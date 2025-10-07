DIE DROHNEN-LÜGE! PANIK OHNE BEWEISE – MERZ UND SÖDER WOLLEN RUSSEN AN DEN PRANGER STELLEN!

Was ist eigentlich noch wahr in diesem Land? Während ganz Deutschland über mysteriöse Drohnen-Sichtungen diskutiert, platzt jetzt die Bombe: Es gibt überhaupt keine Beweise für eine Beteiligung Russlands – und doch überschlagen sich Medien und Politiker mit Schuldzuweisungen, als wären die Täter längst überführt! „Die Russen testen uns“, „Putin provoziert den Westen“, „Moskaus Spione in der Luft“ – so oder so ähnlich klingen die alarmistischen Schlagzeilen, doch die Faktenlage ist mehr als dünn. Kein Videobeweis, keine eindeutigen Signale, keine Rückverfolgung – nichts, was die öffentliche Vorverurteilung auch nur ansatzweise rechtfertigen würde. Trotzdem marschieren Friedrich Merz und Markus Söder im Gleichschritt der Empörung – ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, Stimmung zu machen und das Narrativ der ewigen russischen Bedrohung am Kochen zu halten. Beide behaupten öffentlich, Russland stecke hinter den Drohnenflügen, obwohl sie keinerlei konkrete Hinweise vorlegen können. Der bayerische Ministerpräsident spricht sogar von einem „Testlauf des Kremls“, während CDU-Chef Merz von einem „hybriden Angriff“ fabuliert – ohne auch nur einen einzigen belastbaren Beweis zu nennen. Experten schlagen Alarm: Die Vorverurteilung ohne Fakten untergräbt nicht nur die Glaubwürdigkeit der Politik, sondern kann in einer ohnehin angespannten Weltlage fatale Folgen haben. Kritiker werfen den Verantwortlichen eine bewusste Eskalation vor – getrieben von geopolitischer Paranoia, Ablenkung von innenpolitischem Versagen und der Suche nach einem gemeinsamen Feindbild, das sich medienwirksam verkaufen lässt. Und die Medien? Viele übernehmen kritiklos die Aussagen aus den Regierungszentralen und blasen die Geschichte weiter auf, obwohl es keinerlei Ermittlungsabschluss oder technisches Gutachten gibt. Wer heute fragt, wird als „Putin-Versteher“ diffamiert. Wer Zweifel äußert, steht sofort unter Verdacht. Dabei wäre es Aufgabe einer freien Presse, gerade in solchen Fällen hartnäckig nachzufragen – doch stattdessen liefert man lieber Angstbilder, Mutmaßungen und dramatische Schlagworte. Die Wahrheit bleibt dabei auf der Strecke. Und während sich Merz und Söder gegenseitig in martialischen Worten überbieten, fragt sich der Bürger: Wird hier ein Sicherheitsproblem politisch instrumentalisiert? Sind die Drohnen am Himmel vielleicht nur ein Vorwand für neue Gesetzesverschärfungen, für mehr Überwachung, für ein Klima der Angst? Klar ist: Ohne Beweise ist jede Schuldzuweisung ein Skandal. Und dieser Skandal ist jetzt öffentlich. Die Drohnen-Lüge fliegt auf – und mit ihr ein Stück der inszenierten Wirklichkeit, in der Schuld immer schon feststeht, bevor die Wahrheit überhaupt ans Licht darf.