie fast zu gut ist, um wahr zu sein: der deutsche Pass im Expressverfahren, Schluss mit dem Behörden-Chaos, Ende der unendlichen Warteschleifen – willkommen im neuen Leben als deutscher Staatsbürger. Hinter dieser auf Hochglanz polierten Werbe-Offensive steckt die Kanzlei Migrando Rechtsanwälte aus Cottbus, die mit einer dreisten Methode ein knallhartes und offenbar extrem lukratives Geschäft aus der Not und der Verzweiflung jener Menschen schlägt, die von der deutschen Bürokratie zermürbt und alleingelassen werden. Mit Slogans wie „Du wartest monatelang auf einen Termin bei der Ausländerbehörde? Der Antrag für die Einbürgerung ist kompliziert und zieht sich? Du bist nicht allein“ bohrt Migrando gezielt den Finger in die offene Wunde eines überlasteten Systems und präsentiert sich als der strahlende Retter in der Not. Das Versprechen ist simpel und verlockend: Gegen die Zahlung von oft mehreren Tausend Euro übernimmt die Kanzlei den gesamten Papierkrieg, den Austausch mit den Amtsschimmeln und verspricht, den Weg zum begehrten roten Pass zu ebnen und zu beschleunigen. Doch während die Werbevideos eine heile Welt ausmalen, in der jeder Antrag reibungslos durchgewunken wird, zeichnen zahlreiche Berichte im Internet und die wachsende Kritik von Experten ein völlig anderes, düsteres Bild dieses Geschäfts mit der Hoffnung. Immer lauter werden die Vorwürfe, Migrando würde mit überzogenen Versprechungen Kunden anlocken, die am Ende nicht nur auf hohen Kosten sitzenbleiben, sondern auch genauso lange warten müssen wie alle anderen. Denn die Wahrheit ist: Auch eine schicke Kanzlei aus Cottbus kann die notorisch langsamen Mühlen der deutschen Verwaltung nicht per Knopfdruck beschleunigen und hat keinen magischen Einfluss auf die Bearbeitungszeiten in den völlig überlasteten Einbürgerungsbehörden. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, eine rechtliche Grauzone auszunutzen und mit aggressivem Marketing bewusst den Eindruck zu erwecken, man besitze Sonderrechte oder geheime Tricks, um das Verfahren abzukürzen. Ehemalige Kunden klagen über eine mangelhafte Kommunikation, sobald das Geld erst einmal überwiesen wurde, und fühlen sich in einem automatisierten System gefangen, das wenig Raum für die complexities individueller Schicksale lässt. Ist das noch seriöse Rechtsberatung oder schon eiskalte Abzocke mit der Sehnsucht von Menschen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als endlich in Deutschland anzukommen? Die Kanzlei aus der Lausitz hat zweifellos eine Marktlücke entdeckt und perfektioniert, wie man aus staatlichem Versagen und der Frustration von Hunderttausenden von Antragstellern Kapital schlägt, doch die Frage, die sich am Ende stellt, ist eine moralische: Darf man die Träume und die letzte Hoffnung von Menschen in teuer bezahlte Pakete schnüren und als Express-Lösung verkaufen, obwohl man weiß, dass der Weg steinig, lang und am Ende voller Ungewissheit bleibt?