Deutschland hustet sich arm! Die Krankheitswelle trifft Wirtschaft mit voller Wucht

Berlin – Die deutschen Unternehmen stöhnen! Immer mehr Beschäftigte melden sich krank – und das bringt die Wirtschaft an ihre Grenzen. Die Kosten für Krankheitsausfälle explodieren, Betriebe verlieren Milliardenbeträge durch fehlende Arbeitskraft, Stillstand in der Produktion und steigende Lohnfortzahlungen. In vielen Firmen bleibt das Licht auf den Schreibtischen aus, weil Mitarbeiter zu Hause im Bett liegen.

Besonders besorgniserregend: Die Zahl der Krankentage hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Immer öfter wird eine Grippewelle, Corona-Nachwirkung oder psychische Belastung zum Grund für eine Auszeit vom Job. Experten sprechen von einer „stillen Epidemie“ in deutschen Büros und Werkshallen. Arbeitgeber warnen: Wenn der Trend anhält, droht ein gefährlicher Produktivitätsverlust – und das mitten in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit.

Auch die Lohnfortzahlung entwickelt sich zum teuren Problem. Während die Arbeitnehmer gesund gepflegt werden, müssen die Firmen weiterzahlen – und das bei ohnehin steigenden Kosten und Fachkräftemangel. Die Bundesregierung sieht Handlungsbedarf, doch klare Lösungen bleiben bislang aus. Klar ist nur eins: Deutschlands kranke Tage werden immer teurer – und der Aufschwung bleibt weiter im Wartezimmer.