DIE RIESEN-ABZOCKE MIT DEN SOZIAL-HOTELS – HINTER DEN TÜREN DES ELENDS

Hinter schmutzigen Fenstern und verriegelten Türen spielt sich eine stille Abzocke ab – mitten in unseren Städten! Auf den Briefkästen stehen dutzende Namen, doch wer klingelt, bekommt nur Schweigen zurück. Die sogenannten Sozial-Hotels, angeblich ein Zufluchtsort für Bedürftige, sind für die Betreiber ein Goldesel. Während Steuergeld in Millionenhöhe fließt, leiden Nachbarn unter Chaos, Müllbergen und einem Dauer-Lärm, der Tag und Nacht kein Ende kennt.

Was sich hinter den Fassaden dieser Häuser abspielt, grenzt an eine Farce. Verwahrloste Räume, verdorbene Lebensmittel, Schimmel an den Wänden – und niemand fühlt sich verantwortlich. Die Anwohner klagen über Gestank, Ungeziefer und aggressive Streitigkeiten auf offener Straße. Polizei und Ordnungsamt fahren regelmäßig vor, doch sobald Kontrollbeamte auftauchen, verschwindet die Belegschaft wie von Geisterhand. Wer deutliche Fragen stellt, stößt auf Schweigen – oder bekommt ein müdes Achselzucken.

Während die Betreiber sich still bereichern, zahlen ehrliche Bürger den Preis – mit ihren Steuern, ihrer Geduld und ihrer Lebensqualität. Ausgerechnet jene, die Solidarität verdienen, werden in heruntergekommene Absteigen abgeschoben, während sich dubiose Geschäftsleute die Taschen vollmachen. Die Politik sieht zu, die Verantwortlichen tauchen unter – und die Nachbarn bleiben zurück, gefangen zwischen Ohnmacht und Wut. Von sozial kann hier keine Rede mehr sein – das ist Abzocke mit Ansage!