DEUTSCHLAND IM DAUER-TIEF! Top-Institut warnt: Uns droht ein verlorenes Jahrzehnt

Berlin – Der Wirtschaft geht die Puste aus! Während Kanzler und Regierung noch vom baldigen Aufschwung reden, schlägt jetzt eines der bekanntesten Forschungsinstitute des Landes Alarm. Das ifo Institut warnt vor einer Krise, die Deutschland noch über viele Jahre fest im Griff haben könnte – mit schrumpfender Wirtschaft, wachsender Arbeitslosigkeit und schwindender Zuversicht.

Die Experten sehen dunkle Wolken am Horizont. Ohne mutige Reformen bei Arbeit, Investitionen und Fachkräften drohe das Wachstum komplett einzubrechen. „Wenn nichts passiert, rutscht das Land in eine japanische Dauer-Krise“, heißt es aus dem Institut. Selbst die bisherigen Milliardenprogramme und Konjunkturhilfen der Regierung seien nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

In der Wirtschaft wächst die Angst vor Stillstand und Abwärtsspirale. Unternehmer, Handwerker und Arbeitnehmer fragen sich: Wann kommt endlich Bewegung in die Politik? Das ifo Institut fordert sofortige Maßnahmen, um Deutschland aus dem Krisenmodus zu holen – sonst droht das nächste verlorene Jahrzehnt.