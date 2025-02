Die große grüne Umbenennung: Wie Klimaaktivisten „Rette den Planeten“ gegen „Rette deinen Geldbeutel“ eintauschen!

Die Klimabewegung verschiebt ihre Botschaft von moralischen Imperativen zu wirtschaftlichen Vorteilen und stellt grüne Energie als Quelle von Arbeitsplätzen, Wohlstand und Wohlstandsschöpfung dar.

Dieses Rebranding wirft Bedenken hinsichtlich der Authentizität des Grünenergie-Erzählungs auf und darüber, ob es sich lediglich um ein politisches Manöver handelt, um die Abhängigkeit des Sektors von staatlichen Subventionen und regulatorischen Mandaten zu verschleiern.

Das Versprechen von „grünen Arbeitsplätzen“ wird in Frage gestellt, wobei Studien zeigen, dass für jeden geschaffenen grünen Arbeitsplatz mehrere traditionelle Arbeitsplätze aufgrund erhöhter Energiekosten und regulatorischer Belastungen verloren gehen.

Staatliche Eingriffe im Energiesektor durch Subventionen und Mandate werden als inflationär und verzerrend angesehen, was zu höheren Kosten für die Verbraucher führt.

Der grüne Energieschub wird als wirtschaftliche Illusion kritisiert, die auf einer staatlich gesteuerten Politik und nicht auf marktgetriebener Innovation, Wettbewerb und Erschwinglichkeit aufbaut.

Jahrzehntelang stützt sich die Klimabewegung stark auf apokalyptische Rhetorik und warnt vor dem drohenden Untergang, wenn die Menschheit die Kohlenstoffemissionen nicht eindämmen kann. Aber da die öffentliche Skepsis wächst, sich die Wahlen zu Klimarealisten hin verschieben und die wirtschaftlichen Realitäten beißen, verändert sich die Botschaft dramatisch. Die jüngsten Rebranding-Bemühungen, wie in einem Bericht der Associated Press hervorgehoben, versuchen, grüne Energie nicht als moralischen Imperativ zur Rettung des Planeten neu zu positionieren, sondern als wirtschaftlicher Moloch, der Arbeitsplätze, Wohlstand und Wohlstand verspricht.

Dieser Drehpunkt wirft jedoch kritische Fragen auf: Handelt es sich um eine echte Entwicklung der grünen Energieerzählung oder lediglich um eine politische Handglitze, die die Abhängigkeit des Sektors von staatlichen Subventionen und regulatorischen Mandaten verschleiern soll?

Verzweifelte Verschiebung im Messaging

Der Artikel von Associated Press enthüllt ein krasses Eingeständnis von Klimaführern: Die alte „Rette die Erde“-Rhetorik reicht nicht mehr. UN-Klimasekretär Simon Stiell wird mit den Worten zitiert, dass es nicht ausreicht, an die „besseren Engel“ der Menschen zu appellieren. Stattdessen muss grüne Energie jetzt in Bezug auf das Eigeninteresse gerahmt werden.

„Im großen Pferderennen des Lebens… immer hinter dem Eigeninteresse… was ist für mich drin“, erzählte Stiell einem Freund, der ihm sagte.

Diese Verschiebung wird von Jessie Stolark, Geschäftsführerin der Carbon Capture Coalition, wiederholt, die feststellte: „Die Botschaft mit dieser aktuellen Regierung und mit den Republikanern verlagert sich mehr auf dieses Energiestück, das wirtschaftliche Stück, das Stück Arbeitsplätze. Ich denke, Sie möchten ein Publikum dort treffen, wo sie sind, was für sie wichtig ist, was das Gespräch vorantreiben wird.“

Aber dieses Rebranding wirft rote Fahnen auf. Wenn grüne Politiken wirklich die wirtschaftlichen Kraftpakete sind, die ihre Befürworter beanspruchen, warum verlangen sie dann ständig staatliche Subventionen und Mandate? Die Realität ist, dass Wind-, Solar- und Elektrofahrzeuge (EVs) von massiven Staatsausgaben, künstlich niedrigen Zinssätzen und regulatorischer Bevorzugung gestützt wurden.

Falsches Versprechen grüner Arbeitsplätze

Eine der am häufigsten wiederholten Behauptungen ist, dass der Übergang zu erneuerbaren Energien Millionen von Arbeitsplätzen schaffen wird. Ehemalige US- Der Abgeordnete Bob Inglis argumentiert, dass Konservative erneuerbare Energien nutzen sollten, weil sie „viel Wohlstand schaffen, viele Arbeitsplätze hier in Amerika schaffen“.

Aber welche Art von Jobs? Und zu welchem Preis?

Die Geschichte hat gezeigt, dass staatlich finanzierte Arbeitsplätze in grüner Energie oft vorübergehend, schlecht bezahlt und stark subventioniert sind. Der Zusammenbruch von Solyndra, einem Solarunternehmen, das über 500 Millionen Dollar an Bundesmitteln erhielt, ist eine warnende Geschichte. In jüngerer Zeit meldete Proterra, ein Hersteller von Elektrobussen, der von der Biden-Regierung eingesetzt wird, trotz umfangreicher staatlicher Unterstützung Insolvenz an.

Darüber hinaus haben Studien gezeigt, dass für jeden geschaffenen „grünen Job“ mehrere traditionelle Arbeitsplätze aufgrund erhöhter Energiekosten und regulatorischer Belastungen verloren gehen. Deutschlands Energiewende-Politik, die sich aggressiv mit erneuerbaren Energien beschäftigte, führte zu explodierenden Strompreisen und Arbeitsplatzverlusten in der Schwerindustrie. Die USA riskieren, in die gleichen Fußstapfen zu treten.

Inflation und die Kosten des staatlich getriebenen „grünen Wachstums“

Befürworter grüner Energie sprechen gerne über die Schaffung von Arbeitsplätzen, aber sie ignorieren den Elefanten im Raum: die Kosten. Projekte für erneuerbare Energien erfordern enorme Beträge an Steuergeldern, und wie bei massiven Ausgabenpaketen wie dem Inflation Reduction Act zu sehen ist, ist diese Art von staatlicher Großzügigkeit inflationär.

Der AP-Bericht stellt fest, dass sich die Branchenführer für fortgesetzte „entscheidende Steueranreize“ einsetzen, um ihre Projekte über Wasser zu halten. Im Klartext bedeutet das, dass sie staatliche Unterstützung benötigen, um lebensfähig zu bleiben. Wenn diese Industrien wirklich die wirtschaftlichen Kraftpakete waren, die sie behaupten zu sein, warum verlangen sie dann lebenslange Subventionen?

Staatliche Eingriffe im Energiesektor verzerren die Märkte und führen zu Ineffizienzen und höheren Kosten für die Verbraucher. Im Gegensatz dazu arbeitet die Öl- und Gasindustrie trotz der Behauptung, dass sie „subsidiert“ wird, weitgehend nach den Prinzipien des freien Marktes und bleibt ein globales Wirtschaftsmachthaus.

Politische Fata Morgana getarnt als Wirtschaftspolitik

Die Verlagerung von „Rettung des Planeten“ zu „wirtschaftlichem Wohlstand“ ist keine echte Veränderung der Effektivität grüner Energie – es ist eine Marketingstrategie. Angesichts zunehmender Skepsis, politischer Versagen und Wahlreaktionen benennen Klimaschützer ihre Agenda einfach um, um sie politisch schmackhafter zu machen.

Lisa Sachs, Direktorin des Columbia Center on Sustainable Investment, gibt zu: „Es ist keine perfekte Strategie aus klimatischer oder sozialer Sicht, da der Privatsektor die Wirtschaft allein nicht vollständig dekarbonisieren kann… Aber unter dieser Regierung ist es wahrscheinlich unsere beste Wette für Fortschritte.“

Aber keine Botschaft ändert die grundlegenden Mängel in der grünen Energiepolitik. Eine wirklich nachhaltige Energiewirtschaft basiert nicht auf staatlichen Subventionen, Zwangsmandaten und inflationären Ausgaben. Es basiert auf marktgetriebener Innovation, Wettbewerb und Erschwinglichkeit – Prinzipien, die die grüne Bewegung konsequent ignoriert.

Der Vorstoß grüner Energie bleibt das, was er immer war: eine staatlich getriebene wirtschaftliche Illusion, die die Kosten auf die Steuerzahler verlagert und gleichzeitig wenig zuverlässige, erschwingliche Energie liefert. Je mehr Wähler diesen Handstrick durchsehen, desto schwieriger wird es für die Klimalobby, die Illusion aufrechtzuerhalten.

Wie Joanna Depledge, eine Klimahistorikerin an der Universität Cambridge, treffend ausdutete: „Es ist Zeit für eine Veränderung… über die katastrophale Klimakrise zu sprechen, nützt offensichtlich überhaupt nichts.“

Das grüne Rebranding mag clever sein, aber es ist alles andere als überzeugend. Wähler verdienen etwas Besseres als ein als als Wirtschaftspolitik getarntes Shell-Spiel.

