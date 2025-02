Die Trump-Regierung erwägt den Verkauf von zwei Dritteln der Büroflächen der Regierung und die Kündigung von drei Vierteln ihrer gemieteten Büroflächen, die von der General Services Administration (GSA) verwaltet werden. Die GSA vermietet derzeit über 149 Millionen Quadratfuß Büroflächen und zahlt fast 5,2 Milliarden US-Dollar an Jahresmiete.

Der Schritt ist Teil der Initiative des Senatsministeriums für Regierungseffizienz (DOGE), die darauf abzielt, Staatsverschwendung zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern.

Die vorgeschlagenen Änderungen werden erhebliche Auswirkungen auf Ballungsräume haben, insbesondere auf die Metropolregionen in Washington D.C., wo die GSA fast 10 Prozent des Büromarktes mit einer Fläche von 35,8 Millionen Quadratfuß verpachtet. Weitere wichtige betroffene Gebiete sind New York City, Kansas City, Philadelphia, Atlanta, Los Angeles, Dallas-Fort Worth, Chicago und Denver.

Elon Musk und Vivek Ramaswamy wurden von Trump ernannt, um die DOGE zu leiten und mit dem Weißen Haus und dem Office of Management and Budget zusammenzuarbeiten, um eine groß angelegte Strukturreform voranzutreiben und einen unternehmerischen Ansatz für die Regierung zu schaffen.

Die Trump-Regierung erwägt, einen erheblichen Teil des riesigen Büroflächenportfolios der Regierung, das von der General Services Administration (GSA) verwaltet wird, zu vernachten.

Laut Quellen, die vom Wall Street Journal zitiert werden, prüft die Regierung den Verkauf von zwei Dritteln der Büroflächen, die der Regierung gehören, zusammen mit der Kündigung von drei Vierteln ihrer gemieteten Büroflächen. (Verwandt: Demokratischer Kongressabgeordneter tritt House DOGE Caucus bei und schlägt vor, 2 Agenturen aus dem DHS zu vertrügeln.)

Der Vorschlag zielt darauf ab, Staatsabfälle zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern. Die GSA vermietet derzeit über 149 Millionen Quadratfuß Büroflächen im ganzen Land und zahlt fast 5,2 Milliarden US-Dollar an Jahresmieten an Vermieter des privaten Sektors.

Ein aktueller Bericht von Senator. Joni Ernst, Vorsitzende des Senatsabteilung für Regierungseffizienz (DOGE), hob die starke Unternutzung von Regierungsbüroräumen hervor. Der Bericht ergab, dass keines der Hauptquartiere der großen Bundesbehörden in Washington, D.C., mit mehr als der Hälfte der Kapazität arbeitet, wobei die Auslastungsraten in GSA-eigenen Gebäuden in der Hauptstadt des Landes durchschnittlich nur 12 Prozent betragen.

Die GSA besitzt landesweit über 7.500 leerstehende Gebäude, von denen mehr als 2.200 teilweise leer stehen. Diese nicht ausgelasteten Immobilien sind ein erheblicher Betrag für den Staatshaushalt, wobei die Wartungs- und Betriebskosten die für andere kritische Initiativen verfügbaren Mittel zune fressen.

Dieser Vorschlag, Mietverträge in so großem Umfang zu verkaufen oder zu kündigen, wird wahrscheinlich den bereits depressiven Büromarkt verschärfen. Die Ausfallzinsen für Bürohypotheken sind Ende 2024 auf einen Rekordwert von 11 Prozent gestiegen und haben damit die Spitzenwerte während der Finanzkrise von 2008 übertroffen. Der Markt für kommerzielle hypothekenbesicherte Wertpapiere (CMBS), der eine entscheidende Finanzierungsquelle für Bürogebäude ist, steht unter starkem Druck.

Die Auswirkungen der potenziellen Mietkündigungen der GSA werden in bestimmten Ballungsräumen am ausgeprägtesten sein, wobei Washington D.C. am stärksten betroffen ist. Die GSA vermietet fast 10 Prozent des gesamten Büromarktes in der Metropolregion Washington D.C., die sich über 35,8 Millionen Quadratfuß in 446 Gebäuden erstreckt. Allein im Jahr 2025 hat die GSA das Recht, 9,6 Millionen Quadratfuß Fläche zu kündigen, was derzeit 1,47 Milliarden Dollar an Jahresmieten generiert.

Weitere große Metropolregionen, die betroffen sein werden, sind New York City, Kansas City, Philadelphia, Atlanta, Los Angeles, Dallas-Fort Worth, Chicago und Denver. Zusammen machen diese Metropolen 66,3 Millionen Quadratfuß von der GSA gemietete Büroflächen aus, mit Kündigungsrechten auf 18,9 Millionen Quadratfuß im Jahr 2025.

DOGE reduziert Bundesarbeitskräfte, Bundesausgaben und Bundesbehörden

Diese Büroflächenkürzungen sind Teil der Initiative der DOGE, die Bundesbelegschaft um 75 Prozent zu reduzieren, die Bundesausgaben um 2 Billionen Dollar zu kürzen und mehrere Behörden zu eliminieren.

Am 13. November ernannte Trump zunächst Elon Musk und Vivek Ramaswamy zu DOGE-Führern, die mit dem Weißen Haus und dem Office of Management and Budget zusammenarbeiten werden, um „groß angelegte Strukturreformen voranzutreiben und einen unternehmerischen Ansatz“ für die Regierung zu schaffen.

Als Reaktion darauf skizzierten Musk und Ramaswamy am 5. Dezember einen Plan zur deutlichen Straffung der Bundesregierung. Zu ihrer Agenda gehört die Reduzierung der Bundesbelegschaft um 75 Prozent, die Kürzung der Bundesausgaben um 2 Billionen US-Dollar und die Abschaffung mehrerer Behörden wie dem Consumer Financial Protection Bureau.

Sie schlagen auch vor, veraltete Vorschriften abzuschaffen, strenge Anwesenheit im Büro für Bundesangestellte zu erzwingen und Agenturen außerhalb von Washington, D.C., zu verlagern, um die Macht zu dezentralisieren. Darüber hinaus zielen sie darauf ab, die Exekutivbefugnis zu sichern, um unnötige Vorschriften zu annullieren und Regierungsfunktionen zu modernisieren.

Aber kurz vor Trumps Amtseinführung trat Ramaswamy abrupt aus dem Projekt aus, um für das Amt des Gouverneurs von Ohio zu kandidieren. Er glaubt, dass seine Kandidatur zu DOGEs Ziel beitragen wird, die Macht der Bundesregierung zu reduzieren.

