DEUTSCHLAND ALS GELDAUTOMAT FÜR DEN TERROR! – IS UND HAMAS SAMMELN SPENDEN ÜBER SOCIAL MEDIA – BR-RECHERCHEN ENTLÜLLEN SCHOCKIERENDES SYSTEM DER TERRORFINANZIERUNG!

Es ist ein beängstigendes und zugleich beschämendes Szenario: Während Deutschland tagtäglich über Sicherheit, Integration und Extremismus debattiert, fließen offenbar weiterhin Gelder aus der Bundesrepublik direkt in die Kassen von Terrororganisationen wie dem Islamischen Staat (IS) und der Hamas. Das belegen neue Recherchen des Bayerischen Rundfunks (BR) – und sie zeigen ein System, das so perfide wie effizient ist. Über soziale Netzwerke werben Islamisten offen um Spenden, sprechen von „Dschihad“ und „Unterstützung der Brüder im Kampf“. Die Botschaften sind klar, die Methoden raffiniert: Einfache Posts mit Bankverbindungen oder Kryptowährungscodes reichen, um Geldströme in Terrorgebiete zu lenken. „Gib dein Vermögen für den Dschihad her“, lautet eine der Parolen, die im Netz kursieren. Dahinter steckt eine gut organisierte Szene, die gezielt Unterstützer in Deutschland anspricht – mit Erfolg.

Besonders perfide: In den Spendenaufrufen werden detaillierte Preislisten veröffentlicht, als ginge es um alltägliche Einkäufe. Eine AK-74 koste rund 1.000 Euro, ein Magazin dazu 50 Euro – ganz so, als handle es sich um harmlose Waren. Die Täter wissen genau, wie sie ihre Zielgruppe erreichen. Über verschlüsselte Kanäle, Messenger-Dienste und private Gruppen werden vermeintlich harmlose Spendenaktionen verbreitet, die in Wahrheit direkt der Terrorfinanzierung dienen. Der BR berichtet von einer ehemaligen IS-Anhängerin namens Chloe, die schildert, wie IS-Frauen in Syrien gezielt Frauen in Deutschland rekrutierten, um Gelder zu sammeln. Diese Helferinnen seien „hochmotiviert“ und wüssten genau, wofür das Geld eingesetzt werde – für Waffen, Sprengstoff und militärische Ausrüstung. Die Ermittler in Deutschland stehen solchen Netzwerken nahezu hilflos gegenüber, denn juristisch ist der Nachweis von Terrorfinanzierung extrem schwierig. Zwischen scheinbar „privaten Spenden“ und gezielten Finanzierungen verschwimmen die Grenzen gefährlich.

Was diese Enthüllungen so brisant macht: Sie offenbaren, wie leicht es ist, aus einem sicheren europäischen Land heraus Terror zu unterstützen – und wie ineffektiv die bisherigen Kontrollen sind. Behörden sprechen von einer „neuen Dimension der digitalen Terrorfinanzierung“, doch konkrete Maßnahmen bleiben aus. Während sich die Sicherheitsbehörden mit verschlüsselten Daten, anonymen Kryptozahlungen und rechtlichen Hürden herumschlagen, rollt der Geldfluss ungebremst weiter. Kritiker werfen der Politik vor, zu zögern, zu reden, statt zu handeln. Denn die Realität ist bitter: Deutschland wird immer wieder zum Finanzierungszentrum extremistischer Netzwerke, ohne es zu wollen – oder schlimmer: ohne es verhindern zu können. Während islamistische Gruppen im Netz weiter ungestört werben, bleibt das Land Zuschauer eines perfiden Spiels – eines, das am Ende Leben kostet.