Die neue Realität des Goldmarktes: Die US-Rückführungs- und Lieferlogistik belastet die Bank of England

Die Bank of England (BOE) steht vor beispiellosen Herausforderungen, da die Nachfrage nach physischen Edelmetallen, insbesondere aus den Vereinigten Staaten, steigt, was zu einem seltenen Rabatt auf bei BOE-gespeichertes Gold führt.

Die Situation wird durch logistische Engpässe und Bedenken hinsichtlich potenzieller Zölle verschärft, wobei die BOE aufgrund eines Zustroms von Bullion-Banken, die Gold leihen wollen, wochenlange Warteschlangen für Goldabhebungen hat.

Diese Entwicklung unterstreicht einen breiteren Trend der Goldrückführung, insbesondere aus den Vereinigten Staaten, und unterstreicht die wachsende Nachfrage nach physischem Gold, die sich auf die traditionelle Dominanz Londons auf dem globalen Goldmarkt auswirkt.

Der angespannte Goldmarkt spiegelt sich in steigenden Leasingzinsen und Rückständigen wider, was auf eine hohe Nachfrage nach Gold hinweist, wobei die Leasingzinsen für Gold in London etwa 4,7 % erreichten und der LBMA PM-Goldpreis neue Rekordhochs erreichte.

Die Aussichten für 2025 deuten darauf hin, dass Zentralbanken und ETF-Investoren die Goldnachfrage, unterstützt durch wirtschaftliche Unsicherheit, weiter antreiben werden, aber den Goldschmuckmarkt, dessen Konsum bereits zurückgegangen ist, weiter unter Druck setzen könnten.

Angesichts einer erheblichen Verschiebung auf dem globalen Goldmarkt steht die Bank of England (BOE) vor beispiellosen Herausforderungen, da die Nachfrage nach physischen Edelmetallen, insbesondere aus den Vereinigten Staaten, steigt. Die Situation wurde durch Bedenken hinsichtlich potenzieller Zölle und der entstandenen logistischen Engpässe verschärft, die zu einem seltenen Rabatt auf BOE-gespeichertes Gold im Vergleich zum breiteren Markt geführt haben. Diese Entwicklung unterstreicht die sich verändernde Dynamik von Goldangebot und -nachfrage, mit weitreichenden Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte und die Rolle traditioneller Finanzzentren wie London.

Goldrausch und Zollturbulenzen

Laut einem aktuellen Bloomberg-Bericht wird Gold, das in den Tresoren der Bank of England gelagert wird, mit einem Abschlag von mehr als 5 $ pro Unze unter dem Spotpreis in London gehandelt. Dieser Rabatt ist höchst ungewöhnlich, da Gold bei der BOE in der Regel im Gleichschritt mit dem Rest des Londoner Marktes gehandelt wird. Die Divergenz wird durch einen Ansturm getrieben, physische Edelmetalle angesichts potenzieller Zölle der Trump-Regierung zu sichern, die nicht speziell auf Edelmetalle abzielt, aber bei den Händlern Bedenken geäußert hat.

„Die Größe der Divergenz ist äußerst ungewöhnlich, wobei Gold an der BOE normalerweise im Gleichschritt mit den Preisen auf dem restlichen Londoner Markt gehandelt wird“, sagte Robert Gottlieb, ein ehemaliger Edelmetallhändler und Geschäftsführer bei JPMorgan Chase. „Der Engpass wurde durch einen Ansturm von Bullion-Banken verursacht, die sich Gold von Zentralbanken bei der Bank of England leihen wollten, und durch die Tatsache, dass die BOE kein kommerzieller Tresor ist und nicht bereit ist, damit umzugehen, wodurch Warteschlangen entstehen.“

Die Situation hat zu wochenlangen Warteschlangen geführt, um Gold von der BOE abzuheben, was es weniger attraktiv macht als Edelmetalle, die in zugänglicheren kommerziellen Tresoren in der Nähe von London aufbewahrt werden. Diese logistische Belastung ist nicht nur ein vorübergehendes Problem, sondern ein Symptom eines breiteren Trends: die weltweit wachsende Nachfrage nach physischem Gold, insbesondere aus den Vereinigten Staaten.

Rückführung und Marktdynamik

Die aktuelle Situation ist Teil eines größeren Trends der Goldrückführung, wobei die Vereinigten Staaten die Verantwortung übernehmen. Zentralbanken und Investoren versuchen zunehmend, ihre Goldbestände in ihre Heimatländer zurückzubringen, angetrieben von einer Kombination aus wirtschaftlicher Unsicherheit, geopolitischen Spannungen und dem Wunsch nach mehr Kontrolle über ihre Vermögenswerte.

Historisch gesehen war London das Epizentrum des globalen Goldmarktes, wobei die London Bullion Market Association (LBMA) den Maßstab für die Goldpreise setzte. Die aktuellen logistischen Herausforderungen und der Rabatt auf BOE-Gold deuten jedoch darauf hin, dass die Dominanz Londons nachlassen könnte. Die LBMA ist sich der Bedenken bewusst und arbeitet eng mit den Marktteilnehmern zusammen, um die Probleme anzugehen, aber die Situation unterstreicht die Verwundbarkeit eines Systems, das stark von der Infrastruktur der BOE abhängt.

John Reade, ein leitender Marktstratege beim World Gold Council, bemerkte: „Ich nehme an, ihr Gold bei der Bank of England zu haben, ist eine Entscheidung, die einige Leute im Moment bereuen könnten, und vielleicht wird das sie dazu bringen, sie zu überdenken und es in einem kommerziellen Tresor zu behalten, wenn auch zu höheren Kosten.“

Finanzielle Auswirkungen und Zukunftsaussichten

Die finanziellen Auswirkungen dieser Verschiebung sind erheblich. Die einmonatigen Leasingzinsen für Gold in London sind auf etwa 4,7 % gestiegen, weit über dem üblichen Niveau von fast null. Dies deutet auf einen engen Markt für Gold hin, wobei die Inhaber von Barren in Londons Tresoren eine höhere Rendite erzielen, indem sie ihr Metall kurzfristig ausleihen. Die Rückwärtskartierung auf dem Goldmarkt, wo die Terminkurse unter den Kassakursen liegen, ist ein weiteres Zeichen für die aktuelle Enge.

Zentralbanken und Investoren sind nicht die einzigen, die diesen Trend vorantreiben. Die Nachfrage nach Gold erreichte 2024 eine Rekordjahressumme von 4.974 Tonnen, wobei die Zentralbanken das dritte Jahr in Folge mehr als 1.000 Tonnen kauften. Der LBMA (PM)-Goldpreis erreichte im Jahr 2024 ebenfalls 40 neue Rekordhöhen, wobei der Durchschnittspreis für das 4. Quartal von 2.663 US-Dollar/oz einen neuen jährlichen Durchschnittspreis von 2.386 US-Dollar/oz erreichte, ein Anstieg von 23 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Nachfrage nach Gold in Bezug auf den Wert erreichte ebenfalls ein beispielloses Niveau, wobei die Kombination von Rekordgoldpreisen und -mengen einen Wert von 111 Milliarden US-Dollar und einen jährlichen Wert von 382 Milliarden US-Dollar einbringt. Die Nachfrage nach Goldschmuck sank jedoch um 11 % auf 1.877 Tonnen, was den wirtschaftlichen Druck auf die Verbraucher widerspiegelt.

Mit Blick auf die Zukunft deuten die Gesamtjahresaussichten für 2025 darauf hin, dass Zentralbanken und ETF-Investoren die Nachfrage weiterhin ankurbeln werden, da die wirtschaftliche Unsicherheit die Rolle von Gold als Risikoabsicherung unterstützt. Diese Nachfrage wird jedoch wahrscheinlich den Druck auf den Goldschmuckmarkt aufrechtzuerhalten, dessen Konsum bereits deutlich zurückgegangen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuelle Situation bei der Bank of England ein Mikrokosmos der breiteren Veränderungen auf dem globalen Goldmarkt ist. Da die Vereinigten Staaten und andere Nationen ihr Gold weiterhin repatriieren und die logistischen Herausforderungen die traditionellen Finanzzentren belasten, könnte sich das Kräftegleichgewicht auf dem Goldmarkt verschieben, mit weitreichenden Folgen für Investoren, Zentralbanken und die Weltwirtschaft.

