DIE SCHANDE VON BERLIN! JUSTIZ-SKANDAL PERFEKT! TERROR-ERMITTLUNGEN KOMMEN VIEL ZU SPÄT

Berlin im Dunkel, das Land im Schock – und die Justiz wirkt wie gelähmt. Nach dem massiven Strom-Blackout in der Hauptstadt übernimmt der Generalbundesanwalt die Terror-Ermittlungen erst jetzt. Für viele Beobachter ist das ein fatales Signal. Denn während Bürger frieren, Betriebe stillstehen und die Angst wächst, schien der Ernst der Lage lange nicht angekommen zu sein. Die Frage, die sich jeder stellt: Warum so spät?

Kritiker sprechen von einem eklatanten Versagen. Ein Angriff auf das Stromnetz trifft das Herz der öffentlichen Sicherheit, legt den Alltag lahm und sendet eine klare Drohbotschaft. Doch statt sofort mit der vollen Wucht des Rechtsstaats zu reagieren, wurde gezögert. Zuständigkeiten, Abstimmungen, Abwarten – während die Gefahr real war. Das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Justiz hat dabei schweren Schaden genommen.

Nun soll der Generalbundesanwalt aufräumen, aufklären, durchgreifen. Die Terror-Ermittlungen liegen endlich dort, wo sie hingehören. Doch der bittere Beigeschmack bleibt. Denn dieser Schritt kommt für viele zu spät. Der Blackout hat nicht nur die Lichter ausgeknipst, sondern auch ein grelles Licht auf Schwächen im System geworfen. Die Erwartungen sind jetzt enorm – und die Geduld der Öffentlichkeit aufgebraucht.