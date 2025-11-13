Deutschland-Absturz! Schock-Umfrage: Jugend in Deutschland will Islamismus!

Scharia wichtiger als Grundgesetz!

Was als alarmierende Randnotiz begann, entwickelt sich zunehmend zur gesellschaftlichen Katastrophe: Die Werteordnung in deutschen Klassenzimmern steht auf der Kippe. Eine aktuelle Befragung aus Niedersachsen unter Jugendlichen legt eine besorgniserregende Nähe zu fundamentalistischen und rechtstaatsfeindlichen Einstellungen offen. Der Schock sitzt tief, denn viele Schüler lassen den Koran über deutsche Gesetze erheben und ziehen religiöse Regeln staatlichen Normen vor. Diese Entwicklung deutet auf ein Klima der Spaltung und gibt den Gegnern der offenen Gesellschaft neue Munition für ihre Warnungen vor dem kulturellen Bruch.​

Noch schockierender sind die neuen Antworten auf die Kernfragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Eine breite Minderheit der Jugendlichen befürwortet offen eine islamische Ordnung, spricht sich für einen Gottesstaat aus oder zeigt Verständnis für die Anwendung von Gewalt gegen Andersdenkende und Kritiker. Die Toleranzschwelle gegenüber religiös motivierter Gewalt sinkt, Integration erscheint als gescheitertes Projekt. Pädagogen und Eltern sind entsetzt, der Ruf nach wirksamer politischer Bildung und konsequenter Präventionsarbeit wird lauter – doch die Faktenlage ist nicht mehr zu ignorieren und lässt Zweifel an der Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft wachsen.​

Der Vertrauensverlust in das demokratische System ist die logische Konsequenz dieses Trends. Die politische und kulturelle Zersplitterung erreicht die Mitte der Gesellschaft und gefährdet nicht nur das Grundgesetz, sondern auch jeden Versuch, Vielfalt und Respekt als Leitbild zu etablieren. Wer es ernst meint mit einem freiheitlichen Deutschland, der kann die Ergebnisse solcher Umfragen nicht länger als Randphänomen abtun. Ohne ein kluges Gegengewicht gerät die offene Gesellschaft weiter ins Wanken – und neue Gräben wachsen im Schatten des deutschen Schulalltags.​