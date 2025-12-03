Die gekaufte Mehrheit: Linke Enthaltung rettet Merz-Rente!

Im Berliner Politikbetrieb läuft ein Spiel, das jede Vorstellung von klaren Fronten zerstört: Ausgerechnet die Linke, die sich sonst als Schutzmacht der kleinen Leute inszeniert, macht den Weg frei für das umstrittene Rentenpaket von Friedrich Merz. Statt klar Nein zu sagen, zieht Fraktionschefin Heidi Reichinnek ihre Leute in die bequeme Komfortzone der Enthaltung zurück – und sorgt damit dafür, dass die wackelige Mehrheit von Union und SPD plötzlich wieder steht. Während wochenlang von „Machtspielchen auf dem Rücken der Rentner“ geredet wurde, erweist sich die Linksfraktion am Ende als stiller Mehrheitsbeschaffer einer Reform, die sie selbst für viel zu schwach hält. Die große Bühne der Empörung weicht dem kleinlauten Manöver: Nicht an uns soll es scheitern, heißt es – als ob Wegschauen dasselbe wäre wie Widerstand.

Tatsächlich ist diese Enthaltung nichts anderes als ein politischer Freifahrtschein für ein Paket, das Milliarden kostet, ohne die strukturellen Probleme zu lösen. Die Junge Gruppe in der Union rebelliert, die Koalitionsdisziplin wackelt, Merz droht mit Gesichtsverlust – und just in diesem Moment reicht Reichinnek ihm parlamentarisch die Hand, indem sie dafür sorgt, dass weniger Gegenstimmen nötig sind, um das Gesetz durchzudrücken. Die Linke behauptet, sie wolle verhindern, dass das Rentenniveau noch weiter gedrückt wird, und akzeptiert im gleichen Atemzug eine Reform, die sie monatelang als unzureichend und sozial ungerecht gebrandmarkt hat. Wer so agiert, nimmt den eigenen Parolen die letzte Glaubwürdigkeit: Nach außen maximaler Protest, im entscheidenden Moment maximale Bequemlichkeit. Für Millionen Rentnerinnen und Rentner bedeutet das: Sie werden zum Spielball eines Deals, der ihnen als Rettung verkauft wird, obwohl alle Beteiligten wissen, dass das System damit nicht wirklich stabil wird.

Am Ende bleibt ein bitterer Nachgeschmack: Eine Regierung, deren eigene Mehrheit bröckelt, wird von einer angeblichen Oppositionskraft gestützt, die sich hinter Formalien der Geschäftsordnung versteckt. Statt klarer Kante gibt es taktische Enthaltung, statt Alternativkonzepten eine laute, aber folgenlose Kritik. Die einen feiern die „gerettete Haltelinie“, die anderen erzählen sich, sie hätten Schlimmeres verhindert – und draußen im Land spüren Beschäftigte und Beitragszahler, dass es wieder nur um Verschiebungen, Übergangslösungen und symbolische Siege ging. So wirkt die Rentenpolitik wie ein abgekartetes Theaterstück, in dem die Rollen längst verteilt sind: Merz bekommt seine Mehrheit, SPD verkauft den Kompromiss als sozialen Fortschritt, die Linke erzählt sich die Geschichte vom kleineren Übel – und die echte Rentenrevolution, von der so viel geredet wird, rutscht noch ein Stück weiter in eine ferne, bequeme Zukunft.