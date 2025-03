Der ungarische Premierminister Viktor Orban fordert den Ausschluss von „Soros-Agenten“ aus der Europäischen Kommission und die Entfernung von „korrupten Lobbyisten“ aus dem Europäischen Parlament.

• Orban fordert die EU auf, die nationale Souveränität zu schützen, die Mitgliedschaft der Ukraine abzulehnen und die ausländische Einmischung in die Innenpolitik zu beenden.

• Ungarn wirft dem polnischen Premierminister Donald Tusk vor, ein „Soros-Agent“ inmitten von Spannungen über EU-Sanktionen gegen Russland zu sein.

• Budapest widersetzt sich weiterhin den von der EU vorgeschriebenen Migrantenquoten und der LGBTQ+-Politik und verteidigt sein christliches Erbe und seine traditionellen Werte.

Ein langjähriger Kampf gegen den Globalismus

In einem mutigen Schritt zur Verteidigung der nationalen Souveränität und traditionellen Werten hat der ungarische Premierminister Viktor Orban eine Liste von Forderungen an die Europäische Union herausgegeben, in der er die Ausweisung ausländischer Agenten fordert, die mit dem Milliardär George Soros in Verbindung stehen, und die Ablehnung der Mitgliedschaft der Ukraine im Block. Orbans Forderungen, die am Samstag auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurden, beleuchten Ungarns anhaltenden Kampf gegen das, was es als globalistische Agenda ansieht, die Europas kulturelle und politische Identität bedroht.

Orbans Post forderte Brüssel auf, „Soros-Agenten“ aus der Europäischen Kommission zu vertreiben und korrupte Lobbyisten aus dem Europäischen Parlament zu „entfernen“. Er forderte auch eine „Union, aber ohne die Ukraine“ und betonte die Notwendigkeit von „Frieden, Freiheit und Einheit“ innerhalb des Blocks. Diese Forderungen sind Teil einer umfassenderen Agenda, die den Schutz des christlichen Erbes Europas, das Verbot der „unnatürlichen Umerziehung von Kindern“ und die Gewährleistung der Gleichheit vor dem Gesetz für alle Mitgliedstaaten umfasst.

Orbans Regierung ist seit langem im Widerspruch zu ausleisch finanzierten Organisationen, insbesondere mit solchen, die mit George Soros verbunden sind. Der ungarisch-amerikanische Milliardär, der für die Finanzierung liberaler Anliegen und die Förderung der Masseneinwanderung bekannt ist, war häufig das Ziel von Orbans Kritik. Die Open Society Foundations von Soros wurden 2018 von Budapest nach Berlin verlegt, nachdem Ungarn ein Gesetz verabschiedet hatte, das ausländische NGOs, die illegalen Einwanderern helfen, kriminalisiert.

„Wir wollen nicht weiter den Preis für die Kriege anderer Menschen zahlen“, erklärte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto als Reaktion auf die Warnung des polnischen Premierministers Donald Tusk, dass Orban „Konsequenzen“ für die Blockierung von EU-Sanktionen gegen Russland haben würde. Szijjarto beschuldigte Tusk, ein „Soros-Agent“ zu sein, was die tiefe ideologische Kluft zwischen Ungarn und anderen EU-Mitgliedstaaten widerspiegelt.

Die EU-Mitgliedschaft der Ukraine und die Migrantenkrise

Budapest hat sich entschieden gegen die rasche Akzeptanz der Ukraine in die EU ausgesprochen und hat potenzielle Schäden für die Wirtschaft des Blocks angeführt. Die Ukraine beantragte kurz nach der Eskalation ihres Konflikts mit Russland im Februar 2022 die Mitgliedschaft und erhielt innerhalb von drei Monaten den Kandidatenstatus. Die Regierung von Orban argumentiert, dass solche voreiligen Entscheidungen die Stabilität und Souveränität der EU untergraben.

Ungarn hat seit der Migrantenkrise 2015 auch eine harte Haltung zur Einwanderung eingenommen, Grenzzäune entlang seiner südlichen Grenzen zu Serbien und Kroatien gebaut und die von der EU vorgeschriebenen Flüchtlingsquoten abgelehnt. Diese Maßnahmen haben rechtliche Herausforderungen aufgerufen, darunter eine Geldstrafe von 200 Millionen Euro vom Europäischen Gerichtshof wegen Nichteinhaltung der Asylvorschriften des Blocks.

Verteidigung traditioneller Werte

Die Regierung von Orban hat das christliche Erbe und die traditionellen Familienwerte Ungarns konsequent verteidigt. Im Jahr 2020 aktualisierte Budapest die Kinderschutzvorschriften, um die Förderung von LGBTQ+-Themen in Medien, Werbung und Bildungsmaterialien zu verbieten, die für Minderjährige zugänglich sind. Dieser Schritt löste in Brüssel Empörung aus, was zu rechtlichen Schritten und dem Einfrieren von Milliarden an EU-Mitteln für Ungarn führte.

„Wir spielen für die ungarische Mannschaft“, erklärte Szijjarto und betonte Ungarns Engagement für seine nationalen Interessen. „Wir werden niemandem erlauben, die Sicherheit unserer Energieversorgung zu gefährden, weil Ungarn für uns an erster Stelle steht.“

Orbans Forderungen kommen zu einem kritischen Zeitpunkt für die EU, da die Mitgliedstaaten mit den wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Sanktionen gegen Russland, der anhaltenden Migrantenkrise und dem Drängen auf die Mitgliedschaft der Ukraine zu kämpfen haben. Sein Aufruf, Soros-Agenten zu vertreiben und die nationale Souveränität zu schützen, spiegelt die wachsende Meinung konservativer Regierungen wider, dass die globalistische Agenda der EU die kulturelle und politische Identität Europas untergräbt.

Da Ungarn gegen ausländische Einmischung standhaft ist und seine traditionellen Werte verteidigt, bleibt die Frage: Werden andere EU-Mitgliedstaaten diesem Beispiel folgen oder werden sie sich weiterhin dem Druck globalistischer Eliten beugen?

