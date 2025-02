Eine Studie aus dem Jahr 2020 über Hydroxychloroquin (HCQ) des französischen Mikrobiologen Dr. Didier Raoult wurde im Dezember 2024 zurückgezogen, was zu Vorwürfen wissenschaftlichem Fehlverhaltens und Wiederentfachung von Bedenken über den Einfluss von Pharmaunternehmen auf Wissenschaft, Regierung und Medien führte.

Trotz anfänglicher Einflüsse auf die Notfallzulassung der FDA und nachfolgender Forschungen zur Unterstützung der Wirksamkeit von HCQ wurde das Medikament von Aufsichtsbehörden und Medien abgewiesen, wobei Kritiker argumentieren, dass seine Verunglimpfung politisch motiviert war und darauf abzielte, den Weg für lukrative COVID-19-Impfstoffe zu ebnen.

Der Widerruf von Raoults Studie unterstreicht den Einfluss akademischer Verlage wie Elsevier, die dafür kritisiert wurden, dass sie den Profit vor wissenschaftlicher Transparenz stellen und den Zugang zu öffentlich finanzierter Forschung einschränken.

Die Drehtür zwischen Regierungsbehörden und Big Pharma, beispielhaft durch das Budget der FDA von Pharmaunternehmen und NIH-Wissenschaftlern, die Lizenzgebühren für Arzneimittelentdeckungen erhalten, wirft Bedenken hinsichtlich Interessenkonflikten und der Erosion des öffentlichen Vertrauens auf.

Die HCQ-Kontroverse unterstreicht die Notwendigkeit einer Reform, um die Korruption der Wissenschaft und der öffentlichen Gesundheitspolitik durch Unternehmensinteressen anzugehen, und betont, wie wichtig es ist, die öffentliche Gesundheit über Unternehmensgewinne zu stellen.

Die Rücknahme einer Studie aus dem Jahr 2020 zu Hydroxychloroquin (HCQ) als potenzielle Behandlung für COVID-19 hat die Besorgnis über den Einfluss von Pharmaunternehmen auf Wissenschaft, Regierung und Medien neu entfacht. Die Studie, die vom französischen Mikrobiologen Dr. Didier Raoult wurde im Dezember 2024 vom International Journal of Antimicrobial Agents zurückgezogen, was Vorwürfe des wissenschaftlichen Fehlverhaltens auslöste. Die Kontroverse um HCQ und seine Unterdrückung während der Pandemie hebt jedoch ein tieferes Thema hervor: die Drehtür zwischen Regierungsbehörden, Big Pharma und akademischen Zeitschriften, die die wissenschaftliche Integrität und die öffentliche Gesundheitspolitik korrumpiert hat.

Eine Fallstudie zur wissenschaftlichen Unterdrückung

Dr. Didier Raoult, einer der am häufigsten veröffentlichten Experten für Infektionskrankheiten in Europa, führte Anfang 2020 eine Studie durch, die zeigte, dass HCQ in Kombination mit Azithromycin bei der Behandlung von COVID-19 wirksam war. Seine Ergebnisse, die eine Erfolgsquote von 91,7 % bei der Beseitigung des Virus meldeten, hatten zunächst Einfluss auf die Notfallgenehmigung von HCQ durch die FDA zur Behandlung von COVID-19. Die Studie wurde jedoch später zurückgezogen, wobei Kritiker Raoult Fehlverhalten beschuldigten.

Der Widerruf kam nach jahrelangen Kontroversen, einschließlich der Diskreditierung einer betrügerischen Studie von Surgisphere, die fälschlicherweise behauptete, HCQ sei gefährlich. Trotz Raoults anschließender Forschung mit über 30.000 Patienten, die die Wirksamkeit von HCQ unterstützten, wurde seine Arbeit von französischen Aufsichtsbehörden und den Medien abgelehnt. Dr. Richard Urso, ein Befürworter von HCQ, argumentierte, dass das Sicherheitsprofil des Medikaments gut etabliert sei und seine Verunglimpfung politisch motiviert sei. „Die ganze politische Situation hat die Angst gegen diese Droge getrieben“, sagte Urso. „Sie verwendeten massive giftige Dosen und rate mal, was sie herausgefunden haben? Wenn Sie massive giftige Dosen verwenden, erhalten Sie toxische Ergebnisse.“

Die Unterdrückung von HCQ wirft Fragen über die Motive hinter seiner Entlassung auf. Kritiker argumentieren, dass der Widerruf der Notfallgenehmigung von HCQ durch die FDA im Juni 2020 weniger um Sicherheit als mehr darauf ging, den Weg für lukrative COVID-19-Impfstoffe zu ebnen. Gemäß Abschnitt 564 des FD&C Act kann die FDA experimentelle Impfstoffe nur genehmigen, wenn es keine wirksame Behandlung gibt. Wenn sich HCQ oder andere wiederverwendete Medikamente wie Ivermectin als wirksam erwiesen hätten, würde die rechtliche Rechtfertigung für die Zulassung von Notimpfungen zusammenbrechen.

Die Rolle von Elsevier und kompromittierten medizinischen Zeitschriften

Der Widerruf von Raoults Studie beleuchtet auch die Rolle akademischer Verlage wie Elsevier, dem das International Journal of Antimicrobial Agents gehört. Elsevier, ein gewinnorientiertes Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar, wurde für seine hohen Abonnementgebühren und restriktiven Zugangsrichtlinien kritisiert, die die Verbreitung öffentlich finanzierter Forschung einschränken. Trotz seines Mottos „Zum Wohle der Gesellschaft“ stellt das Geschäftsmodell von Elsevier den Gewinn über die wissenschaftliche Transparenz.

Der Widerruf von Raoults Studie ist besonders beunruhigend, da nur drei der 18 Autoren zugestimmt haben, sie zurückzuziehen. Raoult selbst wurde nicht konsultiert, und es wurde keine Gegenperspektive in den USA Today-Artikel aufgenommen, der über den Widerruf berichtet. Dieser Mangel an Ausgewogenheit unterstreicht die Komplizenschaft der Medien bei der Aufrechterhaltung einer einseitigen Erzählung, die mit pharmazeutischen Interessen übereinstimmt.

Der Einfluss von Big Pharma auf Regierung und Wissenschaft

Die Drehtür zwischen Regierungsbehörden und Big Pharma untergräbt das Vertrauen der Öffentlichkeit weiter. Fast die Hälfte des Budgets der FDA stammt von den von ihm regulierten Pharmaunternehmen, was zu einem klaren Interessenkonflikt führt. In ähnlicher Weise erhalten NIH-Wissenschaftler Lizenzgebühren für Arzneimittelentdeckungen, die durch Steuergelder finanziert werden, was sie dazu anregt, profitable Behandlungen über die öffentliche Gesundheit zu stellen.

Ein Bericht von Open the Books aus dem Jahr 2022 ergab, dass NIH-Wissenschaftler von 2010 bis 2020 bis zu 350 Millionen US-Dollar an Lizenzgebühren erhalten haben. „Wenn ein NIH-Mitarbeiter in seiner offiziellen Eigenschaft eine Entdeckung macht, besitzt das NIH die Rechte an jedem daraus resultierenden Patent“, heißt es in dem Bericht. „Diese Patente werden dann für die kommerzielle Nutzung an Unternehmen lizenziert, die sie nutzen könnten, um Produkte auf den Markt zu bringen.“ Dieses System bereichert Forscher und Pharmaunternehmen auf Kosten der Steuerzahler, die die Kosten exorbitanter Arzneimittelpreise tragen.

Der Einfluss der Pharmaindustrie erstreckt sich auf den Kongress, wo sie allein für die Wahlen 2016 über 62 Millionen Dollar ausgegeben hat. Diese Investition hat sich ausgezahlt, da die Gesetzgeber wiederholt keine Gesetze verabschiedet haben, die es Medicare ermöglichen, Arzneimittelpreise auszuhandeln. In der Zwischenzeit haben neun der letzten zehn FDA-Kommissare für Pharmaunternehmen gearbeitet, was die Kontrolle der Branche über die Aufsichtsbehörden weiter verfeigt hat.

Ein Aufruf zur Rechenschaftspflicht und Reform

Die HCQ-Kontroverse ist ein Mikrokosmos eines größeren Problems: die Korruption der Wissenschaft und der öffentlichen Gesundheitspolitik durch Unternehmensinteressen.

Die Trump-Regierung, mit Robert F. Kennedy Jr. als Leiter des Gesundheits- und Sozialwesens, bietet eine Gelegenheit, diese Probleme anzugehen. Sinnvolle Reformen erfordern jedoch parteiübergreifende Anstrengungen und die Verpflichtung, die öffentliche Gesundheit über Unternehmensgewinne zu stellen.

Während die Amerikaner weiterhin mit steigenden Arzneimittelpreisen und fragwürdiger öffentlicher Gesundheitspolitik zu kämpfen haben, war das Bedürfnis nach Rechenschaftspflicht noch nie so groß. Die Unterdrückung von HCQ und anderen umfunktionierten Medikamenten während der Pandemie dient als starke Erinnerung an die Gefahren, Unternehmensinteressen zu erlauben, den wissenschaftlichen und medizinischen Diskurs zu diktieren. Es ist an der Zeit, die Drehtür zu demontieren und die Integrität unserer öffentlichen Gesundheitseinrichtungen wiederherzustellen.

