Die Erde wird grüner – sogar die Wüsten: Klima-Alarmisten rufen zur „Rettung der Wüsten“ auf?!?

Aufnahmen der NASA aus dem Weltraum zeigen, dass die Erde deutlich grüner geworden ist. Die größte Grünfläche unseres Planeten ist das Amazonasbecken in Südamerika. Und um etwa diese Größenordnung haben die Grünflächen der Erde zugenommen. Und das ist die Reaktion der Pflanzenwelt auf den minimalen, aber für sie segensreichen CO2-Anstieg. Tatsächlich ist der Anteil des Kohlendioxid in der Atmosphäre seit einigen Jahren wieder leicht gestiegen. Der CO₂-Gehalt der Erdatmosphäre war immer schon von Schwankungen geprägt. Und in den letzten 600 Millionen Jahren unserer Erdgeschichte war er sehr viel höher als heute, nämlich dreimal so hoch – und es hat der Erde und ihren Bewohnern nicht geschadet, im Gegenteil.

Die Erdgeschichte zeigt: Ideal waren viel höhere CO₂-Werte als heute

Dadurch gediehen die Pflanzen enorm und ermöglichten so die riesigen Dinosaurier, die zwar Pflanzenfressmaschinen waren, aber die wuchernde Vegetation trotzdem nicht kleinkriegten. Und die riesigenen Herden gigantischer Pflanzenfresser ernährten auch die Raubsaurierkolosse. Wie zum Beispiel den „Tyrannosaurus Rex“ – übersetzt der „König der Schreckenechsen“. Kaum eine Kreatur übt auf kleine Jungs eine solche Faszination aus. Und sie konnte nur entstehen auf einem Planeten mit deutlich höherem CO₂ Gehalt, als wir ihn heute haben, nämlich dreimal so hoch. Am niedrigsten war er in der letzten Eiszeit vor 12.000 Jahren. Er sank damit so tief, dass Pflanzen kaum noch wachsen konnten und auch die Altsteinzeit-Menschen sich hauptsächlich von der Jagd ernähren mussten – was viele Tiere ausrottete, wie die Mammuts. Deren Überleben war durch den spärlichen Bewuchs und die Bejagung durch den Menschen nicht mehr möglich.

Wenn Sie, lieber Leser, einmal in ein Treibhaus gehen, in dem die Pflanzen geradezu explodierend wachsen und groß und kräftig werden, dann liegt das daran, dass Treibhäuser mit Kohlendioxid begast werden. Da, wo man mit Pflanzenwachstum Geld verdient, weiß man sehr gut, dass das böse Kohlendioxid in der Atmosphäre der Erde eher am unteren Rand dessen liegt, was Pflanzen benötigen, um zu wachsen. Sie verarbeiten den Kohlenstoff zu Pflanzenmasse. Bäume ganz besonders, denn die brauchen den Kohlenstoff aus der Luft, um ihren Holzkörper zu bilden. Dass das so ist, weiß eigentlich jeder: Durch Hitze verKOHLEN Bäume und aus dem Holz wird HolzKOHLE. Auch die Kohleflöze, die in Bergwerken aubgebaut werden, sind die in Zehntausenden von Jahren unter der Last des Eisen und der Erdbewegungen verdichteten Pflanzenschichten aus der Zeit davor.

NASA-Studie zum Klimawandel zeigt, dass die Erde seit 20 Jahren deutlich grüner geworden ist!

Die NASA schreibt 2019:

„Die Welt ist im wahrsten Sinne des Wortes grüner als vor 20 Jahren, und Daten von NASA-Satelliten haben eine widersprüchliche Quelle für einen Großteil dieser neuen Vegetation enthüllt: China und Indien. Eine neue Studie zeigt, dass die beiden Schwellenländer mit den größten Bevölkerungen der Welt bei der zunehmenden Begrünung der Landflächen führend sind. Der Effekt ist hauptsächlich auf ehrgeizige Baumpflanzprogramme in China und die intensive Landwirtschaft in beiden Ländern zurückzuführen. (…) Insgesamt gesehen entspricht die Begrünung des Planeten in den letzten beiden Jahrzehnten einer Zunahme der Blattfläche von Pflanzen und Bäumen, die der Fläche aller Amazonas-Regenwälder entspricht. Im Vergleich zu Anfang der 2000er Jahre gibt es jetzt mehr als drei Millionen Quadratkilometer zusätzliche grüne Blattfläche pro Jahr – eine Zunahme von 5 %.“

Rama Nemani, Wissenschaftlerin am Ames Research Center der NASA, sagt dazu:

„Als die Begrünung der Erde erstmals beobachtet wurde, dachten wir, sie sei auf ein wärmeres, feuchteres Klima und Düngung durch das zusätzliche Kohlendioxid in der Atmosphäre zurückzuführen, was beispielsweise zu mehr Blattwachstum in nördlichen Wäldern führte. Jetzt, mit den MODIS-Daten, die uns das Phänomen auf sehr kleinem Maßstab verstehen lassen, sehen wir, dass auch der Mensch dazu beiträgt.“

Allerdings läuft es in Brasilien und Indonesien genau andersherum. Hier schwindet der Grüne Bewuchs teilweise sehr stark, was aber auch auf großflächige Rodungen zurückzuführen ist.

Dafür steigt der Zuwachs an Grün am meisten im Osten der USA und in den äquatornahen Gebieten

Wissenschaftler von der Universität Peking werteten dazu Langzeitdaten der satellitengestützten Sensoren „Modis“ und „AVHRR“ aus, schreibt das Wissenschaftsmagazin „Spektrum der Wissenschaft“ unter dem Titel „CO₂ macht die Erde grüner“ schon 2016. Weltweit ergrünt die Erde – und das chinesische Team konnte nach einem Vergleich der Daten von zehn verschiedenen globalen Computermodellen von Ökosystemen denselben Schluss ziehen: Die Ergebnisse der Auswertung zeigen, dass die Zunahme der Grünflächen zu 70 Prozent auf das erhöhte Kohlendioxid, zu neun Prozent auf Stickstoffdüngung und zu 8 Prozent auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Der Begriff „Klimawandel“ bedeutet in dieser Forschungsarbeit, dass in den nördlichen Breiten die Vegetation von der leichten Erwärmung profitiert, die Trockenregionen dagegen von den vermehrten Regenfällen.

Anschließend wird aber wieder ein bedrohliches Szenario geschildert, sollte der CO₂-Anstieg zu stark werden. Eingedenk der dreifachen Menge des Spurengases Kohlendioxid, das nur 0,04% der Erdatmosphäre ausmacht und – wie schon erwähnt, auch in dreifacher Konzentration noch das Pflanzen-und Tierleben florieren ließ, kann man sich durchaus entspannt zurücklehnen.

Klimawandel: Sahara ergrünt – ein bisschen …

lautet 2020 der Titel eines Berichtes der Frankfurter Rundschau . Unter einem Foto, auf dem zwischen Sahara-Sandhügeln kräftige, grüne Büsche wachsen, steht folgende Bildunterschrift: „Vereinzelt leuchtet es schon heute grün in der Sahara. Forscher glauben, dass bis zum Ende des Jahrhunderts noch viele weitere Pflanzen im Süden der Wüste wachsen werden.“

Bevor noch jemand auf die Idee kommt, dass das doch eine tolle Entwicklung ist, kommt der Satz: „Wissenschaftler gehen davon aus, dass der menschengemachte Klimawandel die Sahara-Wüste in Afrika zurückdrängt – wenn auch nur für eine gewisse Zeit.“

Auch hier wird beschrieben, dass die riesige Sahara, 25 mal größer, als Deutschland, vor etwa 11.000 Jahren (Also ebenfalls kurz nach der letzten Eiszeit und einem davor dreifachen CO₂-Gehalt in der Atmosphäre) eine grüne Savanne mit vielen Flüssen und Seen war, „an deren Rand üppige Galeriewälder wuchsen“… um dann, etwa vor 5.500 Jahren zu einer Wüste der heutigen Größe zu vertrocknen. Vor 5.500 Jahren war aber die menschliche Population auf dieser Erde noch recht überschaubar, die industriele Revolution gab’s noch nicht und daher auch keinen nennenswerten CO₂ Ausstoß durch den Menschen. Man darf also davon ausgehen, dass wir bösen Menschen an der Sahara eben doch nicht schuld sind.

Im Süden der Sahara und die Sahelzone beginnt nun die Wüste wieder grün zu werden. Und nun kommt folgender, kryptischer Absatz in dem Artikel der Frankfurter Rundschau:

„Aus den kargen Ausläufern der Sahara, wo Viehhirten und Bauern traditionell mit der Trockenheit kämpfen, könnten bereits in den kommenden Jahrzehnten grüne Regionen werden – wenn der menschengemachte Klimawandel weiter so voranschreitet wie bisher. Zumindest sagt das eine Reihe der Klimamodelle voraus, in denen mit einem anhaltenden CO₂-Anstieg in der Atmosphäre – also ohne wirksamen Klimaschutz – kalkuliert wurde.“

Also ohne Klimaschutz ergrünt die Sahara, welche Katastrophe!?

Seit 1980: Auf einem Viertel bis die Hälfte der bewachsenen Flächen der Erde nimmt die Vegetation zu!

Eine Studie der Universität von Kalifornien aus dem Jahr 2021 kam zu dem Schluss, dass die Photosynthese um 12 % zugenommen hat, wobei wiederum die CO₂-Düngung die Hauptursache war. In einer Bewertung von Wissenschaftlern des Woodwell Climate Research Centre aus dem Jahr 2020 wird festgestellt, dass die Begrünung „viel umfangreicher als bisher angenommen“ und mehr als dreimal so groß wie die Wüstenbildung ist. Yale stellte fest, dass die Begrünung 41 % der Trockengebiete der Welt umfasst, von Indien über die afrikanische Sahelzone und Nordchina bis Südostaustralien.

Im Februar 2024 berichtete der Daily Sceptic über eine andere Gruppe chinesischer Wissenschaftler, die herausfand, dass in den letzten zwei Jahrzehnten etwa 55 % der globalen Landmasse ein „beschleunigtes Wachstum“ der Vegetation aufwiesen. „Die globale Ergrünung ist eine unbestreitbare Tatsache“, heißt es dort.

Furchtbar. Der Klimawandel als Weg in eine grüne, blühende Erde, die allem was lebt, Wärme und Wasser schenkt, ein Paradies? Der kleine Anstieg von CO₂ in der Atmosphäre und die sanfte Erwärmung der Erde lässt den Planeten nicht verglühen, sondern ausfblühen? Können wir da nicht alle aufatmen und uns freuen?

Klima-Alarmisten schreien jetzt nach Rettung der Wüsten

Natürlich nicht, denn die Klimaalarmisten kämpfen jetzt um ihr Geschäftsmodell. Das passt nämlich alles nicht in die Netto-Null-Religion, wie so vieles dagegen spricht. Zum Beispiel, dass die Eisbären keineswegs aussterben, sondern sich fröhlich vermehren, dass es in der Antarktis überhaupt keine Klimaerwärmung gibt, ja auch das Eisschild der Arktis wieder zunimmt (2024 bei 15,02 Millionen Quadratkilometer nach dem „wärmsten Jahr jemals“, 2017 waren es 14,41 Millionen Quadratkilometer, seitdem nimmt es beständig weiter zu, siehe Tabelle im Beitrag hier), so, wie es sich schon immer in Zyklen ab- und aufgebaut hat. Und auch beim totgesagten Great Barrier Reef, wo die ebenso totgesagten Korallen einen heftigen Wachstumsschub hingelegt haben und es dem Riff so gut geht, wie lange nicht, seit drei Jahren floriert es wunderbar … sind die Korallen heute gesünder, als je zuvor.

Was haben wir uns seit Jahren angehört, dass „die Wüstenbildung die größte ökologische Herausforderung unserer Zeit sei, und der menschengemachte Klimawandel“ die Erde nach und nach in eine glühende Wüste verwandle.

Nun aber, auf dem Hintergrund der „Ergrünung“ der Wüsten, barmt die Yale University School of Environment, die eine der zentralen Spieler der Klima-Agenda ist, um die Wüsten. Nun heißt die Parole: „rettet die Wüsten!“, denn trockene Ökosysteme seien ungeheuer wichtig.

Mehr braucht man dazu wohl nicht mehr zu sagen.