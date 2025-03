Die meisten Säuglingsnahrung in den USA enthält zugesetzten Zucker, was Babys gefährdet

Eine Studie der University of Kansas zeigt, dass die meisten US-Säuglingsnahrungen schädlichen Zuckerzusatz enthalten, was den bundesstaatlichen Ernährungsrichtlinien widerspricht.

Nur fünf Formeln verwendeten natürliche Laktose, aber sie sind nicht mehr verfügbar; andere sind auf ungesunden Zucker wie Maissirup-Feststoffe angewiesen.

Übermäßige Zuckeraufnahme bei Säuglingen kann zu Fettleibigkeit, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen und gleichzeitig die Darmgesundheit und die Immunentwicklung beeinträchtigen.

Den US-Vorschriften fehlt es an Transparenz, da Säuglingsnahrungsetiketten nicht verpflichtet sind, zugesetzten Zucker offenzulegen, was die Eltern uninformiert lässt.

Forscher fordern strengere Vorschriften, die natürliche Laktose priorisieren und sich mit systemischen Hindernissen für das Stillen befassen, wie z. B. unzureichender Elternurlaub.

Eine neue Studie der Universität von Kansas hat ergeben, dass die meisten Säuglingsnahrungen, die in den USA verkauft werden, mit zugesetztem Zucker gefüllt sind, was ein ernstes Risiko für die Gesundheit und Entwicklung von Babys darstellt. Die am 24. Februar im Journal of Food Composition and Analysis veröffentlichte Studie zeigt, wie diese zuckerbeladenen Formeln den bundesstaatlichen Ernährungsrichtlinien und medizinischen Empfehlungen widersprechen und Eltern nur wenige gesunde Optionen haben.

Die Studie, die von Audrey Rips-Goodwin vom Health Behavior and Technology Lab der University of Kansas geleitet wurde, analysierte 73 Säuglingsnahrungen, die 2022 in den USA erhältlich waren. Schockierenderweise enthielten nur fünf hauptsächlich natürliche Laktose, den Zucker, der natürlicherweise in Muttermilch und Kuhmilch vorkommt – und diese sind nicht mehr auf dem Markt. Der Rest stützte sich stark auf zugesetzten Zucker wie Maissirup, Feststoffe, Fructose und Glukose, die keinen Nährwert haben und die Gesundheit von Säuglingen schädigen können.

Eine Gesundheitskrise für Babys

Säuglinge, die vollständig mit Säuglingsnahrung ernet werden, können täglich bis zu 60 Gramm Zuckerzusatz zu sich nehmen – das entspricht zwei alkoholfreien Getränken. Diese übermäßige Zuckeraufnahme kann zu einer schnellen Gewichtszunahme führen und das Risiko für Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen im späteren Leben erhöhen. Zugesetzter Zucker unterstützt auch keine nützlichen Darmbakterien, im Gegensatz zu Laktose, die für die Entwicklung des Immunsystems und die Darmgesundheit unerlässlich ist.

Dr. David Ludwig, ein Endokrinologe am Boston Children’s Hospital, nannte Säuglingsnahrung mit Zuckerzusatz einen „metabolischen Albtraum für Säuglinge“. Er erklärte: „Man verliert die positive Wirkung dessen, was Laktose bewirkt, und man bekommt die schädlichen Auswirkungen dessen, was diese schnell verdauenden Zucker bewirkt.“

Die Studie ergab auch, dass zugesetzter Zucker dazu veranlassen kann, dass Babys süße Geschmäcker bevorzugen, was die Wahrscheinlichkeit von übermäßigem Essen und Fettleibigkeit erhöht, wenn sie wachsen. Dies ist besonders alarmierend, da die American Academy of Pediatrics und die Dietary Guidelines for Americans (2020-2025) für Kinder unter 2 Jahren keinen Zuckerzusatz empfehlen.

Laxe Vorschriften lassen Eltern im Dunkeln

Einer der beunruhigendsten Aspekte dieses Themas ist der Mangel an Transparenz. Im Gegensatz zu Lebensmitteln für Erwachsene verlangen die US-Vorschriften nicht, dass Hersteller von Säuglingsnahrung zugesetzten Zucker auf den Nährwertkennangaben offenlegen. Die FDA schreibt 30 Nährstoffe in Säuglingsnahrung vor, reguliert jedoch keine Kohlenhydratarten oder eine klare Kennzeichnung. Dies ermöglicht es Unternehmen, billige, ungesunde Zucker zu verwenden, ohne die Verbraucher zu informieren.

„Verbraucher sind blind für die Tatsache, dass zugesetzter Zucker in Säuglingsnahrung enthalten sein kann und in welchen Mengen“, schrieben die Forscher. Infolgedessen können Eltern ihre Babys unwissentlich mit Säuglingsnahrung füttern, die ihre Gesundheit untergraben.

Die Autoren der Studie fordern Formelunternehmen auf, natürlich vorkommende Laktose als primäres Kohlenhydrat in ihren Produkten zu priorisieren. Sie fordern auch strengere staatliche Vorschriften, um Transparenz zu gewährleisten und Formeln mit medizinischen Empfehlungen in Einklang zu bringen.

Gleichzeitig betonen die Forscher die Notwendigkeit, systemische Hindernisse für das Stillen anzugehen, wie z. B. unzureichender Elternurlaub und fehlende erschwingliche Kinderbetreuung. „Der Fokus auf eine Lösung auf individueller Ebene (Stillförderung für Frauen und Pflegekräfte) ist nicht gut mit der Bewältigung der systemischen Natur des Problems abgestimmt und stellt Frauen und Familien, von denen erwartet wird, dass sie sich in diesem systemischen Problem zurechtfinden, eine unfaire Belastung darstellen“, sagte Rips-Goodwin.

Könnten wir mit dem neu bestätigten Fokus des Gesundheitsministers und der Human Services (HHS), Robert F. Kennedy Jr., auf die öffentliche Gesundheit und die Rechenschaftspflicht der Unternehmen, einen Vorstoß für strengere Vorschriften und eine bessere Unterstützung für Familien sehen? Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die dringende Notwendigkeit von Veränderungen – nicht nur für die Gesundheit unserer Kinder, sondern auch für die Zukunft der öffentlichen Gesundheit in Amerika.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

ChildrensHealthDefense.org

Nachrichten.KU.edu

USRTK.org

newstarget.com