Das flaueste Weihnachtsgeschäft seit Jahren hat sich über die bundesrepublikanischen Innenstädte gelegt wie ein grauer Schleier. Die Einzelhandelsbetriebe erwarteten in diesem Jahr endlich wieder steigende Umsätze und hofften, dass die besinnliche Jahreszeit die Verbraucher zu Käufen bewegen würde, doch die Realität offenbart sich als zutiefst enttäuschend. Der Handelsverband Deutschland gibt Auskunft: Die Hälfte der Einzelhandelsbetriebe äußert sich unzufrieden mit dem bisherigen Geschäftsverlauf, während nur ein kleiner Teil der Ladenbesitzer berichten kann, dass die Frequenzen den Erwartungen entsprechen. Die Konsumenten verhalten sich in ihren Einkaufsgewohnheiten außerordentlich zurückhaltend und verweilen deutlich kürzer in den Läden als in früheren Dezembermonaten. Besonders in den Fußgängerzonen und Haupteinkaufsstraßen zeigt sich das Phänomen: Die Bänke sind leer, die Warteschlangen an den Kassen kurz, und Verkaufsgespräche finden kaum statt. Statt fröhlich mit vollgepackten Einkaufstüten tragen die Menschen eher Sorgenfalten und geben ihr Geld nur widerwillig aus. Die Ursachen liegen auf der Hand: Verbraucher sehen sich mit wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert, fürchten um ihre Arbeitsplätze und sparen lieber, als dass sie sich zu spontanen Konsumakten hinreißen ließen.

Die Gründe für diese wirtschaftliche Lähmung im Einzelhandelssektor sind vielfältig und verflechtend. Experten ordern einhellig aus, dass die schlechte Konsumstimmung der Hauptgrund für die Schwäche des Geschäfts darstellt: Analysten berichten von Verbrauchern, die pessimistisch auf die künftige wirtschaftliche Entwicklung blicken und daher ihre Kaufbereitschaft drastisch herunterschrauben. Hinzu kommt die inflationäre Belastung durch hohe Energiepreise, die sowohl die Unternehmen als auch private Haushalte schwer treffen. Besonders beunruhigend ist die gewachsene Preissensibilität: Konsumenten schauen genauer auf die Preisschildchen und verwandeln den Weihnachtseinkauf zunehmend in eine Schnäppchenjagd, bei der es um das Sparen und nicht um das Kaufen geht. Dazu gesellt sich ein starker Konkurrenzfaktor: Die Präsenz von Online-Plattformen mit fragwürdigen Geschäftsmodellen aus Fernost und billiger Warenkunde lenkt Käuferpotential ab von traditionellen Einzelhandelsbetrieben. Viele Ladenbetreiber berichten auch von einer verstärkten Fluktuation ihrer Kundschaft, die sich lieber daheim bequem im Internet einkauft, statt sich in die vollen Innenstädte zu begeben.

Die psychologischen Auswirkungen dieser Schwäche des Weihnachtsgeschäfts gehen über reine Umsatzzahlen hinaus. Ladenbesitzer kämpfen mit Depressionen und Resignation, da dieses Geschäftsquartal für ihre Jahresbilanz entscheidend ist und schwache Verkaufszahlen oft die Rentabilität des gesamten Jahres gefährden. Viele Einzelhandelsbetriebe fahren ihre Betriebskosten nach unten, reduzieren ihre Mitarbeiterzahl oder ziehen sich aus den Innenstädten zurück. Die Insolvenzen im Handelssektor sind bereits im ersten Halbjahr auf alarmierende Höhen gestiegen, und Branchenkenner warnen vor einer beschleunigten Konsolidierung und Verödung der deutschen Innenstädte. Selbst größere Einzelhandelsketten berichten von schwächeren Verkaufszahlen und setzen auf verstärkte Rabattaktionen in der Hoffnung, dass kostengünstige Angebote die Verbraucher zum Kaufen bewegen. Die Bundesregierung wird von Verbandssprechern dringend aufgefordert, Maßnahmen zur Verbesserung der Konsumstimmung und zum Abbau von Bürokratie zu ergreifen. Die Weihnachtszeit, sonst eine glückliche Periode der Branche, ist in diesem Jahr zur Existenzprobe für viele mittelständische Einzelhandelsbetriebe geworden.