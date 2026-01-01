Die Streamerin „Kunshikitty“  wollte zeigen, dass es 10 Jahre nach den Ereignissen auf der Domplatte für Frauen sicher ist, die Silvester mit Migranten in Köln zu feiern.

Köln lernt nichts! Silvester-Chaos trifft Influencerin mitten ins Gesicht

Sie wollte ein Zeichen setzen – und bekam stattdessen die brutale Realität zu spüren! Die bekannte Influencerin Kunshikitty zieht allein durch die Kölner Innenstadt, will ihren Followerinnen zeigen: „Hier ist alles safe, keine Angst!“ Doch kaum startet ihr Mut-Spaziergang, fliegt ihr das Silvesterchaos buchstäblich um die Ohren. Zwei Knaller mitten ins Gesicht, Schock, Rauch, Geschrei. Binnen Minuten bricht ihre Botschaft in sich zusammen – Köln zeigt wieder sein hässliches Silvester-Gesicht. Aus vermeintlicher Sicherheit wird blanke Gefahr.

Zwischen Dom und Rheinboulevard herrscht Ausnahmezustand. Böller, Flaschenwürfe, überforderte Polizei – Szenen, die an dunkle Erinnerungen erinnern. Menschen rennen kreuz und quer, Notärzte eilen zu Verletzten, während Influencer und Touristen die Flucht ergreifen. Das sollte ein friedliches Fest werden, ein Beispiel für Zusammenhalt – doch Köln verliert erneut jede Kontrolle. Die Stadt hat Silvester offenbar nicht im Griff, trotz aller Versprechen, Appelle und Sicherheitskonzepte. Es wirkt, als habe man aus den Fehltritten vergangener Jahre nichts gelernt.

Und so bleibt von der schönen Idee eines „sicheren Neujahrs“ nur blanker Hohn. Während Politiker noch Statements vorbereiten, erleben Bürger die Realität: Eine Stadt, in der Mut zur Gefahr wird und Optimismus mit Böllern bezahlt. Köln wollte 2026 Stärke und Vertrauen zeigen – heraus kam Chaos, Angst und bittere Ernüchterung. „Frohes Neues“ klingt hier nur noch wie blanker Spott.