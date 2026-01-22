Die große Bauern-Verschwörung | Winter-Files

Die Landwirte sind ja notorisch schlecht gelaunt. Trotzig fahren sie in ihren Traktoren zu Protesten nach Berlin und Brüssel, immer eine Klage auf den Lippen: Verbote, Bürokratie und Umweltauflagen machen Ihnen angeblich das Leben schwer. Das ist aber auch kein Wunder! Sind die Bauern doch diejenigen, die direkt unsere Umwelt mitgestalten – und das herstellen, was wir täglich essen. Da muss ja wohl erlaubt sein, dass der Gesetzgeber ihnen ein wenig strenger auf die Finger schaut. Die Verschwörungstheorie sagt allerdings: Es geht nicht um Kontrolle, sondern um Abschaffung. Schikanen sind erst der Anfang. In der neuen Welt, auf die wir uns ja zubewegen, ist für Landwirte kein Platz mehr! Anthony Lee, selbst Bauer, erklärt uns in einem Interview direkt nach unserer Schwurblerei, ob diese steile These stimmt.

