DEUTSCHER PASS FÜR DEN HASS? HAMAS-FAN ABDALLAH JUBELT ÜBER EINBÜRGERUNG – UND VERHERRLICHT TERRORHELDEN IM INTERNET!

Es ist ein Video, das für Entsetzen sorgt – und gleichzeitig offenlegt, wie fatal die deutschen Einbürgerungsregeln ausgenutzt werden können: Der junge Mann im Clip heißt Abdallah, strahlt in die Kamera, küsst seinen frisch erhaltenen deutschen Pass und jubelt über seine neue Staatsangehörigkeit. Doch die Freude über die neue Staatsbürgerschaft ist nicht das eigentlich Schockierende – sondern das, was danach folgt. In weiteren Aufnahmen preist Abdallah offen die Hamas, feiert deren Kämpfer als „Helden“ und teilt antisemitische Hassbotschaften mit seinen Followern. Und das, obwohl im deutschen Staatsbürgerschaftstest unmissverständlich verlangt wird, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zum Schutz jüdischen Lebens zu bekennen. Wie kann so jemand eingebürgert werden? Wie kann ein Mann, der wenige Tage später den antisemitischen Terror der Hamas romantisiert, überhaupt durch die Prüfung kommen? Ist das alles nur ein Lippenbekenntnis? Behörden schweigen, das Innenministerium wiegelt ab, und die Politik zeigt sich überrascht – doch Kritiker warnen schon lange: Das System ist zu leicht auszutricksen, radikale Islamisten sagen einfach das, was die Prüfer hören wollen – und lachen sich später ins Fäustchen. Abdallah ist kein Einzelfall, sagen Sicherheitsexperten – doch der öffentliche Jubel über den Pass und die gleichzeitige Verherrlichung einer Terrororganisation im Netz katapultieren das Thema mit voller Wucht ins Zentrum der Debatte. Während Politiker jetzt eilends strengere Nachprüfungen fordern und sich empört zeigen, fragt sich die Bevölkerung: Wie viele solcher Fälle gibt es noch? Wie sicher ist unsere Einbürgerungspraxis wirklich? Und warum schützt der deutsche Pass offenbar nicht vor der Einbürgerung des Hasses? Abdallahs Video ist längst viral – und mit ihm die Angst, dass sich Deutschland sehenden Auges zum Spielplatz für radikale Ideologien macht. Wer sich einbürgern lässt, sollte Loyalität zeigen – doch Abdallah zeigt vor allem eins: dass es offenbar viel zu leicht ist, sich Zugang zu Rechten, Privilegien und Papieren zu verschaffen – selbst wenn man mit demokratischen Werten nichts am Hut hat. Der Schaden für das Vertrauen in den Rechtsstaat ist immens – doch wer zieht die Konsequenzen?